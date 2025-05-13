Во вторник, 13 мая, в Украине идет 1175-й день войны с Россией.

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9.50 Зеленский в Стамбуле не будет встречаться ни с кем из россиян, кроме Путина, заявил советник главы ОП Подоляк.

Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста.

"Мы же понимаем конструкцию власти в России. Даже Лавров, не то что Мединский, вряд ли они уполномочены принимать те или иные решения, которые являются идеей фикс самого Путина. То есть принять решение о продолжении войны или остановке войны может только Путин", - заявил Подоляк.

8.28 Перемирие в Украине позволит России накопить оружие, чтобы "напасть на Европу". Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Он сослался на данные разведок стран ЕС, по которым "Россия может быть готова напасть на нас к 2030 году". Некоторые считают, что это может произойти еще раньше, в течение ближайших трех лет.

7.50 Россияне продвинулись к югу от Константиновки - под Романовкой и Новоеленовкой.

Также они продвинулись к западу от Торецка, сообщает военный паблик Deep State.

Как сообщалось ранее, в Торецке ВСУ недавно провели неудачную контратаку.