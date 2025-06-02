В России заявили об использовании американской взрывчатки при подрыве моста в Брянской области
Подрыв моста в Брянской области России диверсанты совершили с использованием американской взрывчатки С-4.
Об этом сообщают российские издания.
По их информации, одна из не сработавших на железной дороге бомб позволила установить, что диверсанты использовали заряды пластичной взрывчатки С-4, имеющей американское происхождение. Взрывотехники Росгвардии установили, что взрывное устройство состояло примерно из 10 килограммов С-4.
Кроме того, российская пресса пишет о появлении первых подозреваемых и в деле о налётах украинских дронов на военные аэродромы РФ.
Заявляется, что сотрудники ФСБ и СКР допрашивают водителей трейлеров, использованных в качестве средств доставки дронов до мест атак, и ищут бывшего донецкого диджея Артёма Тимофеева, который мог быть причастен к отправке опасного груза.
Сами БПЛА были поставлены в Россию из-за границы, предположительно ввезены из Казахстана в Челябинскую область, где организаторы сняли склад для транспортной компании.
Напомним, ранее Зеленский сообщил, что центр подготовки атаки на военные аэродромы РФ находился в России.
Мы разбирались в отдельном материале, что означают удары украинских дронов по стратегической авиации РФ и какие будут последствия.