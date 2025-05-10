По-прежнему - третью ночь - сохраняется мораторий на массовые налеты дальнобойных дронов и удары ракет. Нет ударов "Шахедами" по Украине и украинскими беспилотниками по дальним тылам РФ.

При этом продолжаются удары по приграничным территориям. Украина заявляла об авиаударах и работе FPV-дронами в Донецкой, Херсонской и Сумской областях. Власти Курской области РФ заявляют о погибшем гражданском в Глушковском районе, где продолжаются бои в районе села Теткино.

В то же время количество применяемых авиабомб со стороны РФ существенно снизилось.

Сегодня и вчера - то есть уже во время действия перемирия - Генштаб ВСУ сообщал о применении 69 и 32 КАБов. Тогда как за 7 мая сообщалось о 157 КАБах, а за предыдущие два дня - 187 и 175. То есть применение этих бомб по Украине снизилось в несколько раз.

На фронте Генштаб ВСУ заявляет о 196 боестолкновениях за сутки (что близко к стандартным показателям). Военные паблики пишут, что россияне за минувшие сутки серьезно продвинулись к югу от Константиновки. Российские же паблики заявляют, что за минувшие сутки снизилась интенсивность боев под Теткино.

То есть, как и за минувшие сутки, наземные бои не утихали. В то же время воздушные удары в части дальнобойных средств сошли на нет практически полностью. А оперативно-тактическая авиация РФ стала бить в несколько раз реже (даже по украинским данным).