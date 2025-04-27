В воскресенье, 27 апреля, в Украине идет 1159-й день войны с Россией.

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08:02 Ночью "Шахеды" атаковали Днепр, Павлоград и Синельниково, сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

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В Павлограде погиб мужчина. Также пострадала 14-летняя девушка. В городе повреждены два многоквартирных дома.

В Вербковской громаде Павлоградского района БПЛА попал по сельхозпредприятию. Погибли 500 голов домашних животных.