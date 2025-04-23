Анализируем итоги 1155-го дня войны в Украине.

Провалились ли переговоры по Украине в Лондоне

Сегодня в британской столице должны были состояться переговоры по Украине. На которых США планировали получить ответ Киева и его европейских союзников на мирные предложения Трампа. А в случае отказа угрожали выйти из переговорного процесса.

На данный момент внешне выглядит все так, что эти переговоры провалились. По крайней мере, провалились в первоначально запланированном формате. На них отказались ехать главные представители США Рубио и Уиткофф, а за ними - министры иностранных дел Британии, Франции и Германии. Только Украина, помимо Ермака, прислала министров иностранных дел и обороны.

Причем еще вчера планировалось, что американцев будет представлять спецпосланник Трампа Кит Келлог. Но по итогу Ермак опубликовал отчет о встрече, из которого следовало, что на встрече в Лондоне вообще не было представителей США.

Основная причина произошедшего - отказ Киева (и, вероятно, европейцев) поддержать ключевые пункты мирного плана Трампа. О том, что из себя представляет этот план, сегодня со ссылкой на источники написали многие западные СМИ. Наиболее полно его изложило американское издание Axios.

Что получает Россия по предложению Трампа:

1. "Де-юре" признание США российского контроля в Крыму (по версии отдельных медиа - такое признание требуется и от Украины, хотя большинство пишут, что это не так, и от Киева просто требуется принять к сведению американское признание. Позже это подтвердил и сам Трамп).

2. "Фактическое признание" захвата Россией почти всей Луганской области и частей Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

3. Обещание, что Украина не станет членом НАТО. В тексте отмечается, что Украина может стать частью Европейского Союза.

4. Отмена санкций, введенных с 2014 года. При этом версии, только ли американских или также и европейских - разнятся. Однако СМИ пишут, что ЕС уже отказался отменять санкции.

5. Расширение экономического сотрудничества с США, особенно в энергетическом и промышленном секторах.

Что получает Украина:

1. "Надежная гарантия безопасности", включающая специальную группу европейских стран и потенциально также единомышленников из неевропейских стран. То есть, это предположительно пункт о миротворцах. Ранее СМИ писали, что может быть две миротворческих группы - одна состоящая из европейцев, которая вводится в тыл, вторая - для мониторинга линии разграничения, в нее могут войти украинцы, россияне и представители третьей ненатовской страны.

При этом "документ расплывчат в отношении того, как будет функционировать эта миротворческая операция, и не упоминает никакого участия США". Напомним, что военные гарантии Америки - это всегда было условием Парижа и Лондона для отправки своих военных в Украину. Без них они не хотят отправлять миротворческую миссию. То есть и эта "гарантия" под большим вопросом. Тем более, что Россия постоянно заявляет, что вообще не будет вести переговоры, если речь пойдет об отправке в Украину войск стран-членов НАТО.

2. Возвращение Украине небольшой части Харьковской области (судя по уточнениям других СМИ, речь может идти об участках Волчанска и Липцов, где у РФ есть маленький плацдарм с мая прошлого года).

3. Беспрепятственный проход реки Днепр, протекающей вдоль линии фронта на юге Украины (видимо, в Херсонской области).

4. Компенсация и помощь в восстановлении Украины, хотя в документе не указано, откуда будет поступать финансирование.

Также Axios подтверждает информацию других медиа, что Запорожская АЭС перейдет под контроль США, а электроэнергия будет поставляться как Украине, так и России.

В документе упоминается соглашение между США и Украиной о поставках полезных ископаемых, переговоры по которому должны закончиться к субботе.

Накануне Трамп обещал, что до конца этой недели, максимум до конца месяца, может быть подписано мирное соглашение. И тон американцев был в целом оптимистичный. Однако вчера вечером Рубио и Уиткофф внезапно заявили, что не поедут в Лондон. Причин они не пояснили (в Госдепе сослались на "занятость" госсекретаря). Но американские СМИ массово написали о том, что Рубио отказался от поездки сразу после комментариев Зеленского вечером вторника.

Зеленский заявил, что Украина не признает аннексии Крыма, претендует на прямой контроль Запорожской АЭС (то есть, против ее передачи американцам), не будет сворачивать движение в НАТО и вообще - планирует обсуждать в Лондоне только вопрос прекращения огня. И только если удастся достичь перемирия - все остальные вопросы.

По сути это был полный отказ по большинству пунктов плана Трампа. И в целом отказ обсуждать сам этот план. Поэтому представители США отказались ехать на встречу, как это трактуют практически все западные медиа.

При этом некоторые из них пишут, что такой отказ - это консолидированная позиция Украины и стран Европы, которые также не хотят ставить подпись под документом, где американцами признается аннексия Крыма и снимаются санкции с РФ.

Западные СМИ пишут о негативной реакции Киева на план Трампа.

"Этот план был бы горькой таблеткой для Украины, так как она потеряет территорию, не получив какой-либо четкой гарантии безопасности США. Чиновники в Киеве рассказали, что они скептически относятся к прогрессу в заключении мирного соглашения", - пишет The Telegraph.

Источник, близкий к украинскому правительству, сказал изданию Axios, что Киев считает мирное предложение Трампа крайне ориентированным в пользу России: "В предложении очень четко говорится о том, какие ощутимые выгоды получает Россия, но лишь смутно и в целом говорится о том, что получит Украина".

Почему Киев так негативно отреагировал на план Трампа? И какие будут последствия?

С одной стороны, этот план, судя по его версиям, изложенным в СМИ, никаких действий от Украины (кроме согласия на прекращение огня, которое Киев уже дал) и не требовал.

Российский статус Крыма должны были, судя по всему, признать только американцы. Также как и только США снимали санкции с РФ. Украинским властям это могло, конечно, не нравиться, но это были бы, в любом случае, не их решения, на которые они никак повлиять не могли. То же самое касается и блокирования вступления в НАТО – если США против членства Украины в Альянсе, то Киев ничего с этим сделать не может. Только принять к сведению позицию Вашингтона.

С другой стороны, все эти моменты имели бы стратегические последствия.

Признание американцами российского статуса Крыма открывало бы дорогу к признанию аннексии полуострова и другими странами. Также де-факто (а со временем, возможно, и де-юре) были бы на международном уровне легализованы и прочие территориальные захваты РФ в Украине.

А снятие всех американских санкций, введенных с 2014 года, фактически возвращало бы полноправное участие России в мировых экономических отношениях. И было бы лишь делом времени, когда при очередном голосовании часть стран ЕС заблокировали бы продление европейских санкций против РФ.

Правда, Россия не реализовала бы в такой ситуации свои максималистские цели (контроль над всей территорией четырех областей, например). Однако, при ныненешнем соотношении сил на фронте они и так были бы недостижимы без сверхусилий и огромных жертв российского общества, государства и экономики (мобилизация миллионов людей, полный перевод промышленности на военные рельсы, резкое затягивание поясов населению). При том, что с российской экономикой и бюджетом при нынешних ценах на нефть и без того все очень непросто.

Что получила бы за это Украина? Сохранение суверенитета над оставшейся частью территории. И хоть США и отказались давать гарантии безопасности и Украине, и потенциальным европейским миротворцам (без чего их ввод в Украину малореален), никто не будет накладывать ограничения на численность и вооружения ВСУ, которые и останутся главной гарантией безопасности Украины, минимизируя вероятность новой войны.

То есть, предлагаемая американцами сделка хоть и дает большие преимущества России, однако и для Украины совсем не выглядит капитуляцией.

Однако, как мы уже писали, украинские власти изначально вообще были против завершения войны по линии фронта (по официальной версии они считали, что время в войне работает на Украину, по неофициальной – хотят и дальше осваивать огромные бюджеты и жестко контролировать все процессы в стране, опираясь на режим военного положения).

Именно отказ Зеленского завершать войну по линии фронта и стал главной причиной скандала во время встречи с Трампом в Овальном кабинете. После чего американцы прекратили всю военную помощь Украине, что стало для Киевом шоком.

Зеленский был вынужден написать Трампу покаянное письмо, согласиться на прекращение огня и далее открыто свое несогласие с планами Трампа не выражать и идти в направлении перемирия, понимая, что любое отклонение от этого пути означает прекращение американской помощи, а, возможно, и более жесткие меры воздействия в виде санкций.

Тем более, что Вашингтон на прошлой неделе уже дал понять, что может полностью выйти из украинских дел, если в ближайшее время по прекращению огня договориться не удастся. Что было воспринято большинством наблюдателей как угроза, в первую очередь, Киеву оставить его без поддержки в случае отказа от предложений Вашингтона, озвученных в Париже.

Однако, в украинской власти было и есть течение, которое считает, что Украина может вести войну и без американской помощи, опираясь лишь на Европу.

Это течение также подбадривается и рядом европейских стран и, в целом, противниками Трампа на Западе, которые не хотят, чтоб он имел успех в деле завершения войны в Украине и записал это своей главной победой в первые 100 дней президентства.

И содержащиеся в плане Трампа неприятные для Киева моменты они сейчас используют, чтоб убедить Зеленского отвергнуть предложения Вашингтона и продолжить войну. Собственно, последние статьи в западных СМИ, в которых план Трампа рисуется как чуть ли не "капитуляция" Украины – часть этой кампании.

Правда, есть огромные сомнения в том, что Европа сможет заменить американскую поддержку и вообще оказать сколько-нибудь серьезную помощь (в чем сами европейцы, кстати, откровенно признаются). И, судя по всему, у Зеленского эти сомнения также до недавних пор присутствовали. Потому он и вынужден был соглашаться с Трампом по перемирию и другим вопросам.

Однако, последние заявления Зеленского показывают, что он на грани того, чтоб пойти в отказ и отклонить условия мирной сделки Трампа. И многие наблюдатели считают, что Киев уже пошел по этому пути указывая на фактический провал переговоров в Лондоне.

Но если так, то диалог по прекращению огня в Украине может быть вообще прерван - и война продолжится, но уже без поддержки американцами Киева. Это может ухудшить переговорные позиции Украины, а значит последующие условия завершения войны могут оказаться намного более болезненными, чем нынешние.

При том, что, если срыв произойдет из-за отказа украинской власти поддержать план Трампа (а так это и выглядит на данный момент), то есть вероятность, что Вашингтон продолжит восстанавливать отношения с Москвой уже не обращая внимание на войну в Украине. Включая, например, снятие санкций или даже признание Крыма российским.

О том, какие перспективы ждут Украину, если Зеленский отвергнет предложения Вашингтона, уже рассказал Рубио. Он заявил, что Киев в таком случае получит от России более жесткие условия мира, чем были бы по плану Трампа. "Если переговоры под руководством США терпят неудачу, Украина может оказаться в неудобном положении в будущем и получить от России более жесткие условия мира", - сказал госсекретарь.

О такой же дилемме говорят и украинские эксперты.

Как пишет политолог Анатолий Октисюк, перед Зеленским есть два варианта действий:

"1. Принять несправедливые и унизительные условия мира, но сохранить жизнь украинских граждан и суверенитет государства. Взять перерыв на восстановление, модернизировать страну, провести выборы, закончить реформы и вступить в ЕС.

2. Продолжить войну с Россией на истощение за европейские деньги, но без США. При этом Дональд Трамп будет заниматься вредительством и саботажем против нас. В результате придется потерять еще больше мужчин, инфраструктуры и территории. А через полгода, год или два года боевых действий - получить еще более унизительные и невыгодные условия мира".

О том же заявил и Арестович.

Он считает, что Украине нужно соглашаться на потерю территорий по линии фронта.

"Почему мы должны отдавать четыре области? По одной простой причине: потому что через полгода или год вы будете отдавать шесть. Не хватит ума - будете отдавать восемь", - заявил Арестович.

Поэтому пока однозначно утверждать, что Зеленский отверг предложения Трампа все ж таки не стоит. Другое дело, что он попытается сейчас все ж таки добиться хоть каких-то уступок от Трампа или же попытаться сыграть на укрепление своего имиджа "защитника национальных интересов" внутри Украины, однако отказ от условий Трампа может поставить его в еще более худшую ситуацию, чем сейчас. И какой выбор он сделает все еще до конца непонятно.

О том, что развитие сюжета с переговорами еще не закончено говорит и то, что представитель Трампа Уиткофф не отменял своих планов отправиться на этой неделе в Москву.

При этом сам Трамп жестко раскритиковал Зеленского после провала переговоров в Лондоне.

Он подтвердил, что США не призывали Украину признавать Крым российским. И дал понять, что препятствием для завершения войны сейчас является "человек без карт для игры" (то есть Зеленский).

"Президент Украины Владимир Зеленский хвастается на первой полосе The Wall Street Journal, что "Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить". Это заявление очень вредно для мирных переговоров с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад под эгидой президента Барака Хусейна Обамы, и даже не является предметом обсуждения. Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, то почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела? В этом районе также в течение многих лет до "передачи Обамы" находились крупные базы российских подводных лодок. Именно подстрекательские заявления, подобные заявлениям Зеленского, так затрудняют урегулирование этой войны. Ему нечем похвастаться! Ситуация для Украины ужасна — он может получить мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну. Я не имею никакого отношения к России, но имею большое отношение к тому, что хочу спасать в среднем пять тысяч российских и украинских солдат в неделю, которые гибнут без всякой причины. Сегодняшнее заявление Зеленского не даст ничего, кроме продления "поля смерти", а этого никто не хочет! Мы очень близки к сделке, но человек, у которого "нет карт для игры", должен, наконец, СДЕЛАТЬ ЭТО. Я с нетерпением жду возможности помочь Украине и России выбраться из этой полной и тотальной неразберихи, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом!" - написал Трамп в своей соцсети.

Какая позиция у Путина?

Если допустить, что Зеленский примет план Трампа, то какова реакция на этот план Путина?

Он содержит ряд моментов, по которым у Москвы могут возникнуть вопросы. Это и возвращение Украины части территории Харьковской области, и размещение европейских миротворцев и американский контроль над Запорожской АЭС (которую сейчас, де факто, контролируют россияне). Впрочем, что касается первого пункта, то плацдарм РФ в районе Волчанска и Липцев очень небольшой. Европейские миротворцы без гарантий США, скорее всего, и сами в Украину не пойдут. А по Запорожской АЭС россияне как-то с американцами могут договориться о совместной эксплуатации, чтоб через эти договоренности легализовать на международном уровне (на уровне МАГАТЭ) свой контроль над станцией.

Также остается проблема с тем, что небольшие плацдармы у ВСУ сохраняются до сих пор в Курской и Белгородской областях. Но они и так уже сильно уменьшились в размерах и полное вытеснение оттуда украинских войск - дело самого ближайшего времени (кроме того, их можно обменять на плацдарм под Волчонком).

Главный и фундаментальный вопрос - согласится ли Путин на завершение войны по линии фронта. При том, что раньше он требовал передачи всей территории четырех украинских областей, об аннексии которых объявила Россия?

Вчера газета The Financial Times со ссылкой на источники написала, что да. Согласится.

По данным издания, 11 апреля Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом заявил ему, что согласен заморозить боевые действия по нынешней линии фронта.

По словам троих собеседников издания, Путин заявил, что Москва готова отказаться от своих претензий на все территории четырех украинских регионов, об аннексии которых ранее объявил Кремль, и оставить за собой только те территории, которые Россия уже сейчас контролирует. То есть остановить войну по линии фронта.

Взамен Путин хотел бы, чтобы США признали Крым российским и заблокировали вступление Украины в НАТО.

Как мы уже писали выше, оба этих условия, по данным СМИ, Вашингтон готов выполнить.

По данным FT, Трамп хочет достичь соглашение между РФ и Украиной уже к 30 апреля, чтобы он мог заявить, что выполнил свою миротворческую миссию за первые 100 дней своего президентства.

А РФ может прекратить боевые действия, когда полностью вытеснит украинские войска из Курской области.

Впрочем, пока нет официальных подтверждений того, что Путин действительно согласился на завершении войны по линии фронта. Песков, комментируя публикацию FT заявил, что появляется много фейков и посоветовал "слушать только первоисточники". "Первоисточник", то есть Путин, пока своего согласия прекратить огонь по линии фронта не подтверждал.

Однако, если он действительно на это согласен, то завершение войны в Украине в самое ближайшее время уже не выглядит совсем уж фантастическим. При условии, естественно, что на мирный план Трампа согласится Зеленский.

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась севернее Константинополя на Кураховском направлении, а также около трассы южнее Торецка. Об этом сообщает военный паблик Deep State.

При этом армия РФ может начать наступление в Херсонской области, а также активизироваться в Запорожской, заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"Фиксируется увеличение числа штурмовых групп и на Приднепровском направлении в районе н.п. Олешки. Поэтому мы не исключаем активизацию штурмовых действий непосредственно в Запорожской области, а также рост активности врага на Херсонском направлении", — заявил Волошин.

Что касается Запорожской области, по словам Волошина, армия РФ за время пасхального перемирия перебросила туда дополнительные силы и продолжает штурмы на гуляйпольском, новопавловском и ореховском направлениях.

К обстрелам. Сегодня ночью "Шахеды" снова нанесли массированные удары по Одессе и Харькову. Также пострадала Полтава. И, судя по статистике Воздушных сил, довольное большая доля ударных дронов стала попадать в цель.

По официальным данным Воздушных сил, за ночь было сбито 60 БПЛА, но 20 достигла цели (ещё 47 дронов-имитаторов были локационно-утрачены).

Эксперты предполагают, что Россия могла установить на "Шахеды" новые системы управления и разведки. Как пишет специалис по связи Сергей Бескрестнов (Флэш), речь может идти о том, что "Шахедами" управляют в онлайн-режиме, как FPV-дронами.

По его словам, это вполне реально, поскольку от Крыма, где стартуют беспилотники, до Одессы около 80 километров. При этом он отметил, что до исследования таких "Шахедов" утверждать это наверняка невозможно.

Ранее эксперты писали, что РФ начала использовать новую тактику атак, при которой большая группа "шахедов" собираются на большой высоте в большую группу около конкретного города, а затем массированно его атакует. И украинские системы ПВО не успевают их всех сбить.

Утром FPV-дрон ударил по автобусу с рабочими в Марганце, погибли девять человек.

Украинские же дроны нанесли сегодня удар по Елабуге (Татарстан), где размешено ряд военных производств. В частности - производство БПЛА. Об ущербе информации нет. В сети появлялись видео со сбитыми на подлете дронами.