Во вторник, 3 июня, в Украине идет 1196-й день войны с Россией.

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Последние новости

15.24 На Крымском мосту снова перекрыли движение автотранспорта, сообщают местные паблики.

14.58 Российские паблики пишут о повторной атаке Крымского моста.

Утверждают, что мост атаковал безэкипажный катер, но он был уничтожен.

При этом о закрытии моста официальной информации не было.

14.56 Российские военные паблики утверждают, что Крымский мост атаковал подводный дрон, а не взрывчатка была прикреплена к опоре, как заявляла СБУ.

По их версии, это могли быть БПЛА типа "Маричка" или "Толока" либо же неизвестный ранее дрон.

Военные телеграм-каналы РФ пишут, что опоры под водой были обнесены защитными сооружениями, а у моста возводили ряды боновых заграждений.

Также они утверждают, что опора моста от удара дрона не пострадала - он пришелся на защитные заграждения.

14.46 Около 86% ограниченно годных, которые прошли повторную ВВК, были признаны годными к службе в тылу, следует из слов спикера Минобороны Лазуткина.

Он сообщил, что около 7% были признаны непригодными и примерно столько же - полностью годными. Остальных признали годными для службы в тылу: в подразделениях обеспечения, ТЦК, военных высших учебных заведениях и т.п.

14.10 СБУ провела подводный взрыв в районе Крымского моста. Служба сообщает, что более тонны взрывчатки прикрепили к одной из подводных опор моста.

Судя по кадрам, сам мост при этом продолжает функционировать - после 9 утра движение там более не перекрывалось.

Ранее российские паблики сообщали сегодня о работе ПВО над мостом и сбитии беспилотника. Заявлялось, что его обломки упали на дорогу из-за чего мост был перекрыт на три часа, но затем движение было возобновлено.

13.35 Кадры терминала "Новой почты" в Коротиче под Харьковом, который был атакован сегодня ночью. Пожар уже потушили.

13.29 Местные власти подтвердили, что российские FPV-дроны стали долетать до Харькова, о чем ранее сообщали волонтеры. Падение такого беспилотника зафиксировано на выезде из города, сообщает ОВА.

13.22 Путин получал информацию об атаке по российским аэродромам в режиме онлайн, сообщил Песков.

Спикер Кремля призвал "дождаться результатов следствия", говоря об ответе РФ.

13.17 Встреча Путина, Трампа и Зеленского "в ближайшее время вряд ли возможна", заявил Песков.

"Такие контакты должны стать результатом технических договоренностей", - добавил спикер Кремля.

По его словам, в Стамбуле были достигнуты "важные договоренности", которые "будут реализовываться", но при этом Песков призывает "не ждать сиюминутных решений и прорывов". Он допускает компромиссы со стороны РФ по пунктам меморандума, но говорит, что это "тема для переговоров, которые не могут быть публичными".

13.04 Сумская область не была готова к российскому наступлению, хотя курская операция дала возможность это сделать, заявляют боец "Айдара" Станислав Бунятов и нардеп Марьяна Безуглая.

Последняя говорит об ответственности главкома Сырского и призывает жителей прифронтовых районов области к эвакуации.

"Курскую операцию не использовали для подготовки Сумщины к обороне. Надеяться мало на что: там постоянно беспорядок и типичные тупые жестокие решения Сырского с микроменеджментом. Президент решения не принимает. Проблемы усугубляются. Фортификации подготовлены хуже всех из всех рискованных областей. Это вина как Генштаба ВСУ, так и ОВА", - пишет Безуглая.

Военный Бунятов сравнивает подготовку области к обороне с "тренировочным полигоном".

"Имея такой надежный тыл в Сумской области во время Курской операции, мы так и не смогли построить нормальную линию обороны, чтобы защитить его сейчас. То, что я сейчас вижу собственными глазами, — тренировочный полигон, не более того", - пишет боец.

12.11 Минобороны РФ заявляет о захвате Андреевки в Сумской области.

На карте Deep State село указано под контролем ВСУ, но к нему приблизилась серая зона.

12.05 В Краматорске тысячи людей остались без газа после обстрела газопровода, сообщает горсовет.

11.39 Николаевская ОВА подтверждает прилет "Кинжала".

"Без жертв. Фото не дам, но все норм", - пишет губернатор Ким.

11.01 В Сумах уже трое погибших после обстрела из РСЗО, сообщает ГСЧС.

10.47 Над Крымским мостом сегодня утром сбили дрон, обломки упали на дорогу, сообщают российские паблики.

Никто не пострадал, мост не поврежден. Его закрывали на три часа.

Последний раз ПВО работала над Крымским мостом еще в прошлом году - по ракетам ATACMS.

10.32 В Сумах уже двое погибших и около 20 раненых после обстрела, сообщает ОВА.

Били из РСЗО, было 5 прилетов.

Сообщается о повреждении медучреждения, автомобилей и домов.

10.23 Российские КАБы стали более дальнобойные.

Теперь управляемые авиабомбы теперь могут бить на расстояние до 95 км и долетают до Харькова и населенных пунктов южнее города, сообщил начальник управления харьковской прокуратуры Спартак Борисенко.

Ранее они били на 60-80 км. Борисенко допускает, что "расстояние даже будет увеличиваться".

Этого удалось добиться благодаря новым модулям планирования повышенной дальности, которые крепят на фугасные авиабомбы.

Первое их применение было зафиксировано в Харьковской области 31 мая, а до этого в мае такие бомбы сбрасывали по Сумской области.

10.11 Ещё видео дыма в Николаеве после прилёта "Кинжала".

10.10 Прилет в центре Сум был по машиностроительному колледжу, пишут местные СМИ.

Он находится на проспекте Шевченко, где сообщалось о прилете по дороге.

10.01 Дым в Николаеве после взрыва.

Военные паблики пишут, что туда прилетел "Кинжал".

9.59 О взрыве в Николаеве сообщает мэр.

9.58 Скоростная цель на Киев, сообщают ВС.

9.53 Воздушная тревога по всей Украине из-за взлета МиГ.

9.52 О прилете в центре Сум сообщает ОВА.

Один погибший и "много раненых". Сгорели два авто.

9.50 Армия РФ впервые за долгое время продвинулась в районе Часова Яра - на двух участках севернее, свидетельствует карта Deep State.

Между Богатырем и Константинополем появилась угроза мешка.

Продолжает наступление РФ и в Сумской области, там расширилась серая зона.

9.00 Ещё кадры склада в Одессе, который сегодня ночью атаковали "Шахеды".

8.59 Глава Офиса президента Ермак летит в США, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.

8.48 В США ожидают, что Россия нанесет крупный ответный удар по Украине - в ответ за нападение на военные аэродромы.

Об этом со ссылкой на американских официальных лиц пишет The New York Times.

"Американская разведка до сих пор не определила, какие удары может нанести Россия, но официальные лица считают, что Москва может возобновить удары беспилотников по гражданским объектам, нанести удар по энергосистеме или запустить новые волны баллистических ракет средней дальности", - говорится в статье.

8.30 Генштаб пока подтверждает поражение 12 российских самолетов, а не 40, как заявляли в СБУ.

В сегодняшней сводке по российским потерям указано, что количество подбитых самолетов увеличилось на 12. Это первое обновление данных по этой категории - после украинской атаки на российские аэродромы 1 июня.

Напомним, что цифру СБУ о подбитых 40 российских самолетах повторил ранее и Владимир Зеленский.

8.23 Массированный налет "Шахедов" на Чернигов.

Пострадал жилой сектор, автомобили, предприятие.

На крыле одного из дронов заметили надпись "Армия спасения Украины".

8.16 Под Харьковом "Шахеды" сожгли почтовый терминал, сообщает ГСЧС.

Паблики пишут, что это был терминал "Новой почты" в Коротиче.

7.54 В Одессе после удара "Шахедами" был ряд прилётов. В том числе горел склад с продуктами питания, как сообщает ГСЧС.

7.45 После ударов беспилотников по двум подстанциям - под Мелитополем и Геническом - там идут массовые отключения света.

На оккупированной части Запорожской области, по данным местных "властей", без электричества около 600 тысяч абонентов, в Херсонской - около 120 тысяч.