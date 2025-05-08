В четверг, 8 мая, в Украине идет 1170-й день войны с Россией.

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08:10 В Черкасской области вчера вечером россияне ударили дронами по Уманщине. Один человек пострадал, сообщает ГСЧС.

В результате российской агрессии пострадала инфраструктура. В частности, поврежден корпус учебного заведения. Разбиты окна в жилом доме.

В Дмитрушках обломками БПЛА ранен мужчина. Его доставили в больницу.

08:00 За ночь ВСУ трижды сообщали о пуске КАБов по Сумской области. "Шахеды" ночью не запускались.

В соседней Курской области несколько раз объявляли ракетную опасность и угрозу БПЛА.

Также тревогу из-за беспилотников включали в Рязанской области (там останавливал работу аэропорт) и в Липецкой, где были слышны взрывы (как утверждает ряд российских пабликов).

При этом власти Москвы о налётах украинских дронов этой ночью ничего не сообщали. Хотя до этого московский регион был под атакой более суток.

Напомним, Украина официально не заявляла, что поддержала перемирие с 8 до 11 мая.