Президент США Дональд Трамп сохраняет готовность ко встрече с главой РФ Владимиром Путиным и верховным главнокомандующим Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщили в Белом доме в ходе кратких комментариев журналистам.

При этом американский лидер предпочитает, чтобы РФ и Украина вели двусторонние переговоры непосредственно друг с другом.

Напомним, Трамп дал две недели на переговоры Украиной и России, выразив готовность встретиться с Путиным и с Зеленским.

Война в Украине продолжается 1195-й день. Последние новости с ключевыми событиями 2 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне Россия снова выпустила по Украине рекордное количество дронов. Были выпущены 472 ударные БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов. В свою очередь украинские дроны атаковали российские военные аэродромы, где базируется стратегические бомбардировщики РФ. По информации в СМИ, это был операция СБУ под названием "Паутина", что готовилась более полутора лет.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.