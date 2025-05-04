Реакция украинских властей на предложение Путина объявить перемирие с 8 по 10 мая была резко негативной. Что большинство комментаторов трактует как отказ Киева. Тем более, что Зеленский несколько раз уже намекнул на возможность удара по параду 9 мая на Красной площади.



Однако, есть один фактор, который может резко поменять точку зрения украинских властей. Это приезд на парад 9 мая в Москву одного из высокопоставленных представителей американской власти. Слухи о том, что такая визит ожидается недавно прошли по российским госСМИ. Однако, официально эти слухи ни в Кремле, ни в Белом доме не подтвердили.



Но если представитель Трампа все ж таки окажется на параде, то это будет означать, что, скорее всего, Киев воздержится от попыток ударов по Москве на 9 мая, а возможно и поддержит идею трехдневного перемирия.

Да и само по себе присутствие "высокого гостя из Вашингтона" на параде будет символом того, что переговоры между США и Россией по Украине и другим вопросам не зашли в тупик, а имеют перспективу.



Но пока, повторимся, никаких подтверждений о том, что от Вашингтона кто-либо будет на параде не поступало.



"Если американский гость всё-таки соберётся, то и украинское согласие на краткое перемирие будет почти гарантировано. Поэтому задачей российской дипломатии будет такого гостя всё-таки завлечь, особенно в рамках новой концепции: "мы, как 80 лет назад, вместе против европейского фашизма". Сойдёт даже Уиткофф - но и ему надо получить добро", - пишет эксперт Центра Карнеги Александр Баунов.