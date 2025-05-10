В субботу, 10 мая, в Украине идет 1172-й день войны с Россией.

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Последние новости

10:41 Лидеры Германии, Франции, Польши и Британия, приехавшие в Киев, встретились с Зеленским и приняли участие в церемонии возложения лампадок к мемориалу погибших в войне в Украине.



08:32 Сегодня, 10 мая, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в Киев.

08:15 Три человека ранены в результате российских атак на Запорожский район. За сутки россияне нанесли 284 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области, сообщает ОВА.

08:10 Около 7:00 российские военные атаковали с дрона жителя Херсона в Днепровском районе, сообщает ОВА.

В результате взрыва мужчина получил тяжелые травмы. Он погиб на месте.

08:00 В Херсонской области за прошедшие сутки из-за обстрелов РФ 2 человека получили ранения, сообщает глава ОВА Александр Прокудин.

Российские военные обстреливали жилые кварталы населенных пунктов области, повреждены 4 частных дома и частный автомобиль.