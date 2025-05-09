Ровно 80 лет назад 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени (9 мая в 01:01 по московскому времени, по которому жил и Киев) вступила в силу капитуляция Германии.

Сама процедура подписания капитуляции закончилась 8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому времени).

Поэтому в Европе и в США День Победы над нацистами празднуется 8 мая, а в СССР и в большинстве постсоветских стран (а до недавнего времени и в Украине) - 9 мая.

"Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного Командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием, - Верховному Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному Командованию Союзных экспедиционных сил. Германское Верховное Командование немедленно издаст приказы всем немецким командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам, находящимся под германским командованием, прекратить военные действия в 23-01 часа по центрально-европейскому времени 8-го мая 1945 года, остаться на своих местах, где они находятся в это время и полностью разоружиться, передав всё их оружие и военное имущество местным союзным командующим. В случае, если немецкое Верховное Командование или какие-либо вооруженные силы, находящиеся под его командованием, не будут действовать в соответствии с этим актом о капитуляции, Верховное Командование Красной Армии, а также Верховное Командование Союзных экспедиционных сил, предпримут такие карательные меры, или другие действия, которые они сочтут необходимыми", - говорится в Акте о капитуляции.

Акт от имени германского командования подписали Кейтель, Фриденбург, Штумпф.

В присутствии представителя Верховного Главнокомандования Красной Армии маршала Жукова и представителя Верховного командующего экспедиционными силами союзников маршала Теддера. В качестве свидетелей при подписании присутствовали командующий стратегическими воздушными силами США генерал Спаатс, а также главнокомандующий Французской армией генерал де Тассиньи.

Таким образом ровно 80 лет назад закончилась Вторая Мировая война в Европе - самая кровавая в истории человечества.

Закончилась победой антигитлеровской коалицией над нацистской Германией.

При этом Вторая Мировая война продолжалась ещё в Азии и завершилась капитуляцией Японии 2 сентября 1945 года.