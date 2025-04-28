В понедельник, 28 апреля, в Украине идет 1160-й день войны с Россией.

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10.10 В Брянске ночью дроны атаковали завод военной микроэлектроники "Кремний ЭЛ", выпускающий детали для российских систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер", сообщают российские паблики.

Власти заявляют только об ущербе гражданским объектам и инфраструктуре.

Минобороны РФ уведомляет, что сбиты 102 беспилотника.

Один человек погиб, один ранен.

9.48 Война "зашла в тупик", заявил экс-главком Залужный на Форуме оборонных технологий Украина - Великобритания, организованном RUSI.

Он считает, что развитие технологий полностью изменило природу войны, сделав неэффективными старые виды орудий: благодаря развитию РЭБ эффективность дорогостоящих ракет и высокоточных снарядов "упала до нуля", большое количество средств визуальной разведки и ударных дронов изменили тактику применения и оперативное искусство.

"На оперативном уровне война вообще зашла в тупик. Глубокие маневры или удары на оперативную глубину стали невозможны. В значительной степени из-за того, что противоборство между беспилотными системами с одной стороны и средствами РЭБ и ПВО с другой продолжается. А значит классические наступательные операции и наступательные действия не просто потеряли эффективность, а стали почти самоубийственными", - заявил Залужный.

По его словам, со временем даже наступательные действия малых высокомобильных и технологически оснащенных тактических групп, плотно скоординированных с системами ситуационной осведомленности, поддержки, РЭБ и ПВО, стали неэффективными.

Напомним, что похожее заявление про тупик в войне Залужный уже делал осенью 2023 года после провала контрнаступления. После этой статьи у него начались размолвки с Зеленским, которые привели к отставке весной 2024 года.

9.28 США раскритиковали участие КНДР в войне против Украины на территории Курской области, которое накануне официально подтвердили Москва и Пхеньян, передает Рёнхап.

Представитель Госдепа заявил, что Северная Корея и другие третьи страны "способствовали продолжению" войны и "несут за это ответственность".

"Мы по-прежнему обеспокоены прямым участием КНДР в войне. Военное развертывание КНДР в России и любая поддержка, оказываемая Российской Федерацией КНДР в ответ, должны быть прекращены", - сказал чиновник.

Он заявляет, что подготовка Россией северокорейских солдат нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, которые в совокупности налагают широкий запрет на предоставление или получение военной подготовки или помощи КНДР или от нее.

Тем временем Путин заявил, что "солдаты КНДР помогали РФ отражать вторжение ВСУ в полном соответствии с международным правом".

8.57 Пишут о взрыве в районе Черкасс.

Ранее ВСУ сообщали о полете туда ударных беспилотников.

8.36 Обстановка на Покровском участке ухудшается, а интенсивность российских атак возрастает, пишут украинские военные паблики.

Deep State сообщает, что сейчас ВСУ в целом удерживают фронт, но ситуация может осложниться в случае переброски дополнительных российских сил с Курского направления. Уже сейчас наблюдаются признаки усиления активности россиян на стыке Покровского и Торецкого участков, где им удалось "провалить" оборону ВСУ.

Военный обозреватель Богдан Мирошников пишет, что ситуация "понемногу ухудшается".

"Противник усиливает давление на промзону Песчаного и село Шевченко. В междуречье Солёной и Волчьей обстановка также несколько дестабилизировалась. Потеряны Надеждовка и фактически Успеновка.

На стыке Покровского и Торецкого направлений противник, к сожалению, уверенно продвигается к линии Русин Яр - Александро-Калиново. Это уже подступы к Константиновке.

Всё это связано, конечно, с тем, что враг перебросил резервы на весь этот участок фронта", - сообщает Мирошников.

По данным Deep State, к востоку от Покровка наибольшая активность боев наблюдается в районах Елизаветовки, Тарасовки и Старой Николаевки. Особенно в районе Тарасовки, где россияне практически полностью захватили Водяное Второе и Зеленое Поле.

Ближе к Покровску в районе Лысовки российские подразделения оказывают значительное давление на позиции ВСУ. Также они осуществляют периодические попытки штурмов на направлении Даченское - Зеленое - Возрождение.

Тяжелая обстановка сохраняется на участке Шевченко - Песчаное, где российские силы стремятся вернуть контроль над территориями, с которых ранее отступили. Село Шевченко используется в качестве опорного пункта для накопления резервов, а Песчаное имеет стратегическое значение для логистики.

8.16 Северная Корея впервые официально признала участие своих войск в боях на территории Курской области.

"Победоносно завершилась операция по освобождению районов Курской области для отражения авантюрного вооруженного вторжения украинских властей в РФ. Подразделения наших вооруженных сил, которые были задействованы в операции по освобождению районов Курской области… внесли весомый вклад в уничтожение неонацистских сил Украины", - говорится в заявлении, которое цитирует северокорейское информагентство.

Участие северокорейских войск "плечом к плечу" с россиянами "пресекло авантюрные военно-политические попытки сил Запада и украинских властей сорвать специальную военную операцию России".

Ким Чен Ын заявил, что участникам операции в Курской области в Пхеньяне поставят памятник.

7.59 Трамп утвердительно ответил на вопрос, готов ли Зеленский "отдать Крым".

Он также сообщил, что во время встречи в Риме Зеленский говорил о Крыме "очень коротко".

"Крым отдали Барак Хуссейн Обама и Байден. 11 или 12 лет назад. Это очень давно. Я не знаю, как вы можете поднимать вопрос Крыма, когда это было так давно. Никто 12 лет не поднимал этот вопрос, и сейчас они его не поднимают. Я сказал им: вам лучше пойти к Обаме. Спросите у него, почему они его отдали", - добавил Трамп.

Он заявил, что встреча с Зеленским прошла "хорошо" и "посмотрим, что произойдёт в следующие несколько дней". По словам Трампа, Зеленский "сказал, что ему нужно больше оружия. Но он говорит так уже три года. Ему нужно больше оружия, и мы посмотрим, что произойдёт".

По словам Трампа, Зеленский "стал спокойнее" (чем во время перепалки в Овальном кабинете - Ред.). "Я думаю, он понимает картину. И я думаю, он хочет заключить сделку. Не знаю, хочет ли он заключить сделку. Но, думаю, хочет", - добавил президент США.

Зеленский, по мнению президента США, "в очень тяжёлой ситуации. Он воюет с намного бóльшим войском. Намного бóльшим. И эти [российские] войска не были слишком выдающимися. Всё оказалось намного сложнее, чем они думали. Но им [украинцам] помогло то, что мы дали им помощи на $350 млрд".

Также Трамп высказался по поводу России. На вопрос о доверии Путину Трамп заявил: "Я дам вам знать через две недели. Две недели или меньше. Ну, или чуть больше". Президент США заявил, что будет говорить с Путиным.

"Я хочу, чтобы он прекратил стрелять, сел за стол и заключил сделку. У нас есть контуры сделки, я думаю", - сказал Трамп.

Он также повторил, что "был удивлён и разочарован" недавними российскими ракетными ударами по Украине.