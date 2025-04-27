В воскресенье, 27 апреля, в Украине идет 1159-й день войны с Россией.
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В Вербковской громаде Павлоградского района БПЛА попал по сельхозпредприятию. Погибли 500 голов домашних животных.
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