После вчерашнего заявления Трампа с критикой Зеленской стала более понятна цепочка событий, которая привела к срыву переговоров в Лондоне.



Накануне был вброшен фейк о том, что США якобы требуют от Украины признания аннексии Крыма (Трамп это уже опроверг).



Источник вброса определить не сложно – это украинские власти.



Суд по публикациям в западных СМИ, именно из Киева и был слит в медиа "мирный план Трампа", так как почти все статьи сопровождались комментариями анонимных украинских чиновников.



Изначально прошла информация, что, в рамках мирного плана, действительно есть пункт о признании аннексии Крыма. Но не Украиной, а американцами.



Однако, статьи последних дней в западных медиа были выписаны так, что допускали двоякую трактовку – как и то, что российский статус Крым хотят признать США, так и то, что Трамп этого требует от Зеленского. А некоторые и прямо утверждали, что Вашингтон хочет, чтоб Киев признал аннексию.



Сигнал резко усилил сам Зеленский, заявив, что Украина никогда не признает аннексию Крыма. Это прозвучало так, как будто кто-то требует, чтобы Киев ее признал.

И именно с такой интерпретацией тема и разошлась как внутри Украины, так и в мире.



Что и вызвало ярость Трампа, который фактически прямо обвинил Зеленского, что он через фейковый вброс о Крыме срывает мирные переговоры.



Менее понятно - зачем Зеленский это делает?



Американцы уже фактически прямым текстом дают понять, что срыв переговоров приведет к прекращению помощи. И война продолжится, но уже в гораздо худших для Украины условиях. А значит и условиях переговоров о прекращении огня в будущем будут хуже, чем сейчас. О чем прямым текстом сказал Трамп: "Зеленский может либо сейчас заключить мир, либо через три года потеряет страну". При том, что даже если война продолжится, никто не может помешать Вашингтону вести и далее диалог с Москвой – отменить санкции или даже признать аннексию Крыма.



Возможно, Банковая своими маневрами пытается повлиять на США, чтоб они изменили условия мирного плана. Например – отказались от признания аннексии Крыма, либо убрали запрет на вступление в НАТО или дали гарантии безопасности Украине и европейским миротворцам. Однако, реализация каждого из пунктов будет означать фактический провал переговоров с Россией, с которой наверняка часть условий была проговорена заранее. И потому американцы на это вряд ли пойдут.



Возможно, однако, что Банковая пытается добиться от Вашингтона подвижек по другим темам, которые в публичное пространство пока не попали. Например – по гарантиям сохранения Зеленского у власти после завершения войны. Либо по гарантиям отсутствия уголовного преследования нынешних руководителей Украины за коррупцию и другие нарушения. Хотя, объективно, рычагов влияния у Киева на Вашингтон немного. А точнее, есть только один рычаг – отозвать согласие на прекращение огня. И, возможно, Зеленского к такому варианту подталкивают противники Трампа на Западе. Однако, это будет иметь катастрофические последствия для самой украинской власти (прекращение американской помощи, которую Европа не сможет заменить, ухудшение ситуации на фронте, подрыв доверия к любым будущим заявлениям и обещаниям Зеленского).



Дальнейший ход событий определят два ключевых пункта. Первый - встреча Уиткоффа и Путина в Москве и реакция Кремля на мирный план Трампа. Если там будет отказ, то война продолжится, хотя при этом нет уверенности в том, что продолжится и американская помощь Украине и Трамп не скажет что-то вроде "обе стороны не проявили доброй воли к миру, а потому мы выходим из процесса". Правда, в таком случае, вряд ли можно будет говорить о снятии санкций с РФ или же о признании аннексии Крыма.



Если США и Кремль согласуют мирный план, то второй ключевой вопрос – пойдет ли Украина на прекращение огня, либо отзовет свое согласие на него в рамках давления на Вашингтон. Как писалось выше, последствия отказа будут для Киева крайне тяжелыми. Рискнет ли на это пойти Зеленский - увидим в ближайшее время.