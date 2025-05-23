В пятницу, 23 мая, в Украине идет 1185-й день войны с Россией.

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Последние новости

12:55 Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, заявил Трамп.

"Между Россией и Украиной только что состоялся крупный обмен пленными. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляю обе стороны с достижением этой договорённости. Может ли это привести к чему-то большему?", - написал Трамп в своей соцсети.

12:42 Сергей Лавров подтвердил, что РФ не хочет вести переговоры с Украиной в Ватикане, потому что это столица католицизма.

"Проводить переговоры по Украине в Ватикане немного неэлегантно - православные страны будут обсуждать вопросы на католической площадке", - заявил глава МИД РФ.

12:31 В Луцке мужчину забрали в ТЦК, а через неделю его нашли мертвым в реке в Николаеве и посмертно объявили дезертиром, заявила его супруга местные СМИ.

В Николаев его отправили на учебку, но вскоре мужчина позвонил ей, не понимая, где находится, и не помня, что был мобилизован.

В полиции заявили, что мужчина с другим мобилизованным сбежали во время транспортировки в Кировоградской области, и что следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили.

12:24 В Киеве прощаются с актёром и телеведущим Максимом Нелипой, который погиб на фронте 12 мая.

Его похоронят на Байковом кладбище.

12:18 Россия считает "нереалистичным" проведение второго раунда переговоров с Украиной в Ватикане, заявил министр иностарнных дел РФ Лавров.

Он добавил, что сейчас Москва готовит меморандум по урегулированию.

12:14 В Киевской области не будут усиливать мобилизацию, как пишут некоторые паблики, заявляет глава ОВА Тимур Ткаченко.

"Сообщение об усилении мобилизационных мер с привлечением большего количества соответствующих структур, которое сейчас распространяется по сети - фейк", - написал он.

Ранее в пабликах появилась информация, что мобилизацию усилят в Киеве и Полтавской области. При этом по Полтавской области информацию вскоре официально подтвердили.

12:10 РФ снова поднимает вопрос "легитимности" Владимира Зеленского.

"Вопрос о легитимности Зеленского будет иметь принципиальное значение, когда дело дойдет до подписания мирного соглашения", - заявил глава МИД РФ Лавров.

11:02 Украинская ПВО зафиксировала запуск Россией нового ударного дрона, которым атаковали сегодня утром Одессу вместе с "Шахедами", сообщает военный обозреватель Александр Коваленко.

Визуально он похож на "Ланцет", но больше по размерам и мощнее.

"Его точное название мы пока не знаем, но до Одессы и вглубь области он долетает. При этом имел возможность входа в наше воздушное пространство на высоте 200 метров. Похоже, Одесса и область продолжают оставаться для РФ полигоном в вопросах испытаний, как новых средств поражения, так и тактики их применений", - пишет Коваленко.

10:07 Еврокомиссия прогнозирует, что украинцы начнут постепенно возвращаться домой уже в этом году, хотя Брюссель и не видит пока признаков прочного мира.

В докладе ЕК в базовом сценарии заложено, что до конца этого года количество беженцев из Украины в ЕС сократится с 4,3 млн в январе до 4,1 млн, а затем до 3,8 млн к концу 2026 года.

10:01 В российском городе Курган в подъезде напали на руководителя крупного военного предприяти НПО "Курганприбор" Андрея Кондратьева, нанеся ему несколько ударов молотком по голове, сообщают российские паблики.

Пострадавший госпитализирован.

09:16 "Шахеды" прямо сейчас в небе над Одессой.

09:00 В Одессе звучат взрывы, на город идет налет "Шахедов".

08:25 Под Кременчугом дроны уничтожили здание одного из предприятий, сообщили в Полтавской ОВА.

Более тысячи абонентов остались без света.

08:11 Военкомы мобилизовали священника после богослужения, заявляет Ровенская епархия УПЦ.

Протоиерея Владислава Батюка, настоятеля Свято-Троицкой общины в селе Дружба, задержали 22 мая в городе Почаев, когда священник возвращался после богослужения.

По информации епархии, его без объяснений доставили в ТЦК города Кременца, где он до сих пор содержится.

Ему выдали боевую повестку с требованием явиться в военкомат в тот же день в 23:00.

Отец Владислав и его семья - переселенцы. Сейчас его супруга обращается к адвокатам.

08:01 "Шахеды" ночью нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Черновицкой области.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Также воздушная тревога с утра вновь объявлена в Киеве и области. Масштабная атака дронов идет с ночи.

07:53 В Полтавской области усиливают мобилизацию. В четырех районах вводят новые мобильные блок-посты - Кременчугском, Полтавском, Миргородском и Лубновском.

На каждом таком посту будет по шесть полицейских, четверо военкомов, по одному сотруднику Службы военного правопорядка и СБУ.

По словам источников "Суспильного" в ОВА, это связано с поиском тех, кто ушел в СЗЧ.

При этом наличие сотрудников ТЦК говорит о том, что цель - и непосредственно мобилизация.

07:31 Дроны атаковали город Елец Липецкой области РФ.

Местные власти сообщают о повреждении многоэтажки обломками сбитых беспилотников.

Заявляется, что они летели на завод "Энергия", который производит аккумуляторы.