Во вторник, 27 мая, в Украине идет 1189-й день войны с Россией.

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7.13 Президент США Дональд Трамп "присматривается к введению санкциям против Москвы на этой неделе", поскольку он расстраивается из-за продолжающихся атак РФ по Украине и медленных темпов мирных переговоров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, "знакомых с мыслями Трампа".