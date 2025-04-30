Анализируем итоги 1162-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне захватили село Сухая Балка к югу от Константиновки. А также продвинулись в соседнем Торецке и Дачном.

Также у РФ продвижение в районе Константинополя, сообщает паблик Deep State.

В Сумской области российские войска расширили "серую зону" в районе Веселовки и Журавки. Бои дошли до села Беловоды.

Продвижение россиян в этом районе идёт уже вторые сутки. Накануне россияне продвинулись южнее Басовки.

Сегодня ночью россияне нанесли массовые удары "Шахедами" по Харькову и Днепру. В обоих городах пострадали, помимо жилого сектора, предприятия. В Харькове пострадали 45 человек, в Днепре есть погибший.

Украина на данный момент пока не поддержала перемирия, предложенного Россией на 8-10 мая. И вчера Владимир Зеленский дал понять, что и вряд ли поддержит. В частности, он заявил, что тишина нужна РФ, чтобы провести парад на Красной площади. И дал понять, что по параду может быть удар.

"Выбираем именно такие болевые точки России, которые будут больше всего побуждать Москву к дипломатии… Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают", - сказал президент.

При этом Песков сегодня заявил, что парад в Москве отменять не будут, несмотря на угрожающие намёки Зеленского.

Но в Украине тему удара по параду начали активно обсуждать. Мысль Зеленского развил секретарь комитета Рады по обороне Роман Костенко, который заявил, что это задача осуществима, если поступит команда.

Способна ли Украина нанести такой удар? Ответ да, поскольку подобные прецеденты уже случались. Наиболее известный - атака дронов на Кремль 3 мая 2023 года. И с тех пор дальнобойные возможности ВСУ возросли: беспилотники долетают не только до Москвы, но и до Ленинградской области, и восточнее Волги.

Чем сейчас Украина может ударить по российской столице?

Расстояние от украинской границы до Москвы составляет около 450–500 километров. У ВСУ точно есть дроны, способные его преодолевать. Однако их довольно просто сбивать и с большой долей вероятности с учетом повышенных мер безопасности в Москве и ее окрестностях на 9 мая беспилотники будут уничтожать на подступах к столице.

Есть ли возможности у ВСУ ударить по Москве ракетами?

Британо-французские ракеты Storm Shadow/SCALP, запускаемые с самолётов, в максимальной комплектации обладают дальностью до 560 километров. Как и последняя модификация ATACMS ракета Block 1A-ER, которая может бить на расстояние до 500 км.

На вооружении Украины имеются и Storm Shadow, и ATACMS. Но есть ли у ВСУ модификации с максимальной дальностью, вопрос открытый. Ранее говорилось, что Украина обладает ракетами дальностью 300-350 км, и об ударах по российской территории на большую глубину не сообщалось. Их действие ограничивалось приграничными с Украиной регионами. Кроме того, касательно Storm Shadow/SCALP есть ограничения по близости подлета самолётов с ними к российской границе, где их могут сбить системы ПВО РФ или истребители.

Второй проблемный момент с западными дальнобойными боеприпасами - одобрят ли западные союзники удар по Москве в день парада на 9 мая. Без их согласия и целеуказания удар будет невозможен: как писали западные СМИ, все удары западным дальнобойным оружием и даже из РСЗО HIMARS утверждают американцы. Отметим, что с момента инаугурации Дональда Трампа сообщений об ударах по международно признанной территории России британскими либо американскими дальнобойными ракетами почти не поступало.

Украинские власти заявляли, что на финальной стадии находится разработка аналогичных "Искандеру" отечественных баллистических ракет с дальностью около 500 или даже 700 километров (проекты "Гром" и "Сапсан"). Однако нет подтверждений того, что эти ракеты уже готовы к боевому применению.

Также заявлялось, что украинская крылатая ракета "Нептун", изначально созданная для поражения морских целей, уже адаптирована для ударов по наземным объектам. Сообщается о её возможной модернизации, увеличившей дальность до 400–500 км. Однако публичных подтверждений наличия таких модификаций у ВСУ тоже не было.

Но скорее всего, если будет принято решение об ударе, основную роль сыграют беспилотники, хотя, как отмечалось выше, значительный ущерб, кроме информационно-психологического, они вряд ли смогут нанести.

По данным открытых источников, украинский дрон UJ-22 Airborne способен преодолевать до 800 км и не раз применялся для полётов в глубь российской территории. Более совершенный дрон-камикадзе "Бобёр", ставший известным после серии атак на Москву, обладает дальностью до 1000 км и несёт боевую часть массой до 20 кг. Ещё одна модель - реактивный беспилотник "Лютый", способный поражать цели на расстоянии более 1000 км с боевой частью до 75 кг. Он разрабатывался с расчётом на преодоление систем ПВО и РЭБ.

Также у ВСУ есть гибридный вариант - ракета-дрон "Паляница". Ее характеристики не разглашаются, но военные телеграм-каналы предполагали, что дальность может составлять до 700 километров. Это одна из наиболее свежих разработок, и насколько она готова к боевому применению, неизвестно. Тем не менее, слухи о единичных ударах "Паляницей" уже ходят.

Кроме серийных моделей, Украина активно использует самодельные и модифицированные аппараты от планеров до лёгких дронов с поршневыми двигателями, приспособленных для ударов на расстоянии 500–900 км.

При этом стоит отметить, что после довольно интенсивных налетов на московский регион в 2023 году эта активность в основном сошла на нет. И среди недавних прецедентов можно вспомнить атаку 11 марта, когда дроны впервые за долгое время атаковали Подмосковье. Хотя налет был массированным, о существенном ущербе для российских объектов ничего не известно. То есть московская ПВО скорее всего была за последний год значительно усилена.

Тем не менее, очевидно, что теоретически организовать атаку на Москву волне возможно. Но если удар будет нанесен, это может создать угрозу отношениям Киева с Трампом, которые и без того крайне хрупкие.

Американский президент только сейчас начал критиковать РФ за ракетные удары по Украине. Однако после обстрела Москвы на 9 мая эта критика может обернуться в другую сторону и увеличить вероятность того, что Трамп выйдет из переговорного процесса, заодно и прекратив помощь Украине. От чего, как пишут западные СМИ, Зеленский его отговаривал на встрече в Ватикане.

Кроме того, в центр Москвы съедутся некоторые мировые лидеры, включая главу КНР Си Цзиньпина. И налет способен вызвать еще и крупный международный скандал. А главное, после него скорее всего последует масштабный российский ответ, который может вызвать новые массовые жертвы в Украине.

То есть риски велики. И поэтому не исключено, что разговоры об ударе по Красной площади - это не столько анонс атаки, сколько часть информационной кампании Банковой на тему, почему Москва хочет перемирия на 9 мая. В этой логике РФ требует прекращения огня из страха перед ВСУ, что может послужить лишним обоснованием, почему Киев на такое перемирие не пойдет.

При этом основное обоснование - это аргумент, что Киев предлагает не трехдневное, а 30-дневное перемирие или даже дольше. На что Москва пока не соглашается (этот вопрос мы обсудим ниже).

Соглашение по недрам: на грани подписания или на грани срыва

Соглашение о недрах с США будет подписано в ближайшие сутки. Об этом сегодня заявил премьер Денис Шмыгаль, который подтвердил курсирующие со вчерашнего вечера слухи.

По его словам, после этого будут подписаны еще два исполнительные соглашения - о создании фонда инвестиций и его финансировании. Из слов премьера неясно, сразу ли это произойдет или этот вопрос еще будут дополнительно обсуждать. Однако газета Financial Times пишет, что Киев хочет развести два этих договора: рамочный подписать завтра, а остальные - более конкретные (а значит и потенциально более опасные для рейтинга Зеленского) - еще пообсуждать.

Американцы же хотят, чтобы Киев подписал сразу все соглашения. Когда министр экономики Свириденко уже летела в Вашингтон, и команда министра финансов США Бессента сообщила ей, что она должна "быть готова подписать все соглашения или вернуться домой", пишет FT.

Украина заявляет, что они не смогут подписать оба документа в среду, поскольку соглашение о фонде должно быть сперва ратифицировано Верховной Радой.

Кроме того, Украина пыталась пересмотреть условия, согласованные на выходных, сообщило издание. Американцы обеспокоены, что это "приведет к снижению прозрачности и подотчетности, однако соглашение все равно может быть подписано уже в среду, если Украина вернется к первоначальным условиям".

Один из украинских чиновников, участвовавших в переговорах, выразил разочарование действиями США, заявив, что они обеспокоены тем, что "их ничего не устроит". "Мы готовы подписать рамочное соглашение сегодня", — заявил чиновник, но добавил, что шансы на это не намного выше, чем "50 на 50".

Но вернемся к тому, что о соглашении говорит Шмыгаль. По его версии, создаваемый украино-американский инвестиционный фонд будет иметь 50/50 доли управления и наполнения.

Украина будет вносить в этот фонд вклад из новых лицензий на разработку полезных ископаемых. А американцы смогут зачислять как свой взнос в этот фонд новую помощь (а не уже оказанную).

Фонд должен инвестировать в развитие Украины в течение 10 лет. Это могут быть как капитальные инвестиции, так и выкуп украинской продукции по принципу take or pay (бери или плати). Последний момент выглядит как продолжение ранее обсуждавшейся идеи, что Штаты станут "эксклюзивным" покупателем украинских ресурсов.

В соглашении прописаны нулевые пошлины для США и Украины. Договор, говорит Шмыгаль, не противоречит вступлению Украины в ЕС.

Однако, повторимся, это версия премьер-министра Украины. Как следует из статьи в FT, далеко не факт, что американцы с ней согласны (напомним, в статье говорится, что Киев изменил ранее согласованную версию, что не понравилось Вашингтону).

Поэтому стоит подождать итоговой версии (если она вообще будет подписана), чтоб понять, что в реальности в ней будет.

Но, как видим, тактика украинских властей с начала переговоров о сделке не изменилась - сначала подписать некий "рамочный" договор, где обо всем будет сказано в общих чертах и без конкретики (что должно пройти безболезненно для рейтинга Зеленского). А конкретику, где, вероятно, и будут содержаться самые "кабальные" для Украины условия перенести на когда-нибудь потом. Без каких-либо гарантий, что они вообще будут подписаны.

Что с переговорами?

Сегодня в западных СМИ начали всплывать подробности ватиканской встречи Зеленского и Трампа.

По данным издания Axios, Трамп сказал своему украинскому визави, что не отказывается от своих планов признать Крым российским - но не требует этого от Украины.

Зеленкий ответил, что не боится идти на уступки ради прекращения войны, но для этого ему нужны достаточно надежные гарантии безопасности.

Также он призвал Трампа вернуться к его первоначальному предложению о безоговорочном прекращении огня как отправной точке для мирных переговоров. Один из источников сообщил, что Трамп, "похоже, согласился".

Также Трамп настаивал, чтобы Зеленский как можно скорее подписал соглашение о недрах (что, как мы видим, действительно ускорилось).

The Economist сообщает, что Зеленский убеждал Трампа не выходить из мирного процесса и заверял в готовности к безусловному прекращению огня.

"Зеленский использовал свои 15 минут, чтобы передать простое послание: Украина готова к безусловному прекращению огня, Россия — нет, и Трамп не должен отказываться от мира, который может принести только он. Публикация в соцсетях, сделанная американским президентом после встречи, указывает на то, что он понял послание. Его показательная критика Путина за то, что тот "водит его за нос", стала самой резкой на сегодняшний день", - пишет издание.

Источники говорят о "новом импульсе" в переговорах и "впервые украинские переговорщики проявляют осторожный оптимизм".

Один западный чиновник выразил надежду, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто уже на этой неделе. "Мы пытаемся улучшить нашу позицию. Но блефуют со всех сторон. И есть опасность, что кто-то переигрывает", - говорит высокопоставленный украинский чиновник.

Переговоры на прошлой неделе в Лондоне "сблизили украинские и западные технические переговоры как никогда", пишет The Economist.

С российской стороны сегодня также поступили заявления, которые намекают на скорый прогресс в переговорах.

Россия готова обсудить с США американское присутствие на Запорожской АЭС в рамках мирного процесса по Украине, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "В случае принятия политического решения руководством страны, мы готовы обсудить это с американской стороной", - сказал Лихачев.

Напомним, передача под контроль США Запорожской АЭС (сейчас контролируется де-факто Росатомом) является одним из пунктов "мирного плана" Трампа. Киев в своих правках к плану настаивает на возвращении ЗАЭС под контроль Украины.

И в этом контекмте заявление "Росатома" довольно показательно.

Как мы уже писали, относительно происходящего переговорного процесса между США и РФ по завершению войны в Украине, есть две прямо противоположные версии.

По одной из них позиции сторон кардинально не сходятся по таким принципиальным пунктам как, например, прекращение огня по линии фронта, к которому призывают американцы (а Путин, по этой версии, настаивает на передачи всей территории четырех областей, а также на ограничении численности ВСУ и изменениях во внутренней политике Украины). Не сходятся они и по Запорожской АЭС, которая по плану Трампа должна быть передана американцам. А также по другим вопросам. И потому переговорный процесс в тупике.

Вторая версия исходит из того, что "план Трампа" в целом по главным моментам (включая остановку огня по линии фронта) с Москвой уже согласован и сейчас дорабатываются лишь оставшиеся небольшие спорные детали. И процесс может быть действительно закончен уже в самое ближайшее время, после чего и будет подписано перемирие.

Неожиданная готовность РФ обсуждать вопрос Запорожской АЭС (ранее Москва это отвергала) один из сигналов в пользу второй версии.

Впрочем, по одному лишь этому заявлению делать однозначные выводы рано. Оно может означать и попытку Москвы поддерживать диалог с США в условиях, когда по другим вопросам согласия нет.

Трамп на данный момент, судя по его заявлениям, также настроен продолжать диалог с Москвой.

Он заявил, что Путин хочет мира и готов прекратить боевые действия. "Благодаря мне, я действительно верю, что он готов прекратить боевые действия", - сказал Трамп в интервью телеканалу ABC News. На вопрос, хочет ли Путин мира, президент США ответил "Думаю, да".

"На самом деле, его мечта была — захватить всю страну. Думаю, благодаря мне он этого не сделает", - добавил Трамп. Он также сказал, что Россия смогла бы захватить всю Украину, если бы у власти в США остались "неудачники".

Телеведущий напомнил президенту, что на днях он раскритиковал Россию за обстрелы Украны и спросил, доверяет ли Трамп Путину.

"Я не доверяю вам (журналисту - Ред.). Я не доверяю многим людям. Я вам не доверяю. Посмотрите на себя… Но вот что я думаю. Думаю, что он (Путин - Ред.) — скажем так — он уважает меня. И я верю, что благодаря мне он не собирается захватывать всю страну", - сказал Трамп.

Президент США добавил, что "ему не понравились" недавние ракетные удары РФ. "Это было то, что мне не понравилось видеть, и я подумал, что это неуместно. Но я считаю, что вся эта война — неуместна", - сказал Трамп.

Он также не стал отвечать на вопрос, прекратят ли США военную помощь Украине, если не удастся заключить мирное соглашение. "Я не хочу вам этого говорить. Я не скажу вам, сделаю я это или нет. Я хочу оставить это большой, толстой тайной, потому что не хочу испортить переговоры", - ответил Трамп.

"Я бы на месте Украины начал волноваться", - отреагировал журналист.

Напомним, вчера Трамп в другом интервью дал понять, что не планирует увеличивать поставки оружия Киеву.

Грозит ли Зеленскому свержение, если он примет мирный план Трампа

После встречи в Ватикане Дональда Трампа и Владимира Зеленскогопрошел слух, будто украинский президент принял мирный план Вашингтона и снял свои правки к нему, а к аргументам западной "партии войны" против этого плана добавился еще один: если война закончится по плану Трампа, то Зеленский потеряет власть, а Украину ждет дестабилизация.



Эту мысль уже проводят в своих публикациях западные СМИ.



Но так ли это на самом деле?



Начнем с того, что в нынешних условиях единственная сила внутри страны, которая может свергнуть Зеленского или попытаться воспрепятствовать заключению мирных соглашений, – это армия. Однако пока не просматривается никаких признаков не только подготовки мятежа, но и какой-либо политической субъектности у армии или даже у отдельно взятых действующих военных (за редкими исключениями, о которых речь пойдет ниже).



Банковая с начала полномасштабной войны прикладывала огромные усилия для "деполитизации" армии, чтобы та не представляла угрозу ее власти. Поэтому и был уволен, а затем сослан в Лондон Валерий Залужный. Это случилось после того, как он стал политически субъектной фигурой, вокруг которой начали постепенно консолидироваться многочисленные противники Зеленского, отстаивающие тезис о том, что все победы – это заслуга ВСУ и Залужного, а все проблемы – от коррумпированной власти Зеленского.



Кроме того, власти периодически устраивают показательную "порку" военных, возбуждая против них уголовные дела по обвинению в поражениях на фронте. Например, за прорыв российских войск через границу в Харьковской области. Также, по данным СМИ, ведется расследование причин потери больших территорий на юге Украины в первые недели войны, фигурантом которого являются высокопоставленные военачальники. Кроме того, власти пытаются отгородиться от коррупции в ТЦК и вообще в армии, постоянно возбуждая уголовные дела или отправляя военкомов на фронт. То есть выставляя стрелочниками за коррупцию самих военных.



Все эти усилия дали плоды в том смысле, что и у армии в целом, и у отдельных ее представителей нет политической субъектности. Исключений из этого правила всего два: это командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис) и командир бывшей 3-й штурмовой бригады Андрей Билецкий. Оба теперь командуют корпусами, обильно присутствуют в медиа и вместе с подчиненными время от времени дают политические оценки происходящему, в том числе критического характера, возмущаясь действиями власти и военного командования.



В политических кругах считается, что Редиса и Билецкого финансирует предприниматель Ринат Ахметов, а через него контролирует Банковая, рассматривающая их в будущем, после завершения войны, как основу для формирования управляемых Офисом президента политических проектов, которые зайдут в парламент и создадут там большинство вместе с партией Зеленского, сохранив таким образом для президента контроль над Верховной Радой и Кабмином. Для того им сейчас и дают возможность вести свою собственную пиар-кампанию.

Можно ли представить ситуацию, когда Владимир Зеленский и Владимир Путин в ближайшее время все-таки согласуют прекращение огня на основе мирного плана Трампа или на схожих с ним условиях, а некие силы (внешние или внутренние), желающие сорвать эти договоренности, подтолкнут на мятеж Билецкого, "Азов" или иных командиров, выведя их из-под контроля Банковой? Теоретически можно представить все что угодно. Но практически реализация этого плана сразу столкнется с рядом трудностей.



Во-первых, Билецкий и Прокопенко находятся в крайне напряженных отношениях друг с другом. Поэтому если одно из их подразделений поднимет мятеж, второе его вряд ли поддержит, а скорее поможет Зеленскому его подавить. К слову, это же касается и других подразделений. Между их командирами существует сильная и поощряемая властями внутренняя конкуренция и зачастую взаимная неприязнь. Поэтому для отдельно взятого командира бригады или корпуса командиры других подразделений его уровня, как правило, авторитетами не являются. И если один из них поднимет мятеж, другие выступят против него.

Военачальника, который смог бы поднять на бунт всю армию или хотя бы большую ее часть, нет. И таковым сейчас не является даже Залужный: большинство близких ему людей из командования армии уже удалили.



Во-вторых, не очевидно, что Прокопенко и Билецкий (не говоря уже о других командирах) вообще решатся на мятеж, имея очень неплохие шансы занять высокие позиции в украинской политике после завершения войны. Участие в мятеже обнуляет эти перспективы, не гарантируя успеха самого мероприятия. Более того, есть угроза, что смутой воспользуется Россия для нанесения нового удара, который сметет и Зеленского, и мятежников.



В-третьих, с тех пор как Трамп начал активно продвигать тему прекращения огня по линии фронта, а украинские власти на это согласились, в целом в обществе идея перемирия уже не воспринимается как капитуляция. Скорее, как очень неплохой вариант завершения войны, к которому нужно принудить Путина. Подобные настроения распространены и в армии, где многие воюют уже годами без каких-либо перспектив демобилизации. Поэтому если подобное соглашение будет заключено, то вряд ли оно вызовет сильное внутреннее напряжение. Дальше на выборах у Зеленского есть шансы повернуть ситуацию в свою пользу, представив мирные договоренности как мир, сохранивший украинскую государственность, и удержаться у власти. В конце концов, можно вспомнить премьера Армении Никола Пашиняна, который проиграл войну с Азербайджаном, потерял Нагорный Карабах, что многие армяне восприняли как национальную катастрофу, но все же до сих пор крепко держит власть.



Куда большие риски для Зеленского возникают в случае продолжения войны, если она будет идти в таком же формате противостояния на истощение при повальной коррупции и социальной несправедливости в тылу, когда дети власть имущих живут за границей, а обычных граждан - третий год находятся на фронте.

В таком случае Зеленскому будут задавать все больше вопросов и возникнет спрос на резкие перемены во власти, особенно с учетом того, что выборов нет и непонятно, когда они состоятся. Раньше мощным сдерживающим фактором для подобных настроений была угроза того, что Запад не признает переворот и мятежники (даже в случае своего успеха) окажутся в изоляции, потеряют поддержку США и Европы, что сразу катастрофически скажется на ситуации на фронте. Но сейчас эта поддержка и так слабеет, а вхождение в моду политики "циничного реализма" уже привело к тому, что Запад фактически признаёт легитимным руководителем Сирии бывшего главаря местной "Аль-Каиды". Поэтому и в отношении происходящего в Киеве Запад может стать менее щепетильным, чем обычно. И такие фигуры, как Билецкий и Прокопенко, либо другие высшие офицеры, могут стать основой для подготовки переворота. Тем более что сейчас они уже получили статус командиров корпусов и под их командованием находятся 20-25 тысяч штыков. К слову, примерно столько же было у Евгения Пригожина во время его мятежа.



В зародыше эту тему уже сейчас прокачивают через разные СМИ, политиков и блогеров. Они навязывают идею, что сейчас армией управляют "совки", а нужно давать дорогу командирам новой формации, которые смогут принести победу. И если эти командиры новой формации получат под свой контроль силы больше бригады или корпуса, то возникнет соблазн конвертировать военную власть в политическую.



Другими словами, главная угроза для власти Зеленского - это не мирный план Трампа, а затягивание войны, которое может привести к радикальным переменам внутри страны.