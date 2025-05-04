В воскресенье, 4 мая, в Украине идет 1166-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

11:58 Россияне продвинулись к югу от Константиновки, захватив село Зеленое Поле (близ Александрополя).

Об этом сообщает военный паблик Deep State.

Также они продвинулись на Лиманском направлении, в районе Нового и Новомихайловки.

11:16 В Днепре пытались мобилизовать волонтёра ВСУ, но собрались люди и увели мужчину от полицейских и ТЦК.

11:01 Путин назвал примирение с Украиной "вопросом времени".

"Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас… Это вопрос времени", - сказал он.

10:48 Путин заявил, что РФ "не потребуется" применять ядерное оружие в Украине.

Ему задали вопрос, как он прокомментирует призывы применить ядерное оружие, которые периодически звучат в России.

"Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали, и, надеюсь, и не потребуется. У нас достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом", - сказал Путин.

10:15 Пострадавший от атаки "Шахедов" ТРЦ Dream Berry на "Минской" в Киеве.

В домах напротив выбиты окна, сгорели припаркованные авто, поврежден супермаркет.

09:53 Кадры с киевской Оболони, где обломки "Шахедов" упали в жилую застройку.

08:38 В Славянске шесть беспилотников атаковали строительную базу, сообщил мэр Вадим Лях.

Повреждена техника и помещения.

08:14 В Черкассах после вчерашней атаки беспилотников горело общежитие и склад одного из предприятий.

Всего в городе насчитали пять пожаров, спровоцированных налётом.

08:10 Моменты ночных ударов "Шахедами" по Киеву.

08:01 В Киеве 11 человек пострадали после падения обломков "Шахедов".

Основной ущерб получил микрорайон Оболонь, где повреждена многоэтажка, ТРЦ Dream Town и автомобили.