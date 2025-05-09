В ходе нынешней войны и Украина, и Россия постоянно пытаются использовать в своих интересах память о победе над нацистской Германией.



Украина сравнивает с нацистским режимом Россию, которая напала на соседнюю страну с целью захвата территории, и призывает мировое сообщество наказать РФ за нарушение норм международного права, так же как и была наказана Германия в 1945-м.



В России же украинские власти именуются "нацистами" и "наследниками Гитлера", делая упор на снос памятников советским солдатам и военачальникам, почитание дивизии СС "Галичина" и ОУН-УПА, постоянные заявления о "советской оккупации" и т.д.



Однако еще более важно, что в обеих странах то, как закончилась война с Германией (безоговорочная капитуляция), воспринимается как идеальная модель завершения и нынешней войны. Подписание капитуляции в Берлине – сильнейший образ, знакомый с детства каждому человеку и в Украине, и в России. А потому для многих единственно приемлемый вариант – это капитуляция противника как немцев в 1945-м.



Тем более, если ты считаешь, что твоя страна воюет с "нацистами", то о чем ином может идти речь кроме как о войне до безоговорочной капитуляции такого врага?



Однако в истории далеко не все войны заканчиваются столь однозначной точкой как Вторая мировая.



Если ни одна из сторон не разгромлена полностью (а именно это нынешнее состояние на фронте в Украине), тогда есть всего два варианта.



Первый – заключить соглашение на тех или иных условиях о дальнейшем мирном сосуществовании и восстановлении отношений. Договориться "перевернуть страницу истории" и дальше жить каждый своей жизнью, не мешая друг другу, не создавая "трибуналы по военным преступлениям", не требуя вернуть "исконные земли" или же выплатить репарации (если только одна из сторон не согласится выплатить их добровольно в рамках общей нормализации).



Наиболее близкий к этой модели пример – отношения между Финляндией и СССР после Второй Мировой войны. Когда финны согласились с потерей части территории, провозгласили нейтральный статус, а СССР уважал суверенитет Финляндии, не предпринимал попыток завлечь страну в социалистический лагерь или же сделать ее "16-й союзной республикой".

Есть ли готовность на данном этапе у властей Украины и России идти по этому пути – вопрос, скорее, риторический. Желание такое не просматривается и близко. По крайней мере пока.



Альтернативный примирению вариант – заморозка войны. Прекращение огня по линии фронта, сохраняющиеся враждебные отношения между двумя странами, которые могут периодически приводить к новым войнам (как между Индией и Пакистаном, например), провоцировать состояния постоянной "гибридной войны" (как на Донбассе до 2022 года), либо же обходиться долгое время без военного обострения (как уже более 70 лет в Корее).



Технически это осуществить просто – достаточно соглашения о прекращении огня. Кроме того, и Украина, и Россия могут воспользоваться тем, что перемирие очень нужно Трампу и получить от него за согласие на "сделку" какие-либо бонусы. Киев – гарантии поставок оружия (плюс в комплекте – ускорение вступления в Евросоюз). Москва – признание российского статуса Крыма, снятие санкций, блокирование вступления Украины в НАТО.



Однако и этот вариант для многих и в Украине (и среди ее союзников на Западе), и в России является "капитулянским". Они хотят полной победы, как в 1945-м, как они видели в фильмах про Вторую мировую. Рассчитывая, естественно, оказаться победителями.



Это стратегия "войны до победного конца", которая, однако, может привести каждую из сторон не к победе, а к полному истощению и к обнулению перспектив развития на десятилетия вперед.

Завершение войны даже просто по линии фронта - само по себе будет победой и для Украины, и для России. И чем скорее война закончится, тем менее катастрофическими будут ее последствия для будущего двух стран. Тем больше шансов на развитие и восстановление.