В субботу, 26 апреля, в Украине идет 1158-й день войны с Россией.
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08:19 Ночью прилёты "Шахедов" были по Днепропетровской области.
В районе Днепра под удар попали предприятия, сообщает ОВА.
В Каменском пострадал жилой дом, где погиб мужчина.
08:13 Уже несколько недель подряд РФ наносит удары по Одесской области с использованием нового беспилотника "Бандероль".
Об этом пишет эксперт по связи Сергей Бескрестнов (Флэш).
Он сообщает, что этот дрон уже появился в базе ГУР.
Этот аппарат способен развивать скорость от 400 до 500 км/ч и оснащён реактивным двигателем.
Судя по доступным данным, это устройство скорее представляет собой барражирующий боеприпас, аналогичный корректируемым авиабомбам (КАБ), но с реактивной тягой, пишет "Флэш".
На данный момент остаётся неизвестным, с какого носителя запускается этот аппарат, какова мощность его боевой части и дальность полёта.
Название "Бандероль" уже давно появлялось в открытых обсуждениях, однако именно сейчас фиксируются первые случаи его регулярного применения, добавляет Бескрестнов.
08:05 В Кропивницком ночью в результате российской атаки была повреждена гражданская инфраструктура, сообщает ГСЧС.
Пострадали офисные и складские помещения.
08:00 Сегодня утром россияне атаковали "Шахедами" Харьков, сообщил мэр города Игорь Терехов.
В результате падения обломков вражеского БПЛА в Шевченковском районе пострадал ребенок.
Прилет был возле многоэтажки. Повреждены балконы и выбиты окна.