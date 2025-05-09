Тактика Путина с объявленным трехдневным перемирием, который Киев негласно поддержал в части воздушных ударов, принесла результат – парад 9 мая в Москве прошел без эксцессов, почти все ожидавшееся иностранные гости туда прибыли.



Главный из них – это, безусловно, китайский лидер Си Цзиньпин. Причем приехал он не просто посмотреть парад, а с официальным визитом, который продлится несколько дней и во время которого обсуждается много вопросов, включая увеличения закупок российского газа Китаем.



В этом плане приезд Си выглядит как знак поддержки Путину. Также как таким знаком был и его визит в Москву в марте 2023 года – сразу после тяжелых поражений, которые понесла российская армия в Украине, и накануне ожидавшегося контрнаступления ВСУ.



Сейчас повестка уже другая – идут переговоры при посредничестве США о завершении войны в Украине. При этом, по распространенному мнению, одна из целей Вашингтона в диалоге с Москвой – "оторвать" ее от Китая, с которым Америка постепенно втягивается в войну по разным направлениям.



Мы уже писали, что чем хуже отношения США с Китаем, тем выше ценность для Пекина отношений с РФ и тем ниже вероятность того, что Запад сможет убедить КНР присоединиться к давлению на Москву по войне в Украине. Такой вариант еще был теоретически возможен, если б у власти в Америке остались демократы, но при нынешней нарастающей китайско-американской конфронтации это уже малореально.



С учетом всего этого визит Си тем более выглядит крайне показательным.



И он, и Путин демонстрируют, что даже после прихода к власти Трампа и начавшихся российско-американских переговоров отношения двух стран остаются крепкими и Москва в "антикитайский" лагерь переходить не намерена. Так же как и Пекин не намерен отказывать России в поддержке. Например, в случае введения новых санкций США, которыми уже угрожает Трамп, если Москва откажется принять его условия по Украине. А значит, эти санкции, если они будут введены, скорее приведут к резкой эскалации в отношениях США и РФ (которая будет чувствовать поддержку Пекина), чем к каким-либо уступкам со стороны Москвы.



Еще один сигнал, который посылает Трампу Путин, заключается в том, что сближение с Пекином может стать еще более тесным, если американцы не пойдут на те российские условия договоренностей по Украине, на которые они идти не хотят.



Однако, этот же момент (демонстрация тесных отношений Пекина и Москвы) наверняка будет использовать и украинская власть, и ее союзники на Западе, чтобы убедить Трампа, что РФ от Китая уже не оторвать, а потому нужно прекращать переговоры с Путиным и сосредоточиться на усилении помощи Украине и на ужесточении давления на Россию.



Но это, как писалось выше, может спровоцировать еще более тесное сближение Москвы с Китаем вплоть до начала прямой военной поддержки Пекином России. Через, например, массированные целевые поставки беспилотников для фронта, а возможно даже и личного состава под видом "добровольцев".



Впрочем, препятствием для такого сценария пока является то, что Китаю война в Украине сейчас вообще не нужна. Потому что она сильно мешает его главной стратегии – работе на раскол Европы и США. Тесные отношения с РФ (которые китайцы в настоящее время разрывать не намерены) остаются, пока идет война, раздражающим фактором в отношениях ЕС и Пекина. Поэтому китайцы заинтересованы в скорейшем завершении войны в любом варианте, кроме разгрома РФ. И если об условиях прекращения огня россияне смогут договориться с Трампом (а именно на этом переговорном отрезке сейчас и возник "затык"), то Китай явно не будет против, хотя и вряд ли станет для этого как-то давить на Москву синхронно с американцами в нынешних условиях конфронтации с США. И точно китайцы не будут против отмены антироссийских санкций, которые затрудняют экономические отношения КНР и РФ.