В субботу, 24 мая, в Украине идет 1186-й день войны с Россией.

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09:56 Сегодня ночью россияне атаковали Украину 14 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 250-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Сбито 6 ракет и обезврежены 245 дронов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на утро противовоздушной обороной сбито 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (Киев) и обезврежено 245 враждебных БПЛА типа на востоке, севере, юге и в центре страны.

128 - сбиты огневыми средствами поражения, 117 - локационно утраченные/подавленные РЭБ (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Донецкая области и Запорожье.

09:52 В Киеве на Оболони после атаки дронов пострадал ТРЦ Blockbuster.

08:34 Власти Киева заявили о новой тактике РФ при сегодняшней атаке на столицу.

"Одна из самых массированных комбинированных атак на столицу. Враг совершенствует собственные тактики применения дронов, одновременно бьет баллистикой", - написал глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Он также сообщил новые подробности о последствиях налета. В столице на сейчас как минимум 15 пострадавших, а на Оболони прилет обломков был по торговому центру.

"Сильно досталось Оболонскому району. По состоянию на данный момент по меньшей мере 4 локации с повреждениями. Обломки сбитой цели упали на открытой территории в нескольких местах. Также пострадал торговый центр, но без пожара.

Наиболее сильно в Оболонском районе пострадала обычная жилая многоэтажка. Дрон повредил ряд квартир на 3-6 этажах. Здесь известно о пяти пострадавших", - пишет Шевченко.

В Голосеевском районе от обломков сбитого дрона пострадал человек и пять автомобилей.

В Святошинском районе пострадала нежилая инфраструктура в нескольких локациях. Пожар локализован, сейчас идет ликвидация отдельных ячеек.

В Соломенском районе семь человек пострадали от возгорания в многоэтажке.

В Шевченковском районе зафиксирован пожар в нежилой застройке, он локализован.

В Днепровском районе обломки повредили квартиру на 3-м этаже многоэтажки. Есть двое пострадавших.

08:27 В Киевской области два человека получили ранения после сбития дрона над Березанью, сообщает ГСЧС.

08:12 Ночью на Россию был новый налет беспилотников. Заявляется о сбитии 94 БПЛА.

Большинство - 64 - над территорией Белгородской области. Над московским регионом дронов не фиксировалось.

Российские паблики писали о налете беспилотников на город Елец (на видео), где недавно был прилет по аккумуляторному заводу. Там минобороны РФ заявило о сбитии двух дронов.

08:04 Еще последствия ракетно-дроновой атаки на Киев.

Судя по всему, это пострадавшая девятиэтажка в Оболонском районе.

07:38 Сегодня ночью Киев подвергся массированный атаке российских ракет и "Шахедов".

ГосЧС сообщает, что в нескольких районах столицы возникли пожары.

В Соломенском районе в жилой пятиэтажке загорелись квартиры на 4 и 5 этажах.

В Оболонском районе в девятиэтажном доме загорелись балконы на четырех этажах.

В Святошинском районе в нежилом здании, где хранились лакокрасочные материалы, вспыхнул масштабный пожар.

Информация о пострадавших уточняется.

В сети публикуют видео масштабных пожаров в Киеве после атаки.