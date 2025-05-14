Анализируем итоги 1176-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска продолжают продвижение под Константиновкой.

Как сообщает военный паблик Deep State, они захватили часть села Малиновка к востоку от Мирнограда. Телеграм-канал предполагает, что захват россиянами Малиновки возможен в ближайшие дни, хотя украинский военный с позывным "Мучной" пишет, что она уже потеряна. Об этом же говорят и сами россияне, публикуя видео с флагом из деревни.

Россиняне также подошли к Новой Полтавке, пытаясь взять её полностью под контроль, и практически оккупировали всю Новоеленовку. Неблагоприятная ситуация складывается и в Александрополе.

Продвижение в направлении Малиновки и далее открывает российским войскам фланг Мирнограда и Покровска через Новоэкономическое, пишет паблик. Также возможны попытки углубления в сторону Новоторецкого, что приближает РФ к логистике ВСУ в этом районе.

"Выход на трассу в Новоеленовке открывает оперативный простор к Константиновке с противоположного фланга от Часов Яра, а также логистику ко всей ЛБЗ (логистическо-боевая зона) в этом районе", - пишет DS.

На Торецком участке россияне подошли вплотную к Романовке и пытаются полностью взять село, чтобы продолжить движение к населённым пунктам Александро-Калиново и Екатериновка. Это важный район с точки зрения логистики ВСУ в районе Торецка.

"Ситуация складывается неблагоприятно, серьёзные проблемы создают вражеские экипажи дронов, которые разрушают позиции, наносят удары по логистике, что затрудняет работу Сил Обороны. Существующая обстановка требует значительных дополнительных ресурсов для противодействия врагу и постоянной охоты на его дроновые экипажи", - делает вывод паблик.

Также войска РФ продвигаются на Новопавловском направлении и контролируют большую часть села Богатырь.

Там складывается "неблагоприятная обстановка", пишет Deep State. Россияне закрепились на юге села и накапливают пехоту, пытаясь прорваться в центр.

Украинский военный "Мучной" пишет, что россияне уже захватили восточную часть села, давят в западной и ведут бои в северной. Он считает, что украинские подразделения нужно уже выводить из Богатыря из-за сильного давления РФ.

В случае захвата Богатыря россияне будут пытаться взять Андреевку севернее и дорогу на Алексеевку, прогнозирует DS. "Между селами река Волчья, которая вряд ли станет препятствием, потому что врагу достаточно занять позиции для работы экипажей дронов", - пишет украинский военный паблик.

Также за минувшие сутки россияне продвинулись к западу от Великой Новосёлки, в районе Зелёного Поля.

К обстрелам. Сегодня россияне ударили по промышленному объекту в Сумах, погибли два человек, ранены девять.

На фронте же россияне стали применять дроны целыми роями, используя в "сотни" раз больше БПЛА, чем год назад, заявляет экс-нардеп и военнослужащий Егор Фирсов.

По его оценке, если раньше дроны применяли несколько российских подразделений, "то сейчас – все масштабно" и украинские датчики фиксируют "огромное количество дронов в воздухе", которые системно атакуют на глубину 10-15 км.

Также РФ развивается в использовании РЭБ, заглушая украинские дроны. Поэтому Фирсов призывает государство системно подойти к внедрению технологий и работе украинских инженеров.

Чего ждать от встречи в Стамбуле?

Завтра в Стамбуле должны состояться переговоры Украины и России. На данный момент пока неясно, кто войдет в состав делегаций с обеих сторон. И приедет ли Путин, которого настойчиво зазывает на встречу Зеленский.

В Кремле заявили, что пока не раскрывают, кто поедет в Стамбул от России. Уточнив только, что российская делегация в любом случае в Стамбул поедет. При этом Песков сообщил, что у Путина запланированы на четверг "рабочие встречи" - не ответив на уточняющий вопрос, пройдут ли они в России.

Тему, будет ли участвовать Путин, прокомментировал и Трамп. Судя из его слов, он готов приехать на переговоры, если то же самое сделает российский президент. Но уверенности в том, что Путин явится, у него нет.

"Я не знаю, приедет ли он (Путин - Ред.). Знаю, что он хотел бы, чтобы я там был. И такая возможность есть. Если это поможет закончить конфликт — я бы об этом подумал. Но на завтра у нас всё расписано, понимаете? У нас всё запланировано. Ситуация у нас очень загруженная. Но это не значит, что я бы не сделал этого, чтобы спасти много жизней и вернуться (приехать в Стамбул - Ред.). Но да, думаю, они что-то планируют. Не уверен, что он (Путин - Ред.) вообще приедет, если меня не будет. Посмотрим. Марко Рубио поедет. А Марко работает очень эффективно", - сказал Трамп.

При этом он заявил, что заявил, что по вопросу Украины "сегодня, завтра и, возможно, в пятницу могут появиться хорошие новости". К слову о пятнице - именно на этот день перенесли свой приезд в Турцию Рубио и Уиткофф. Хотя ранее СМИ писали, что они прибудут в четверг. То есть, не исключено, что нечто важное произойдет в Стамбуле именно 16 мая.

Впрочем, иурецкий МИД сообщил, что пока ни формат переговоров, ни состав делегаций не определен. А стороны пытаются согласовать условия накануне встречи.

То есть, можно предположить, что сейчас продолжаются интенсивные консультации о том, что станет темой переговоров и к чему предварительно можно будет прийти.

Насколько известно из последних заявлений Зеленского, украинская сторона будет призывать к прекращению огня на 30 дней и обмену пленными по формуле "всех на всех". Россия же заявляет, что хочет строить переговоры на базе проекта Стамбульских соглашений 2022 года. То есть договариваться не об отдельно взятом перемирии, а по целому спектру вопросов - включая нейтралитет Украины, сокращение ВСУ, территоральным вопросам и т.д. Впрочем, в Москве накануне говорили, что готовы и на перемирие - но лишь в случае остановки военных поставок Украине и прекращения мобилизации.

Позиции крайне полярные, но какую-то часть из них могут попытаться сблизить еще до завтрашних переговоров. И от успешности этой непубличной дипломатии будут зависеть и конечный состав делегаций, и присутствие Путина с Трампом.

Зеленский же приедет в Турцию в любом случае. Правда, он уже заявил, что не примет участие в переговорах, если там не будет Путина. Но, могут ли встретиться делегации без президентов, если Путин не приедет - Зеленский не уточнил (хотя вряд ли Украина демонстративно хлопнет дверью в этом случае, дав России повод обвинить ее в срыве переговоров). Как бы то ни было, украинский президент настойчиво заявляет, что хозяин Кремля должен, по его мнению, быть на переговорах.

Зачем Зеленскому Путин?

В российских пабликах часто трактуют поток заявлений Зеленского о желании встретится с Путиным как свидетельство стремления Киева любой ценой достичь соглашения о прекращении огня из-за тяжелой ситуации на фронте.

На самом же деле, как мы уже неоднократно писали, задача Зеленского и поддерживающей его западной "партии войны" ровно обратная – сделать все, чтоб прекращения огня не было. Почему - версии разные. По мнению сторонников этой условной "партии", время работает на Украину и нужно еще "день простоять да ночь продержаться", и Россия рухнет под грузом потерь на фронте и тягот военного времени. По мнению противников нынешней украинской власти, Банковая заинтересована продолжать войну, чтоб и далее осваивать огромные военные бюджеты, а также укреплять свою власть, полностью зачищая политическое поле страны под предлогом "консолидации сил общества" во время войны.

Киев вынужденно согласился поддержать идею перемирия в марте под давлением США с единственной целью разблокировать американскую военную помощь, а также в расчете на то, что Путин от прекращения огня откажется.

Однако, так как 100%-й уверенности в отказе Путина нет, то Зеленский и "партия войны" в Европе предпринимает действия, чтоб вероятность согласия Кремля на перемирие минимизировать и чтоб диалог США и РФ полностью прервался.

Отсюда и форма ультиматума, в которой было озвучено предложение о 30-дневном перемирии, а также нынешние постоянные заявления Зеленского в духе "буду говорить только с Путиным, без Путина никаких переговоров в Стамбуле не будет, Путин меня боится" и т.д. При том, что Путин, очевидно, заявляя о прямых переговорах не имел в виду, что он сам поедет встречаться с Зеленским (по крайней мере пока не согласованы все параметры прекращения огня).

Цель всего этого – чтоб переговоры в Стамбуле сходу провалились, Трамп бы объявил за это виновным Путина и ввел бы жесткие санкции против РФ, а также продолжил бы поставки оружия в счет взноса в Фонд по сырьевой сделке. То есть, фактически бесплатно, так как сделка непонятно когда в условиях войны заработает.

Однако у этой стратегии есть существенный изъян. Не факт, что реакцией Трампа на провал переговоров будет обвинение в этом России с резким усилением давления на нее. Такой вариант, безусловно, вполне возможен. И на него работают очень влиятельные силы внутри США. Однако он не единственный (тем более, что он несет большие риски и для США – угроза резкого усиления конфронтации с РФ и прерывание всяких контактов с Москвой). Уиткофф, например, заявлял, что в случае, если стороны не начнут прямой диалог, то Трамп вообще выйдет из переговоров и перестанет заниматься украинскими делами, что может означать, помимо прочего, и прекращение поставок оружия Украине (по крайней мере бесплатно).

В общем-то, на реализацию последнего сценария и направлены сейчас усилия Путина - чтоб, в случае провала переговоров, минимизировать вероятность жесткого давления со стороны США, доказав, что виноват в этом не он, а Зеленский.

Если же Путин вдруг согласится на прекращение огня, то Зеленскому уже будет крайне сложно "откатать" ситуацию назад и отвергнуть перемирие после стольких призывов к прекращению огня. Хотя полностью такой вариант исключать все же нельзя, хотя это и может привести к разрыву отношений с Вашингтоном со всеми вытекающими последствиями в виде прекращения поставок оружия и прочих форм давления.

Пять сценариев Стамбула

Возвращаясь к встрече в Стамбуле, видится 5 возможных сценариев развития событий.

Первый – Путин приезжает лично. Либо в Стамбул, либо в одну из стран Персидского залива, где будет находиться Трамп. Это возможно в случае, если будут достигнуты предварительные договоренности об условиях прекращения огня, которые устроят Кремль. Причем, скорее всего, если и будут такие договоренности, то непосредственно РФ с США (что получит Москва от Вашингтона за согласие на прекращение огня и какие шаги сделает в ответ). Приезд лично Путина будет означать, что, с большой долей вероятности, соглашение о перемирии будет заключено.

Второй – Путин не приезжает, а Киев отказывается общаться с кем-то другим. Переговоры срываются. Далее открывается развилка из нескольких вариантов, которые мы подробно описывали здесь: жесткое давление Трампа на РФ, жесткое давление Трампа на Зеленского (с целью заставить его принять российские условия, которые он принимать не хочет), Трамп просто "умывает руки" и перестает заниматься украинскими делами.

Третий – Путин не приезжает, но Зеленский посылает украинскую делегацию на переговоры с российской делегацией и две делегации 15 мая подписывают соглашение о перемирии (при условиях, описанных в первом сценарии).

Четвертый - Путин не приезжает, но Зеленский посылает украинскую делегацию на переговоры с российской делегацией. Конкретно 15 мая о перемирии не договариваются (хотя и могут договориться по другим пунктам - например, по обмену пленными), но начинается переговорный процесс, в ходе которого стороны выходят на новую версию стамбульских соглашений, принятие которых сейчас (в условиях давления Трампа) явно выше, чем весной 2022 года.

Пятый - Путин не приезжает, но Зеленский посылает украинскую делегацию на переговоры с российской делегацией. Однако из-за несовместимости позиций сторон переговоры заходят в тупик (на первой же или на последующих встречах) и диалог прекращается со взаимными обвинениями. Далее развилка вариантов из второго сценария.

Позиция Европы и санкции

Вчера развернутое интервью по Украине дал президент Франции Макрон - один из главных спикеров "партии войны" в Европе.

Он заявил, что "даже сами украинцы ясно осознают, что у них не будет возможностей для возвращения себе всего того, что у них с 2014 года отобрали".

Но, чтобы разобраться с территориальными вопросами, нужно прекращение огня. "Иметь прекращение огня - это то, что обеспечит наилучшую гуманитарную ситуацию и позволит вновь вступить в обсуждения, которые позволят разобраться с территориальными вопросами", - сказал он.

Также необходимость остановки огня Макрон фактички обосновал тем, что Франция не может наращивать поставки Украине, так как уже отдала Украине "все, что могла" (напомним, ранее Путин заявлял, что перемире нужно Европе, чтобы восстановить боеспособность ВСУ, поэтому он потребовал остановить военные поставки на период прекращения огня).

Коснулся Макрон и темы западных войск в Украине.

"Мы не можем оставить Украину одну. Поскольку она не вступит в НАТО, мы предлагаем альтернативные гарантии", - заявил он.

При этом президент Франции подтвердил, что на линию фронта их не введут. Союзники "разместят свои подразделения на украинской территории, но вдали от линии фронта, в стратегически важных точках. Мы будем проводить совместные операции, тем самым подтверждая нашу солидарность".

По словам президента Франции, это нужно, "чтобы создать эффект сдерживания". "Если Россия вмешается, если нарушит мир — она нападёт не только на Украину, но и на союзные силы. А значит, это станет фактором, способным её остановить", - заявил Макрон.

Напомним, Россия неоднократно заявляла, что не поддержит размещение западных войск в Украине. А в субботу в Киеве Стармер и Макрон и сами дали понять, что этот вопрос еще не решен и будет зависеть от договоренностей Киева и Москвы.

То есть вводить эти войска "явочным порядком" до заключения мирного договора европейцы не планируют, чтобы не стать прямыми участниками войны. Но явно хотят включить этот пункт в условия мира - что Россия с высокой вероятностью предложит вычеркнуть. А это усложнит переговоры в целом - поскольку добавит пункт, по которому стороны не могут договориться (как мы уже писали выше, одна из целей "партии войны" в Европе - затянуть войну, а не остановить ее).

Кроме того Макрон допустил, что ЕС вместе с США в ближайшие дни могут ввести новые санкции против России, которые могут коснуться финансовых сервисов и углеводородов.

Напомним, что нечто подобное он уже обещал в субботу - если Россия не согласится на перемирие с понедельника. Но Москва отказалась. Теперь Макрон установил новые "дедлайны" по санкциям.

Агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов отмечает, что громкие заявления лидеров ЕС могут подорвать доверие к Евросоюзу, если за ними не последуют реальные действия.

"Вы держите санкции в запасе как рычаг давления, но выставлять ультиматум, если не можете его выполнить – несерьёзно. На европейском уровне нет никакого энтузиазма по поводу такого рода санкций. Даже согласовать базовый пакет – уже трудно", – сказал агентству один из дипломатов.

Один из высокопоставленных европейских чиновников добавил: "Опасность в том, что Россия может воспринять всё это как блеф".

Напомним, сам Трамп до сих пор четко не сказал, что однозначно введет новые санкции в случае, если Москва не согласится в ближайшие дни на 30-дневное перемирие, хотя и допускает такую возможность. А те санкции, которые сейчас готовит Европа в рамках 17-го пакета, ничего из ряда вон выходящего из себя не представляют.

Так, Венгрия и Словакия не стали блокировать это пакет "ввиду его относительной слабости", заявили изданию Euroactiv евродипломаты.