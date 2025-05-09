Вторую ночь по Украине не бьют "Шахеды". При этом продолжаются удары по Сумской области - власти региона сообщили с утра, что за минувшие сутки было 10 прилетов КАБов и два ракетных удара.

Также Полтавская ОВА заявляла о сбитии ракет в Миргородском районе.

Минобороны России не сообщало о налетах беспилотников или ракетных ударах этой ночью. При этом власти приграничных Курской и Брянской областей сообщали об ударах FPV-дронами и пострадавших жителях.

Также сегодня с утра беспилотник атаковал здание правительства Белгородской области.

Но украинских ударов вглубь российской территории нет уже второй день.

Что касается фронта, то там, по данным украинского Генштаба, за минувшие сутки было 193 боестолкновения. Например, на утро 7 мая - то есть за сутки до начала перемирия - украинские штабисты насчитали 171 столкновение.

Украинские военные паблики, которые вчера писали о том, что тишина действительно наступает, позже начали говорить о продолжающихся боях. Боец с позывным "Мучной" пишет о продвижении РФ под Константиновкой и на Новопавловском направлении, а также под Покровском.

При этом отдельные украинские паблики пишут о том, что на ряде участков тишина сохраняется, и военные с обеих сторон эвакуируют раненых и погибших.

Российские телеграм-каналы пишут о продолжающихся боях в Курской области, заявляя, что ВСУ не оставляют попыток взять Теткино. С чем и связывают массированные удары по Сумскому пограничью.

То есть в целом перемирие соблюдается главным образом в области дальнобойных ударов. В остальном бои, а также приграничные удары в том или ином виде продолжаются.