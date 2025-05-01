В четверг, 1 мая, в Украине идет 1163-й день войны с Россией.
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9.19 Российские войска в апреле захватили больше украинской территории, чем в марте - 175 квадратных километров против 133-х.
Такие данные приводит украинский военный паблик Deep State.
При этом подсчет не учитывает территориальных продвижений РФ в Курской области, где Украина, судя по карте DS, утратила за апрель более 50 квадратных километров.
То есть в целом РФ продвинулась за месяц на 225 кв. км, что почти вдвое превышает показатель апреля-2024 (когда еще не было боев на территории Курщины).
Если не считать Курскую область, то 85% остальных продвижений РФ сосредоточены в Донецкой области. Больше всего россияне продвинулась на участке фронта между Торецком и Покровском (в районе Сухой Балки и Калинового), а также около Константинополя и Разлива к западу от Курахово.
8.40 После подписания сделки по недрам администрация Трампа разблокировала коммерческие продажи оружия в Украину.
Как пишет со ссылкой на источники газета Kyiv Post, Белый дом проинформировал Конгресс о намерении позволить экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (программа DCS) на сумму от 50 миллионов долларов.
Что будет продано Киеву, не уточняется.
Эта программа работала и раньше, но львиная доля оружия передавалась безвозмездно. За деньги с 2015 по 2023 год США отправили в Украину товаров военного назначения на сумму около 1,6 миллиарда долларов. После инаугурации Трампа продажи вооружений и военных услуг были приостановлены.
При этом о выделении новых безвозмездных пакетов военной помощи речи не идет. Оружие Украина будет покупать за деньги.
7.45 В Одессе за ночь два человека погибли и 15 пострадали после ночной атаки "Шахедов".
Повреждена жилая многоэтажка, другие дома, супермаркет, автомобили.
7.40 В Сумах горит объект промышленности после российской атаки, сообщают власти города.