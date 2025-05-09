В пятницу, 9 мая, в Украине идет 1171-й день войны с Россией.

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Последние новости

08:40 За прошедшие сутки от вражеских ударов пострадали 2 населенных пункта Харьковской области, сообщает глава ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела в с. Большие Проходы Дергачевской общины ранены три человека, в г. Купянск – двое.

08:10 В результате российских обстрелов в Днепропетровской области пострадал 83-летний мужчина, сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Россияне ударили по Никопольщине – райцентру, Покровской, Красногригоревской, Мировской, Марганецкой громадах БПЛА и артиллерией.

Загорелись гараж и хозяйственная постройка. Повреждены также 2 частных дома, линии электропередач.

08:00 Сегодня утром россияне сбросили взрывчатку с дрона на 60-летнего мужчину в Херсоне, сообщает ОВА.

"Около шести утра житель Херсона попал под удар российского беспилотника. В результате сброса боеприпаса 60-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.