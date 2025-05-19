В понедельник, 19 мая, в Украине идет 1181-й день войны с Россией.

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9.25 Украине не хватает желающих воевать с лета 2022 года, когда началась "бусификация", заявил нардеп Мазурашу.

"Мы понимаем, что критически не хватает кадров для армии. Можно, конечно, голову в песок и делать вид дальше, что все хорошо, что нужно всех загонять в армию и типа это как-то решит проблему, но мы понимаем, что это расчет на каких-то дебилов, которые это не понимают. Это не дает результата, это надежда на надежду", - заявил Мазурашу.

9.11 США все-таки дали Австралии разрешение на реэкспорт Украине списанных танков Abrams M1A1, сообщает ABC.

Спустя более года ожидания "долгое морское путешествие" первых из 49 танков в Европу началось. Дата прибытия неизвестна.

Американцы "втайне по-прежнему разочарованы решением Австралии" и сомневаются в эффективности этих машин на поле боя.

"Мы начинаем сомневаться, действительно ли украинцы хотят эти машины. Крышка бака - самое слабое место "Абрамса", а это война беспилотников", - сказал американский чиновник.

8.05 Путин считает, что его войска смогут прорвать оборону Украины к концу года и взять под полный контроль четыре региона. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на человека, "знакомого с мышлением российского президента".

Также РФ готова к затяжной войне, если это потребуется для достижения ее целей, и Путин оптимистично настроен в отношении перспективы дальнейших санкций США, по словам двух других людей, близких к Кремлю.

Это рождает у Европы опасения, что российский президент вряд ли пойдет на какие-либо значимые уступки Трампу во время их сегодняшнего разговора. И Трамп "может попытаться протолкнуть мирное соглашение, несмотря ни на что".

Поэтому "европейские лидеры пытаются помешать президенту США поспешно заключить сделку".

Во время телефонного разговора с Трампом в пятницу европейцы и Зеленский "попытались дать понять Трампу, что Путин подталкивает его за собой", и президент США "рискует выглядеть проигравшим, если заключит плохую сделку об Украине".

В ходе этого разговора Зеленский "казался подавленным и измученным". Он считал, что Трамп нанесет удар по Кремлю новыми санкциями после отказа Путина соблюдать режим прекращения огня с прошлого понедельника, но этого не произошло.

При этом вопрос санкций Трамп не снимает с повестки дня.

"Официальные лица США в частном порядке дали понять европейским коллегам, что Трамп рассматривает возможность продвижения законопроекта о санкциях, подготовленного сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, если Россия не сдвинется с места. И он может сказать Путину, что не может этому помешать, сообщили европейские чиновники", - говорится в статье.

7.49 Накануне сегодняшнего разговора Трампа и Путина с американским президентом созвонились Макрон, Стармер, Мерц и Мелони.

"Завтра президент Путин должен показать, что он хочет мира, приняв 30-дневное безоговорочное прекращение огня, предложенное президентом Трампом и поддержанное Украиной и Европой", - написал французский президент по итогам разговора.

Пресс-служба Стармера добавила, что "они также обсудили применение санкций, если Россия не сможет серьезно участвовать в прекращении огня и мирных переговорах".