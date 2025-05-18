В воскресенье, 18 мая, в Украине идет 1180-й день войны с Россией.

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Последние новости

09:45 Россия готовит документ со своими требованиями к прекращению огня.

Об этом сообщил госсекретарь США Рубио по итогам телефонного разговора с главой МИД РФ Лавровым.

"Мы обсудили несколько вещей. Он объяснил мне, что будет готовить документ, содержащий их требования о прекращении огня, что приведет к более широким переговорам. Во время телефонного разговора он сообщил, что они работают над идеями и требованиями, которые позволят продвинуться на пути к прекращению огня и дальнейшим переговорам", - сообщил Рубио на брифинге в Риме.

09:21 Рекордное количество дронов Россия запустила сегодня ночью по Украине.

Как сообщалось, это 273 беспилотника разных типов.

В ночь на 23 февраля было запущено 267 дронов, что бывший спикер Воздушных сил Юрий Игнат тогда назвал рекордом. Сейчас их прилетело на шесть больше.

08:11 Сегодня ночью россияне запустили 273 беспилотника по Украине. 88 дронов сбили, еще 128 БПЛА-имитаторов локационно потеряны, сообщают Воздушные силы ВСУ.

В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Днепропетровская и Донецкая области.

08:05 В результате ночной атаки РФ в Киевской области погибла женщина, сообщает ОВА.

"К сожалению, в результате вражеской атаки в Обуховском районе от полученных травм погибла женщина", - говорится в сообщении.

Ранены мужчина 61 года, женщина 59 лет и ребенок 4 года. Они доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Состояние пострадавших средней тяжести.

Произошло частичное разрушение частного дома. В многоэтажном жилом доме рядом повреждены окна.

В Фастовском районе произошел пожар на территории комбикормового завода.

08:00 Сегодня утром россияне атаковали Киев ударными беспилотниками, сообщает КГВА.

В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков сбитого вражеского БПЛА. Повреждена крыша нежилого здания.