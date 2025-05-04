В воскресенье, 4 мая, в Украине идет 1166-й день войны с Россией.
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Последние новости
11:58 Россияне продвинулись к югу от Константиновки, захватив село Зеленое Поле (близ Александрополя).
Об этом сообщает военный паблик Deep State.
Также они продвинулись на Лиманском направлении, в районе Нового и Новомихайловки.
11:16 В Днепре пытались мобилизовать волонтёра ВСУ, но собрались люди и увели мужчину от полицейских и ТЦК.
11:01 Путин назвал примирение с Украиной "вопросом времени".
"Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас… Это вопрос времени", - сказал он.
10:48 Путин заявил, что РФ "не потребуется" применять ядерное оружие в Украине.
Ему задали вопрос, как он прокомментирует призывы применить ядерное оружие, которые периодически звучат в России.
"Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали, и, надеюсь, и не потребуется. У нас достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом", - сказал Путин.
10:15 Пострадавший от атаки "Шахедов" ТРЦ Dream Berry на "Минской" в Киеве.
В домах напротив выбиты окна, сгорели припаркованные авто, поврежден супермаркет.
09:53 Кадры с киевской Оболони, где обломки "Шахедов" упали в жилую застройку.
08:38 В Славянске шесть беспилотников атаковали строительную базу, сообщил мэр Вадим Лях.
Повреждена техника и помещения.
08:14 В Черкассах после вчерашней атаки беспилотников горело общежитие и склад одного из предприятий.
Всего в городе насчитали пять пожаров, спровоцированных налётом.
08:10 Моменты ночных ударов "Шахедами" по Киеву.
08:01 В Киеве 11 человек пострадали после падения обломков "Шахедов".
Основной ущерб получил микрорайон Оболонь, где повреждена многоэтажка, ТРЦ Dream Town и автомобили.