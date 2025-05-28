В среду, 28 мая, в Украине идет 1190-й день войны с Россией.

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11.28 Зеленский призвал Запад дополнительно выделить Украине 30 млрд долл. до конца года для развития собственного производства оружия, передает Bloomberg.

Президент снова призывает передать Украине замороженные российские активы, что ранее Европа делать отказывалась, отдавая только прибыль от их размещения.

Зеленский хочет, чтобы ежедневно Россию могли атаковать не 100, а 300-500 дронов, а также чтобы Украина имела запас из 1000 БПЛА.

11.18 Украина впервые применила дроны-матки, которые запустили по целям автономные беспилотники с ИИ, заявили Forbes в стартапе Strategy Force Solutions.

Они говорят, что пока не могут опубликовать кадры атаки, но заявляют, что дрон-матка GOGOL-M доставил два FPV-дрона для автономного и высокоточного поражения целей на расстоянии до 300 км, таких как припаркованные самолеты, объекты ПВО или инфраструктура.

"Миссия стоимостью 10 тыс. долларов заменяет то, на что раньше требовалось 3–5 млн долл. Система обеспечивает автономный полет, навигацию и взаимодействие без GPS и постоянного контроля оператора. Он поддерживает засадные миссии, высадку и ожидание целей, а также автономный поиск в режиме реального времени", - заявляет технический директор стартапа Андрей.

Он говорит, что в настоящее время компания может производить 50 беспилотников-носителей GOLGOL-M в месяц и 400 ударных беспилотников FPV, если получит военные контракты.

11.13 Принудительная мобилизация в Каменском Днепропетровской области.

11.06 Зеленский заявил, что всё больше оружия Украина вынуждена покупать за деньги.

"Мы постоянно говорим с разными странами об увеличении поставок. В основном на уровне Министерства обороны, на моем уровне, а затем менеджментом занимаются соответствующие институции. Потому и нужно финансирование, потому что мы начали находить не бесплатные варианты. Это важно для нас. Какие-то вещи открываются, им нужны финансы. Это касается и артиллерийских снарядов, и ПВО, разных вещей – на все это требуются финансы", - сказал президент Украины.

11.00 РФ ежемесячно набирает в армию по 40-50 тыс. человек, а Украина - 25–27 тыс., заявил Зеленский.

10.55 Зеленский согласился с оценками The Economist, что Россия может выйти на запуск 1000 "Шахедов" по Украине одновременно.

По словам президента, сейчас россияне пытаются выйти на производство 300-350 дронов в сутки, что позволит делать такие пуски раз в несколько дней.

"Они получили задание иметь 500 в сутки. Я не считаю, что у них это есть. Поэтому я не воспринимаю цифру в 1000, хотя мы должны понять, что можно несколько дней накапливать, и потом будут и такие сутки. Нельзя сказать, что такого не произойдет", - заявил президент Украины.

10.45 Зеленский заявил, что война может продлиться еще год.

"Июнь 2026 – мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у россиян будет. Уже от принятых. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026 года, их экономика будет это чувствовать сильно", – сказал президент.

10.39 Зеленский признал проблемы ВСУ на константиновском направлении, где в последнее время активно продвигается армия РФ.

"На покровском направлении, на Константиновке, у нас были проблемы, но были успешные бои. За последние двое суток мы их оттолкнули на 4 километра на Константиновке. То есть они не могут полностью снять все своии войска с покровского направления. Так же, как они не могли перекинуть все войска на покровское направление, чтобы захватить Покровск", - заявил президент.

Также он говорит о стремлении россиян прорваться в Днепропетровскую область, но стратегическими целями остаются Луганская и Донецкая области.

А вот форсирование Днепра в Херсонской области он считает невозможным.

10.29 Лавров заявил, что в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров Украины и РФ. Он добавил, что Москва будет на этих переговорах настаивать на отмене Киевом всех "дискриминационных законов".

10.26 Зеленский сообщил, что ВСУ находятся в Курской области и продолжат это делать как минимум до объявления перемирия.

"Вышли с одного направления (Суджи - Ред.), вошли в другое (Теткино - Ред.). Мы там находимся, пока россияне не захотят закончить войну или хотя бы не прекратят огонь", - заявил президент Украины.

Он утверждает, что на этом направлении у ВСУ "есть хорошие наработки".

При этом РФ, по словам Зеленского, на этом направлении скопила более 50 тыс. войск - это ее самая многочисленная и сильная группировка, целью которой является продвижение на 10 км вглубь Сумской области.

10.13 Зеленский подтвердил, что Швейцария рассматривается как локация для переговоров с РФ.

По его словам, РФ предложила Беларусь, но Украина отказалась, потому что "оттуда летели ракеты, заходили войска".

Киев согласен на "нейтральные площадки": Турцию, Ватикан и Швейцарию.

9.15 Ночью РФ запустила по Украине пять ракет "Искандер" и одну авиаракету. Ни одну из них сбить не удалось.

Из 88 беспилотников обезврежены 71, заявляют ВСУ.

Прилеты не сбитых целей зафиксированы в восьми локациях.

8.58 Украинские дроны под Москвой атаковали завод по производству авиатехники в городе Дубно.

Об этом пишут украинские военные паблики и российские оппозиционные телеграм-каналы.

Речь идет о предприятии "Кронштадт".

8.50 Надежды на немецкие дальнобойные ракеты "Таурус" в Украине преувеличены - даже если их начнут поставлять, они не смогут уничтожить российскую промышленность или истощить ПВО.

Об этом в Facebook пишет жена командира 3-й штурмовой бригады Андрея Билецкого, телеведущая Татьяна Даниленко.

Она пишет, что Германия дала задний ход по поводу "Таурусов" "после российских ядерных угроз". При этом она не считает это оружие "панацеей".

"Россия производит сотни таких ракет. Очень это им помогло?" - задается вопросом Даниленко.

"Предположим, мы ответим тем же - только в десятки раз в меньших масштабах. Народ порадуется. Будет что блогерам показать. Но уничтожить российскую промышленность не получится. И истощить в ноль их ПВО - тоже. Повторюсь, у них это не выходит даже в масштабах Украины, хотя ракет у России больше, чем у условной Германии. Наши удары по заводам, где производят "Шахеды" или что-то подобное, не остановят производство", - пишет Даниленко.

По той же причина она критикует "ажиотаж в духе "даёшь украинскую баллистику" и "дайте "Таурусы" и призывает "дать фронту то, чего там действительно не хватает".

8.45 Очереди в аэропорту Шереметьево под Москвой после ночной атаки беспилотников.

Российские паблики пишут, что несмотря на снятие ограничений, многие рейсы задерживаются или меняют график.

Минобороны России заявляет о сбитии 296 дронов этой ночью, из них более 40 над московским регионом.

8.32 Россияне ночью атаковали одно из промышленных предприятий в Светловодске Кировоградской области. Пожар еще идет, но уже локализован, сообщают в ОВА. Известно о трех травмированных.

Сейчас более 1400 абонентов без электроснабжения, добавил губернатор Райкович.

Светловодск находится на берегу Кременчугского водохранилища рядом с Кременчугской ГЭС. О взрывах ночью сообщали и жители соседнего Кременчуга

8.12 Под Москвой ночью сбили 42 беспилотника, заявил губернатор области Воробьев.

На кадрах - место падения дрона в Зеленограде, в районе технопарка "Элма".

7.49 Украинским военным в российском плену показывали видео с бусификацией. Но они не верили в то, что это правда.

По словам военного омбудсмена Ольги Решетиловой, пленные считали, что это российская пропаганда.

Однако после возвращения в Украину они понимали, "что это пропаганда имеет место", заявила Решетилова.

7.43 В Кременчуге ночью раздавались взрывы.

Мониторинговые паблики пишут об атаке ракет и дронов.