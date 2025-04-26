В субботу, 26 апреля, в Украине идет 1158-й день войны с Россией.

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08:19 Ночью прилёты "Шахедов" были по Днепропетровской области.

В районе Днепра под удар попали предприятия, сообщает ОВА.

В Каменском пострадал жилой дом, где погиб мужчина.

08:13 Уже несколько недель подряд РФ наносит удары по Одесской области с использованием нового беспилотника "Бандероль".

Об этом пишет эксперт по связи Сергей Бескрестнов (Флэш).

Он сообщает, что этот дрон уже появился в базе ГУР.

Этот аппарат способен развивать скорость от 400 до 500 км/ч и оснащён реактивным двигателем.

Судя по доступным данным, это устройство скорее представляет собой барражирующий боеприпас, аналогичный корректируемым авиабомбам (КАБ), но с реактивной тягой, пишет "Флэш".

На данный момент остаётся неизвестным, с какого носителя запускается этот аппарат, какова мощность его боевой части и дальность полёта.

Название "Бандероль" уже давно появлялось в открытых обсуждениях, однако именно сейчас фиксируются первые случаи его регулярного применения, добавляет Бескрестнов.

08:05 В Кропивницком ночью в результате российской атаки была повреждена гражданская инфраструктура, сообщает ГСЧС.

Пострадали офисные и складские помещения.

08:00 Сегодня утром россияне атаковали "Шахедами" Харьков, сообщил мэр города Игорь Терехов.

В результате падения обломков вражеского БПЛА в Шевченковском районе пострадал ребенок.

Прилет был возле многоэтажки. Повреждены балконы и выбиты окна.