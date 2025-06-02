В процессе урегулирования российско-украинского конфликта "существует риск срыва любых переговоров", если Киев осуществит какую-либо акцию наподобие удара по местам расположения стратегических бомбардировщиков.

Об этом заявил член переговорной группы РФ на переговорах в Стамбуле, передают украинские издания со ссылкой на неназванного участника делегации Украины.

Ранее "Страна" разбиралась кто и зачем устраивает подрывы ж/д дорог в России накануне переговоров о мире.

Война в Украине продолжается 1195-й день. Последние новости с ключевыми событиями 2 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне Россия снова выпустила по Украине рекордное количество дронов. Были выпущены 472 ударные БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов. В свою очередь украинские дроны атаковали российские военные аэродромы, где базируется стратегические бомбардировщики РФ. По информации в СМИ, это был операция СБУ под названием "Паутина", что готовилась более полутора лет.

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