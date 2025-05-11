В воскресенье, 11 мая, в Украине идет 1173-й день войны с Россией.

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Последние новости

11:59 Кадры разрушений в прифронтовом Покровске.

11:30 Цели предложенных Путиным переговоров с Украиной – "устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России", заявил спикер Кремля Песков.

11:16 Глава ОП Андрей Ермак также заявил, что Украина пойдет на переговоры только, если Россия согласится на прекращение огня с завтрашнего дня.

"Сначала прекращение огня на 30 дней, потом все остальное. Россия не должна маскировать под словесные конструкции желание продолжать войну", - написал Ермак.

10:43 Президент Владимир Зеленский дал понять, что предложение Путина о переговорах он примет, если РФ согласится на прекращение огня с завтрашнего дня.

"Это хороший знак, что россияне наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно ожидали этого. Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надежное – начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", - заявил Зеленский.

10:40 Предложенные Россией переговоры по Украине в Стамбуле должны проходить с учетом встреч, прерванных в 2022 году, и ситуации "на земле".

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков. "С учетом этого, с учетом, естественно, с учетом реальной ситуации", - сказал он журналистам.

Напомним, что основными пунктами проекта Стамбульских соглашений в 2022 году были:

- нейтральный статус Украины и невступление в НАТО,

- вывод российских войск на линию 24 февраля 2022 года за исключением Донбасса, по которому должны были быть отдельные договоренности.

При этом сейчас добровольный отвод российских войск на линию февраля 2022 года выглядит нереальным, о чем и говорит Ушаков, упоминая «реалии на земле».

- ограничение численности ВСУ.

В марте спецпредставитель Трампа Келлог назвал проект Стамбульских договоренностей вероятной "точкой отсчета" для будущих переговоров по Украине.

10:14 Россия впервые после перемирия атаковала Украину 108 беспилотниками.

Как заявляют Воздушные силы ВСУ, этой ночью сбито 60, еще 41 "локационно утрачен" без последствий. Прилеты были в Сумской области.

08:29 Сегодня ночью Россия снова запустила по Украине дальнобойные дроны.

Воздушные силы заявляли об угрозе БПЛА в ряде областей Украины. Налёт начался через пару часов после окончания трёхдневного перемирия.

О взрывах сообщали, в том числе в Киевской области.

08:22 Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал предложение Путина начать прямые переговоры с Украиной.

Он заявил, что это является "первым, но недостаточным шагом", передает AFP.

"Безусловному прекращению огня не должны предшествовать переговоры", - заявил Макрон.

Он добавил, что Путин "ищет выход, но он все еще хочет выиграть время".

08:12 Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление по перемирию в Украине. Он пишет, что предстоит "отличный день" и "великая неделя".

"Потенциально отличный день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, так как эта бесконечная "кровавая баня", надеюсь, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. Вместо этого США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Предстоит великая неделя!", - написал Трамп.

Напомним, вчера Зеленский и его европейские партнёры призвали на Россию согласиться на 30-дневное перемирие с понедельника. В противном случае России угрожали новыми санкциями.

Путин ответил на это фактическим отказом, предложив с четверга возобновить прямые переговоры Украины и России.

Обращает на себя внимание, что Трамп не комментирует российского отказа, а тон его заявления в целом достаточно позитивный.

08:00 Полное видео заявления Путина, где он предлагает Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле и там решать вопросы перемирия.

То есть, фактически отвечает отказом на требование Киева объявить о безусловном перемирии с 12 мая.