Анализируем итоги 1154-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась в районе Каменского Запорожской области и в Днепроэнергии (юго-запад Донецкой области), согласно последней сводке украинского военного паблика Deep State.

При этом, как заявляет DeepState, ВСУ отодвинули россиян южнее Удачного (Покровское направление). О контратаках Украины там говорил вчера и главком Сырский.

Впрочем, контратакующие действия ВСУ к юго-западу от Покровска длятся уже давно и ограничиваются в основном тактическими успехами. Тем не менее они пока выполняют задачу недопуска российских войск на трассу из Покровска в Павлоград, которую силы РФ стремились перерезать или взять под огневой контроль.

В то же время украинские военные паблики пишут о том, что россияне активно атакуют в направлении Днепропетровской области юго-западнее Покровска.

"Противник усиленно активизировался в направлении Днепропетровской области, на участке Котляровка – Преображенка, возможно ставит целью выход к административной границе в ближайшей перспективе для усиления будущих переговорных позиций", - пишет украинский офицер с позывным "Алекс".

Сегодня ночью и днем россияне наносили активные удары "Шахедами" и КАБами. Ночью впервые после пасхального перемирия были прилеты по Одессе. А днем дроны атаковали Харьков, где было не менее 12 ударов, семь человек получили ранения.

Также был удар КАБов по Запорожью, где пострадали 26 человек и один погиб. Удар был по объекту инфраструктуры.

Комментируя этот удар, эксперт по связи Сергей Бескрестнов (Флэш) заявил, что КАБы за последнюю неделю стали точнее бить по целям. Он связывает это с интеграцией нового навигационного чипа "Комета".

"Чтобы все это изучить и быстрее разработать контрмеры, специалистам по ВСУ и другим ведомствам нужны образцы новых антенн, но, к сожалению, солдаты продают их как трофеи посредникам", - пишет Флэш.

Ранее о том, что россияне смогли решить проблему украинского РЭБ, который сбивал с курса КАБы, писали и