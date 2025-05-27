Анализируем итоги 1189-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

За сегодня российские войска продвинулись в районе Котляровки (у границы Днепропетровской области), а также в Каменке (на правом берегу реки Оскол, на севере Харьковской области).

Это следует из карты Deep State.

Минобороны РФ официально заявило о захвате Старой Николаевки на Константиновском направлении.

О ее потере вчера сообщали украинский военный Мучной, а также военные эксперты Константин Машовец и Юлиан Рёпке. На карте Deep State оно по-прежнему обозначено в серой зоне.

Потеря Старой Николаевки будет означать, что карман, удерживаемый ВСУ к югу от Константиновки, фактически захвачен полностью.

Украинский военный "Мучной" подтверждает потерю Локни и Беловодов в Сумской области.

Ранее об их захвате заявляло минобороны РФ. Украинские власти сообщали о боях в окрестностях этих населенных пунктов.

По оценке "Мучного", теперь россияне будут пытаться наступать южнее - из Беловодов на Яблуновку, а с Локни на Юнаковку.

Мерц и дальнобой

Вчера много шуму наделали слова канцлера ФРГ Мерца - о том, что Германия больше не ограничивает дальность действия оружия, которое поставляется Киеву.

Мерца процитировали все ведущие мировые СМИ, также его заявление раскритиковал Кремль. Россия даже запросила заседание в ООН, обвиняя "ряд европейских государств" в попытке "помешать мирному урегулированию украинского кризиса". Заседание могут назначить на 30 мая.

Впрочем, вскоре выяснилось, что, как вчера предполагала и "Страна", ничего нового Мерц не сказал. В этом признался сам канцлер, фактически дезавуировав "сенсацию".

"Я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад", - сказал Мерц.

То есть, канцлер напомнил о решения Байдена ноября 2024 года, когда он разрешил поставку дальнобойной версии ATACMS и удары ей по российской территории (тогда это синхронно со Штатами сделали Лондон и Париж). Правда, вчера он не уточнял этот момент, что, собственно, и привело к скандалу. Причем наверняка лидер Германии вчера детали опустил специально, вероятно, взяв на вооружение тактику Макрона "стратегической двусмысленности" - делая заявления, которые допускают очень разные трактовки. Но, по итогу, их затем опровергая (точно также Макрон в прошлом году заявлял о намерениях ввести войска в Украину, но, по итогу, ничего никуда так и не ввел, а французские чиновники регулярно разъясняли, что "Макрон не то имел в виду").

На фоне заявления Мерца возникли слухи, что Германия готовится передать Киеву ракеты Taurus. Но, как стало известно газете Bild, даже во время визита президента Украины в Берлин завтра такое решение принято не будет. То, что мораторий на поставку не снят, дважды подтвердил и вице-канцлер Клингбайль.

При этом украинские СМИ на фоне слов Мерца стали писать, что Трамп "серьёзно рассматривает" возможность снятия всех ограничений, наложенных Байденом на военные действия Украины. Об этом сообщило украинское издание Kyiv Post со ссылкой на источники.

"Все ранее введенные ограничения — независимо от того, были ли они уже смягчены или нет — в настоящее время пересматриваются, поскольку президент [Трамп] считает, что нынешний статус-кво не отвечает нашим общим интересам по привлечению России к столу [переговоров]", — заявил источник.

Издание пишет, что речь идет о дальнобойных ударах по территории РФ. По его данным, "наказание" России и поддержка Украины будет обсуждаться американцами с немцами в Вашингтоне на этой неделе.

В то же время не очень понятно, о каких ограничениях идет речь.

Как уже говорилост выше, что Байден снял ограничения на удары дальнобойными ракетами ATACMS еще минувшей осенью. Кроме того, согласно информации New York Times, американцы регулярно поставляли ВСУ разведывательную информацию для ударов вглубь территории России. Правда, об ударах ATACMS по РФ уже давно не сообщалось. Но причиной этого может быть то, что эти ракеты у Киева закончились. Об этом, в частности, ещё в середине марта писали западные СМИ. А новых поставок оружия при Трампе Штаты не утверждали.

То есть на данный момент информация о каких-либо изменениях по теме "дальнобоя" не подтверждается.

Но, не исключено, что заявления Мерца и публикация в Kyiv Post часть одной общей информкампании, направленной, видимо, с одной стороны, чтоб демонстрировать "решительную готовность" западных партнеров, а с другой стороны - психологически давить на Россию. Впрочем, Москва использует подобные заявления уже и в свою пользу, заявляя, что ими "европейцы пытаются сорвать переговорный процесс".

Когда и где будут переговоры?

Украина уже передала США свои соображения по новой встрече с Россией, заявил сегодня спецпредставитель Трампа Кит Келлог. Теперь аналогичного документа ждут от РФ.

Москва сегодня заявила, что еще готовит проект меморандума, где будет выписан план окончания войны. Спикер МИД РФ Захарова отметила, что там будут указаны сроки мирного урегулирования.

Какой именно документ передала Украина, Келлог не пояснил. Напомним, в Стамбуле стороны договорились к следующей своей встрече обменяться предложениями по перемирию. Но затем, после звонка Трампа Путину, стало известно, что каждая из сторон должна подготовить более широкий документ - меморандум, где будут прописаны основные условия окончания войны, в рамках которых пойдут дальнейшие переговоры.

Поэтому, по всей вероятности, Киев прислал свою версию такого меморандума. Причем, как видим, сперва документ отправили в Штаты. Сделает ли то же самое Россия - не сообщалось, но, судя из слов Келлога, американцы планируют сперва получить оба документа, после чего будут пытаться привести их к общему знаменателю и выходить на встречу. Выступив таким образом посредниками.

В этой связи представитель Трампа упомянул Женеву как одно из вероятных мест новых переговоров, а также встречи Зеленского, Путина и Трампа.

"Как только мы все это составим, будет еще одна встреча, мы считаем, что она, возможно, состоится в Женеве. Мы хотели бы провести ее в Ватикане, но россияне не хотели туда ехать. Так что Женева может быть следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера - Путин, президент Зеленский и президент Трамп, чтобы согласовать", – сказал Келлог.

Москва пока идею с Женевой не комментировала. Но на днях Россия уже говорила, а сегодня Лавров снова это повторил, что Москва готова встречаться в Стамбуле.

Также отметим, что Швейцария ратифицировала Римский статут, а потому обязана будет исполнить решение МУС об аресте Путина, если он приедет. Поэтому согласие Путина полететь в Женеву на данный момент маловероятно.

Впрочем, место встречи - вопрос явно решаемый, если стороны прийдут к согласию по меморандуму. Что пока выглядит крайне туманной перспективой из-за несовпадения позиций Киева и Москвы. Украина, напомним, готова в целом на заморозку войны по линии фронта, но без всяких дополнительных условий, которые выставляет Москва. РФ же требует многих вещей - остановки поставок западных вооружений, вывода войск из четырех областей, отмены законов, направленных против русского языка и УПЦ, сокращения ВСУ и так далее. И пока нет данных, чтобы кто-то отступил от своих позиций.

Трамп же явно видит практическим следствием согласованного меморандума остановку огня - чтобы объявить о своей первой ощутимой "победе" по Украине. Но для этого ему придется убедить одну из сторон либо отступить от своих требований, либо согласиться на явно неприемлемые для себя условия.

Отметим, что такие попытки у администрации США уже недавно были. В СМИ публиковался "план Трампа", который выглядел явным компромиссом между позициями Киева и Москвы. Но он был сперва торпедирован Киевом и европейцами, а также, по-видимому, без особого энтузиазма воспринят в Москве, которая из "жирных" бонусов получала только признание Крыма со стороны Вашингтона и снятие американских санкций, а также обещание Вашингтона блокировать вступление Украины в НАТО. Но остальные требования РФ в нем не удовлетворялись. Впрочем, как известно, затем "план Трампа" был доработан при участии Украины и европейцев и оформлен в план из 22 пунктов, которые Путин даже отказался рассматривать. И осталось ли там, например, признание Вашингтона Крыма российским, неизвестно.

Сейчас же потенциальные варианты компромиссов просматриваются еще труднее. Киев, часть республиканцев (к ним относится и Келлог), а также европейцы сейчас сосредоточивают усилия в другом направлении - ужесточить давление на РФ и подключить к этому Трампа. Заодно, побудив его продолжить военную помощь Украине (или даже ее увеличить).

Какое решение примет сам Трамп - пока непонятно.

Wall Street Journal пишет о том, что в администрации Трампа идут колебания - нужно ли давить на РФ санкциями либо устраниться от процесса.

Издание пишет, что Трамп "присматривается к введению санкций против Москвы на этой неделе", поскольку он расстраивается из-за продолжающихся атак РФ по Украине и медленных темпов мирных переговоров.

В то же время, источники газеты отметили, что Белый дом может вообще прекратить какое-либо участие в переговорах по Украине.

"Трамп также устал от мирных переговоров и рассматривает возможность полного отказа от них, если последний толчок не сработает. Неясно, что произойдет, если США отступят от мирного процесса и будет ли Трамп продолжать оказывать военную поддержку Украине", - пишет издание.

Пока же американская администрация последовательно поддерживает отход от жесткого антироссийского курса.

Так, Financial Times пишет, что США не удается убедить снизить ценовой потолок на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. А немецкие СМИ пишут, что переговоры США и Европы о борьбе с уклонением России от санкций провалились - с американцами нет никаких "совместных контактов" по этому вопросу.

"Некоторые эксперты считают, что Трамп предпочел бы возобновить сотрудничество с Россией как можно скорее", - говорится в статье Süddeutsche Zeitung.

Также известно, что Штаты блокируют жесткие заявления стран "Большой семерки" по войне в Украине. А в НАТО раздумывают над тем, приглашать ли на свой предстоящий саммит Зеленского - опасаясь раздражения Трампа.

Нападения на сотрудников ТЦК

В Украине участились случаи нападений на сотрудников ТЦК, что уже вызвало реакцию командования ВСУ.

25 мая в Кременчуге произошёл инцидент с участием военкмов и местных жителей. Как сообщают местные паблики, конфликт начался после того, как представители ТЦК сбили велосипедиста. После этого к месту происшествия подбежали молодые люди, началась потасовка, в ходе которой сотрудники ТЦК были вынуждены отступить, а нападавшие попытались повредить их служебный автомобиль.

Полтавский областной военкомат подтвердил нападение на двух сотрудников ТЦК группой из семи человек. По информации ведомства, нападавшие применили перцовый баллончик и травматическое оружие, а также нанесли повреждения автомобилю молотком. Двое участников нападения были задержаны и заключены под стражу. Поиски остальных продолжаются. В официальном сообщении военкомата о пострадавшем велосипедисте не упоминается.

Уже на следующий день, 26 мая, похожий инцидент произошёл в Черкассах.

Во время выездных мероприятий ТЦК в одном из жилых микрорайонов между его представителями и местными жителями завязался конфликт. По данным полиции, трое мужчин и одна женщина вступили в драку с военнослужащими, которые, получив отпор, ретировались с места событий.

Позже все четверо гражданских были задержаны, им грозит до пяти лет лишения свободы. По версии правоохранителей, именно они спровоцировали конфликт.

На фоне этих событий Сухопутные войска ВСУ выступили с официальным заявлением, отметив рост количества случаев сопротивления деятельности ТЦК.

"В последнее время в сети Интернет и социальных сетях значительно увеличилось количество видеоматериалов, фиксирующих сознательное препятствование деятельности военнослужащих ТЦК и СП, причем некоторые граждане открыто поощряют других к таким действиям", - говорится в сообщении.

При этом командование Сухопутных войск практически никогда не комментирует инцидентов обратного порядка - когда военкомы избивают гражданских. Также почти ничего не известно о том, чтобы виновные в этом сотрудники ТЦК несли уголовное наказание. Такой подход безусловно лишь накаляет ситуацию в обществе - что приводит, и уже не в первый раз, к силовому противостоянию населения с военкомами.

Причем, как видим, процесс этот идет по нарастающей. Не исключено, что это вызвано, в том числе, и не оправдавшимися ожиданиями скорого перемирия. Война уходит в долгую и часть населения испытывает всю большую усталость и раздражение продолжающейся силовой мобилизацией.

При этом, если о прекращении огня в ближайшее время действительно не удастся договорится, то власти будут вынуждены не только продолжить практику "бусификации" (причем, все более ее ужесточая), но и пойти на более глобальные решения - например, снизить ворса мобилизации.

А это, в свое очередь, еще более усилит негативные тренды по отношению и к войне, и к мобилизации, и, в целом, к политике властей.