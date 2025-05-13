Анализируем итоги 1175-го дня войны в Украине.

Кто прилетит в Стамбул?

Вчерашнее заявление Трампа, что он может посетить переговоры по Украине в Стамбуле 15 мая, породило версии, что украино-российская встреча может завершиться чем-то конструктивным.

Трамп, впрочем, дал не 100-процентную гарантию своего визита в Турцию - он лишь допустил такую возможность. С чем она может быть связана, президент США не уточнил. Но скорее всего Трамп может приехать, чтобы утвердить некие результаты переговоров и с Зеленским, и с Путиным.

Спецпредставитель Трампа Келлог, который вместе со своим коллегой Уиткоффом будет присутствовать на переговорах в качестве наблюдателя, заявил, что США надеются на присутствие Путина - поскольку тогда туда приедет и Трамп. О зависимости визита Трампа от приезда Путина написал и телеканал CNN.

Приезда в Стамбул Путина требует и Зеленский. Он заявил, что "готов на все", чтобы встретиться с российским президентом в Турции. Но, по мнению Зеленского, Путин "боится прямых переговоров" с ним.

"Я готов к встрече. С этим человеком я встречался в 2019 году, в декабре. Абсолютно понимаю, о чём говорить. Правда на нашей стороне, но считаю, что нам нужно сделать первый шаг, ради людей. Мы хотим договориться о начале завершения войны. Хотя бы о начале", - сказал украинский президент.

Он также считает, что не должен отменять свой указ о запрете на переговоры с Путиным (при этом советник Ермака Подоляк уже допускал такую возможность). И говорит, что ни с кем, кроме российского президента он вести переговоры не станет.

Одновременно Ермак заявил, что если Путин не приедет это будет показателем того, что Россия не хочет мира. Подобную позицию занимает и Европа.

То есть сейчас главная интрига - приедет ли хозяин Кремля на переговоры с Зеленским (и, возможно, Трампом) в Турцию.

Российский президент пока не давал своего согласия на визит. В Кремле заявили, что Путин позже сообщит, каким будет состав делегации.

Как мы уже писали, приезд Путина в Стамбул возможен только если предварительно между всеми сторонами будут согласованы основные параметры "мирной сделки" по прекращению огня и/или будут выполнены условия Путина по согласию РФ на 30-дневное перемирие: Зеленский отменит мобилизацию, а Трамп прекратит поставки оружия Украине.



И, в таком случае, сам факт приезда Путина в Стамбул будет означать, что достижение соглашения о перемирии вполне возможно.



В любом другом случае, вероятность поездки Путина в Стамбул минимальна. Вряд ли он захочет туда лететь просто, чтоб поговорить с Трампом и Зеленским, без всяких гарантий того, что удастся хоть к чему-то прийти. Точнее, с почти 100%-й гарантией, что ни к чему прийти не удастся. Тем более, что указ о запрете переговоров с Путиным Зеленский так и не отменил.



Но это не означает, что переговоры не состоятся.

В Стамбул, при таком варианте, поедет делегация от РФ без Путина. И, если в ответ Киев не откажется от переговоров (заявив, что готов лишь на личную встречу Зеленского с Путиным), а пошлет свою делегацию, то встреча пройдет. Правда, каким будет ее результат – предсказать трудно, с учетом того, что переговорные позиции сторон хорошо известны и они категорически друг с другом не совпадают.

Хотя, если прямые переговоры между Украиной и Россией станут постоянным форматом, то, со временем, они могут прийти к результату в виде выработки принципиальных параметров мирного урегулирование.

Напомним, что в течение длившихся месяц переговоров украинской и российской делегаций в марте 2022 года удалось выработать проект договоренностей, которые затем вошли в историю как стамбульские. В конечном итоге они не были согласованы, однако в любом случае некий результат у тех переговоров был. Возможно, сейчас они окажутся результативнее, учитывая давление Трампа.

Но это реально только при двух условиях.

Во-первых, если у обеих сторон есть желание закончить войну, а играть в игру "докажи Трампу, что переговоры сорвал твой враг".

Во-вторых, если у обеих сторон есть желание договариваться на компромиссной основе о мирном сосуществовании и нормализации отношений после войны.

Как могут развиваться события, если Путин не приедет?

Украина и европейцы обвинят Москву в срыве переговоров и призовут Трампа ввести против РФ жесткие санкции и начать давить и по всем другим направлениям.

Судя по всему, на отказ российского президента и рассчитывает Зеленский, который хочет убедить Вашингтон в необходимости резкого усиления давления на РФ, так как "Путин своим отказом показывает, что он хочет продолжать войну".

Россия же в ответ будет говорить, что ее делегация на переговоры приехала, но Украина от них отказалась "под надуманным предлогом", тем самым "показав свою неготовность к реальному диалогу о мирном урегулировании".

Но кого в такой ситуации посчитает виновным в срыве переговоров Трамп – вопрос открытый.

Возложит ли он вину на Путина, как того требует Киев и европейцы (санкциями России угрожает и Келлог, но, как уже все убедились по истории воскресенья, когда он потребовал от Путина перемирия до переговоров, а потом Трамп призвал Зеленского немедленно на переговоры согласиться, мнение Келлога может отличаться от мнения президента США)?

Либо на Зеленского, который отказался вести переговоры с приехавшей в Стамбул российской делегацией (что может вызвать новый раунд давления Вашингтона на Киев с требованием, например, принять условие Путина об отмене мобилизации вместе с началом перемирия)?

Либо просто, как угрожает Уиткофф (о чем ниже), США выйдет из переговорного процесса, убедившись, что стороны не настроены на диалог?



Последний вариант представляет немалую угрозу для Киева, так как может привести к потере любой американской помощи. А потому нельзя исключать, что даже если не приедет Путин, то Украина свою делегацию на переговоры все ж таки отправит. Пусть и без Зеленского.

Повестка переговоров. Версия Уиткоффа

На прошлой неделе, незадолго до поездки в Киев четырех европейских лидеров, спецпредставитель Трампа Уиткофф дал интервью, где сказал три важные вещи.

Во-первых, он заявил, что Трамп "выдвинул ультиматум" Украине и России о том, что им необходимо начать прямые переговоры, "в противном случае США уходят". Показательно, что заявил он это ещё до решения о переговорах в Стамбуле 15 мая, которые предложил Путин (как считают многие - не без предварительных консультаций с Трампом, который поддержал это решение и фактически заставил Зеленского на него согласиться).

"Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам, что без этих прямых переговоров и если они не произойдут быстро, то, по его мнению, Соединенные Штаты должны отступить от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не участвовать в нем", — сказал Уиткофф.

Во-вторых, он дал понять, что США настаивают на первоначальной остановке огня. "Это происходит так: прекращение огня, все прекращают насилие, и мы проводим немного времени вместе, чтобы убедиться, что мы можем решить основные проблемы", - заявил Уиткофф.

В-третьих, он перечислил те самые "основные проблемы", которые вызывают "затык" на переговорах.

"Я думаю, основные вопросы здесь — это регионы, атомная электростанция, то, как украинцы смогут использовать реку Днепр и выходить к морю. Есть вещи, которые, на мой взгляд, не будут трудными для решения, если нам удастся усадить стороны за стол переговоров, если они будут разговаривать друг с другом, если мы сузим круг вопросов между ними, а затем предложим компромиссы и креативные решения, чтобы учесть обеспокоенности каждой стороны. Если нам удастся это реализовать на практике, я думаю, надеюсь, у нас скоро появятся хорошие новости и реальный шанс положить конец этому конфликту", - заявил спецпредставитель Трампа.

По его мнению, "основные камни преткновения — эти пять регионов".

"Россия имеет контроль — подавляющий контроль — над двумя из них (видимо, речь о Крыме и Луганской области - Ред.). Украинцы сохраняют некоторый контроль над тремя другими (Донецкая, Запорожская и Херсонская обл - Ред.). Вопрос в том, как мы это оцениваем. Есть разница между линией фронта, где находятся войска, и административными границами. Сейчас мы ведём неформальные переговоры с обеими сторонами. Мы хотим вести их напрямую и за столом переговоров, но пока мы обсуждаем, что могло быть приемлемым для России в этих районах. Готовы ли они отойти за определённые административные границы? То же самое и с украинцами", - сообщил Уиткофф.

По его словам, Запорожская атомная станция — "важная часть обсуждения, потому что это некая драгоценность, она была закрыта, но нам нужно её вновь запустить, потому что она поставляет много электроэнергии в некоторые города под Киевом".

Ещё один вопрос, который обсуждается на переговорах - как Украина будет получать доступ к воде (Днепру - Ред.) и доставлять свои товары", - сказал спецпредставитель. "Но, как мне кажется, одна из главных проблем — это то, что нам до сих пор не удалось усадить обе стороны за стол переговоров", - заключил Уиткофф.

По сути спецпредставитель Трампа подтвердил часть инсайдов, которые публиковались ранее о "плане Трампа". И то, что этот план по-прежнему на столе.

Напомним, в этом плане фигурировала и Запорожская АЭС (по данным СМИ, американцы хотели получить над ней контроль для снабжения электроэнергией и Украины, и захваченных территорий), и признание американцами российского статуса Крыма (Уиткофф подтвердил выше, что вопрос Крыма обсуждается). Также в плане Трампа было право для Украны на свободное судоходство в устье Днепра, которое сейчас является линией фронта.

Другой вопрос, помогут ли переговоры в Стамбуле сдвинуть эти вопросы с мертвой точки. И согласится ли Россия на предварительное 30-дневное перемирие.

Нападет ли РФ на ЕС после завершения войны в Украине?

В последние пару месяцев, параллельно с усилиями Трампа по прекращению огня в Украине, из ЕС регулярно идут заявление, что скорое окончание войны европейцам не выгодно. А наоборот – выгодно, чтоб война затянулась как можно дольше, истощая Россию. Ведь если война закончится, то РФ сразу же нападет на Европу. А так, пока идет война, у России нет сил нападать на ЕС и у Европы появляется время, чтоб к войне подготовиться.

Вчера, например, заявление о том, что перемирие в Украине означает угрозу нападения на ЕС сделал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Эти заявления уже вызывают негативную реакцию в Украине - получается, что европейцы заинтересованы в том, чтоб мясорубка, в которой гибнут тысячи украинцев, продолжалась как можно дольше.

Однако, судя по тому, что подобные утверждения появляются регулярно, среди европейских политиков и чиновников есть немало тех, что видит в них логику.

Но верна ли эта логика и готовится ли действительно Россия нападать на Европу по своей инициативе?

Сама Москва, как известно, планы нападения отрицает, но это, естественно, мало кого в Европе успокаивает, так как все помнят, что РФ отрицала и планы нападения на Украину накануне февраля 2022 года.

Однако, между вторжением в Украину и возможным вторжением в Европу есть одна очень существенная разница. Накануне 24.02.2022 Кремль не понимал своих реальных возможностей и напал на Украину, будучи уверенным в быстрой победе. Как известно, этот расчет оказался ошибочным и большой вопрос начал бы вторжение Путин, если б знал как все обернется.

Сейчас представление о своих военных возможностей у Кремля вполне четкое. И эти возможности позволяют ВС РФ лишь медленно продвигаться в Украине, которая гораздо меньше по населению, слабее экономически и значительно уступает России по ракетной и авиационной компоненте.

При таких вводных грезить войной с НАТО вряд ли возможно.

Война с Альянсом при использовании обычного оружия закончилась бы рано или поздно неизбежным разгромом России в виду несопоставимости потенциалов – людского, экономического и военного. Даже если РФ выдержит первый удар и война уйдет в долгую, превратившись в войну на истощение вроде нынешней войны в Украины, это будет проигрышная стратегия для России, так как она истощиться быстрее противника.

Естественно, расклад будет иной, если Россия будет воевать с НАТО не сама, а вместе, например, с Китаем. Но этот вариант пока близок к полуфантастическим сценариям и, к тому же, с большой долей вероятности приведет к глобальной ядерной войне (о факторе ядерного оружия подробнее чуть ниже).

Аргументы о том, что "США и многие страны НАТО побоятся вступать в войну, если Россия нападет на Прибалтику" ни на чем не основаны. Даже Трамп никогда не ставил под сомнения обязательства НАТО по защите своих союзников по Альянсу. К тому же, в этой войне Америка с союзниками будет сходу иметь явное преимущество. Также сомнителен и аргумент, что западные люди не хотят воевать, а потому не будут оказывать россиянам сопротивление. Население стран НАТО составляет почти миллиард человек. Если даже только 2-3% из них возьмут в руки оружие, то это превысит весь мобилизационный потенциал РФ даже по самым максимальным его оценкам.

Многочисленные статьи в западных СМИ о том, как все плохо с армиями НАТО не факт, что отражают реальное состояние дел, а не являются результатом освоением пиар-бюджетов лоббистов увеличения военных расходов.

Собственно, в том, что победить в войне с НАТО обычным оружием Россия не может прямо признают и руководители РФ. Например, Дмитрий Медведев. Он заявил, что в случае войны с Альянсом Россия не будет, как в Украине, воевать обычным оружием, а сразу применит ядерное. О том, что Россия при войне с любым крупным противником, будь то НАТО или Китай, планирует делает упор на использование ядерного оружия, говорят и утечки в СМИ относительно российской военной доктрины.

Но ядерная война НАТО и России обернется для сторон взаимным уничтожением.

То есть, выигрышных вариантов при войне с Европой (пока почти все государства континента являются членами НАТО) для России нет. Впрочем, нет их и для Европы, с учетом ядерного потенциала РФ.

Именно поэтому НАТО и не посылает свои войска в Украину, опасаясь даже сбивать российские ракеты над украинской территорией, не говоря уже о том, чтоб самим наносить удары по РФ.

Поменяется ли ситуация, если вдруг из НАТО выйдут Штаты или же они дадут понять, что отзывают свои гарантии безопасности по 5 статье?

Поменяется очень сильно. Однако, не в том плане, что Россия в таком случае начнет "поход на Берлин" или "бросок к Ла Маншу". В войне обычным оружием РФ вряд ли добьется успеха, даже если европейские армии будут воевать сами без поддержки США. Совместный потенциал ЕС и Британии превосходит российский и в войне на истощение в формате украинской Россия потерпит поражение.

Перемена будет в другом – касательно ядерного оружия. Его применение Россией в войне с НАТО (пока там находятся США) будет означать почти гарантированное взаимное уничтожение и победителей в этой войне не будет. Но если ядерная война начнется между РФ и Европой, то победитель в ней будет. И им будет Россия, ядерный арсенал которой превосходит французский и британский многократно. Британии и Франции могут нанести сильный ущерб России, но полностью ее не уничтожит. А Россия Европу может уничтожить полностью.

Поэтому, без ядерного зонтика США, Европа будет вынуждена искать новую защиту, что кардинально изменит всю мировую геополитику. Но, повторимся, для этого нападать России на Европу не нужно будет. Сама по себе угроза ядерной войны может очень сильно поменять стратегический курс Европы.

Также, естественно, сильно все поменяется, если НАТО и ЕС вообще распадутся на враждующие друг с другом группы государств. Или внутри них начнется хаос, анархия и гражданская война.

Но все эти варианты являются сугубо гипотетическими. Трамп уже подтвердил, что США из НАТО выходить не будут, хотя он наверняка и попытается надавить на европейцев, чтоб они по полной программе платили за американский "ядерный зонтик". Поэтому и защиту от РФ он будет гарантировать, если только европейцы вдруг не нападут на Россию сами (что на данный момент, по описанным выше причинам, не предвидится).

И пока сохраняется статус-кво нападение России на Европу вряд ли реально после завершения войны в Украине. Тем более, если война закончится через перемирие по линии фронта с сохранением ВСУ как мощной боевой силы, что заставит Россия постоянно держать огромную армию на украинской границе.

Правда, риск войны возникает, если в Украину без согласия России и без одобрения Совбеза ООН (где у РФ право вето) будут введены европейские миротворцы. Впрочем, как раз из-за этого риска вероятность их введения оценивается как небольшая.

А вот как раз продолжение войны в Украине и создает угрозу, что она может перекинуться и на Европу. Это возможно в случае, если европейские страны предпримут некие действия военного или экономического характера, которые Россией будут восприняты как угрожающие ей поражением в войне. Например, ввод войск в Украину, поставки дальнобойных ракет Taurus, блокирование Балтийского моря для российского судоходства и массовый арест танкеров теневого флота. Все это Россия может посчитать объявлением войны. Причем, если эти действия будут предприняты европейцами без согласования с Вашингтоном, то большой вопрос поддержат ли США в войне с РФ своих европейских союзников, что, как писалось выше, может привести к очень тяжелым для Европы последствиям с учетом разницы в ядерном потенциале.

Поэтому прекращение войны в Украине не приблизит войну России с Европой, а наоборот – резко снизит риски ее начала. Особенно если после завершения войны начнут восстанавливаться экономические и прочие отношения между РФ и ЕС.