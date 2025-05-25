В воскресенье, 25 мая, в Украине идет 1187-й день войны с Россией.

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Последние новости

09:42 Предместья Киева после ночного воздушного удара.

09:36 13 человек погибли по всей Украине после ночной воздушной атаки, сообщил нардеп Данил Гетманцев.

Более 50 человек ранены, добавил он.

09:34 Момент прилета "Шахеда" по Киеву.

Также полиция публикует фото последствий ночного удара по столице.

09:24 Этой ночью РФ выпустила по Украине 69 ракет, из которых 45 были сбиты, сообщают ВСУ. Также было рекордное число дронов.

В частности, было выпущено 9 баллистических ракет типа "Искандер", 55 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101 и "Калибр", одна ракета Х-22, четыре авиационные ракеты Х-59/69.

Сбить удалось 45 крылатых ракет Х-101 и "Калибр", а две авиаракеты были локализованы как потерянные.

Также россияне запустили рекордное количество беспилотников - 298. Утверждается, что 266 были сбиты или обезврежены.

В результате атаки пострадали большинство регионов Украины. Зафиксированы прямые попадания в 22 населённых пунктах, а также падения сбитых ракет и беспилотников в 15 локациях.

09:10 В Одессе после ночного удара сгорела автостоянка.

08:57 Россия заявляет о сбитии 110 украинских дронов этой ночью. Из них 13 над Московской областью.

Также беспилотники сбивали над Тверской, Тульской, Калужской, Орловской, Новгородской и другими регионами РФ.

В московских аэропортах снова блокировали рейсы. В Туле обломки дрона попали в жилую застройку (на видео).

08:46 Видео из Николаева, где частично разрушен жилой дом после ночной атаки.

08:26 В Хмельницкой области в результате массированной атаки РФ погибли четыре человека. Повреждена гражданская инфраструктура, сообщает ГСЧС.

Пять человек получили осколочные ранения и находятся в больнице, один из них - в тяжелом состоянии.

Разрушены шесть частных жилых домов, более 20 - повреждены.

08:24 В Харькове также был налёт "Шахедов". Попали в предприятие. Пострадали многоэтажные дома и автомобили, сообщил мэр Игорь Терехов. Трое человек в больнице.

08:21 В Николаеве в результате ночной атаки БПЛА произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. Возник пожар, сообщает ГСЧС.

Спасатели деблокировали тело погибшего мужчины 1948 г.р. Пострадали 5 человек, в том числе подросток.

Разрушены два этажа, другие – повреждены. Из-под завалов спасены две женщины, одна госпитализирована в тяжелом состоянии.

08:20 В Черниговской области из-за атаки РФ зафиксировано несколько попаданий в разных районах.

Возгорание складских помещений и нежилых построек.

08:15 В Житомирской области в результате вражеской атаки погибли 3 ребенка, 12 пострадавших. Детям было 8, 12 и 17 лет, тело одной деблокировали спасатели, сообщает ГСЧС.

Пострадали 10 человек, 8 спасены, все госпитализированы.

Разрушены и повреждены частные дома.

В Бердичевском районе пострадали 2 человека (1 ребенок), повреждены пятиэтажка, частные дома и хозяйственные постройки.

08:10 В Киевской области в результате ночной массированной атаки 4 человека погибли, 16 получили травмы, среди них 3 детей.

В Обуховском районе был пожар в 2 временных сооружениях, погибли 2 человека.

В Фастовском районе - 1 погибший, 8 пострадавших (1 ребенок), 3 дома разрушены, пожары еще в 2 домах.

В Бучанском – 1 погибший, 1 травмированный, пожар и разрушение дома.

В Белоцерковском районе – 5 травмированных (2 детей), пожар, повреждены 2 дома.

08:00 В ГСЧС рассказали о последствиях массированной атаки РФ по Киеву сегодня ночью.

В Голосеевском районе произошел пожар на фасаде 5-этажного общежития из-за разгерметизации газовой трубы на 2-м этаже. Частично разрушены конструкции. Пострадали 4 человека, от госпитализации отказались.

В Днепровском районе – поврежден 2-этажный частный дом. Пострадала женщина.

В Шевченковском районе – повреждена многоэтажка. 3 человека обратились за медпомощью к медикам.

В общей сложности пострадали 9 человек. Информация уточняется.