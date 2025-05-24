Впервые в истории китайский боевой самолёт подтвердил свои характеристики в реальной воздушной дуэли.

Во время трехдневной войны между Индией и Пакистаном в мае 2025 года, китайские истребители J-10C, стоящие на вооружении пакистанских ВВС, сумели сбить ряд индийских самолетов.

Министр иностранных дел Пакистана заявлял, что среди них были три французских истребителя Rafale. Индия этого не подтверждала. Но агентство Reuters со ссылкой на чиновников США пишет, что китайские истребители сбили как минимум два самолета, и один из них точно Rafale.

Что стало таким образом первым поражением этого самолета в истории.

Через короткое время после того боя китайское гостелевидение CCTV выпустило сюжет об истребителе J-10C. Там сообщалось, что самолет впервые показал себя в реальном бою и сбил несколько иностранных самолетов.

Каких - не уточнялось. Пакистанские СМИ писали, что это несколько Rafale и по одному Су-30, МИГ-29 и "Мираж-2000".

Но в любом случае, все источники сходятся на том, что в числе сбитых самолётов были Rafale.

И сигнал этот для французской, да и в целом, западной авиации, является тревожным.

J-10C – китайский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, принятый на вооружение в 2005 году. Он сравним по классу с французским Rafale, американским F-16 и европейским Eurofighter Typhoon.

До недавнего времени большинство экспертов считали, что Rafale имеет преимущество, в том числе над F-16 - благодаря своей авионике и ракетному вооружению. А именно - ракетам дальнего действия MBDA Meteor, обладающим зоной гарантированного поражения до 100 километров и теоретической дальностью до 200 км (по данным ряда источников).

Но, похоже, именно J-10C одержали победу в реальном воздушном бою.

По официальным данным, пакистанские J-10C оснащены ракетами PL-15E - экспортной версией китайских PL-15, с заявленной зоной гарантированного поражения до 140 километров. Однако тот факт, что Rafale, вооружённые более совершенными Meteor, были сбиты, позволяет предположить два варианта: либо пакистанцы получили доступ к неэкспортной версии PL-15 с дальностью до 300 км, либо характеристики французской ракеты Meteor в реальности далеки от заявленных.

При этом J-10C значительно дешевле своих конкурентов. По разным оценкам, их стоимость составляет 40–50 миллионов долларов, тогда как один Rafale может обойтись покупателю от 90 до 125 миллионов - а Индии вообще продавали их за астрономические 200 миллионов евро за единицу.

Американские F-16 последних модификаций стоят около 60–70 миллионов, F-15EX - примерно 100 миллионов. Таким образом, J-10C может стать популярной моделью на мировом рынке вооружений с точки зрения "цена–качество".

Безусловно, нескольких сбитых самолётов в одной короткой войне недостаточно, чтобы сделать окончательные выводы о расстановке сил в мировом военном авиастроении. Однако "счёт на табло" никто не отменял, и он вызывает серьёзные вопросы о реальной боеспособности западной авиации.

Тем более, что это уже не первый такой сигнал для западного ВПК. Война в Украине показала ограниченную эффективность многих натовских вооружений - от немецких Leopard до американских Abrams.

И, хотя системы вроде HIMARS действительно сыграли немалую роль, но только на начальном периоде своего использования. Позже их ракеты РФ научилась отклонять средствами РЭБ, что привело к снижению эффективности данных РСЗО на поле боя.

Теперь же и в небе впервые прозвучал тревожный звонок: китайская авиация, похоже, догнала западную. При этом на смену J-10C в Китае уже приходит истребитель пятого поколения J-20, оснащённый новыми ракетами и средствами радиоэлектронной борьбы.