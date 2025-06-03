Анализируем итоги 1196-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ впервые за долгое время продвинулась в районе Часова Яра - на двух участках севернее, свидетельствует карта Deep State.

Продвижение было со стороны Орехово-Васильевки, Григоровки и Калиновки - населенных пунктов, которые редко упоминались со времен боев за Бахмут.

Пока неизвестно, будет ли РФ развивать успех в этом направлении. Потенциально это движение может рассматриваться как попытка продвинуться в сторону Дружковки - с тем чтобы усилить огневой контроль над районом Константиновки.

Между Богатырем и Константинополем появилась угроза "мешка". Там россияне продвинулись в районе Отрадного, а "серая зона" расширилась до Алексеевки. Тем самым создавая угрозу войскам ВСУ западнее Константинополя.

Продолжает наступление РФ и в Сумской области, там расширилась серая зона. Она приблизилась к селу Андреевка, о захвате которого сегодня заявило российское минобороны.

По Сумам россияне сегодня нанесли удар из РСЗО, заявила областная администрация. Погибли четыре человека - двое на месте и двое в больнице. Удар был по центру города, зафиксировано шесть мест прилетов. Одно из них - машиностроительный колледж, как утверждают паблики.

Это говорит о том, что фронт к Сумам приближается, и до города уже достают реактивные системы. От линии боевого соприкосновения до Сум сейчас 23-25 километров, что покрывается уже почти всеми системами РСЗО, а также отдельными типами ствольной артиллерии. Если фронт подойдет к Сумам еще ближе, то город окажется под огнем и обычных российских пушек.

Конечно, сейчас из-за дронов обычную артиллерию использовать проблематично. Тем не менее риски для областного центра возрастают, что уже видно по применению по Сумам систем РСЗО.

Все это - прямое следствие российского наступления в Сумской области, после того как россияне ликвидировали украинский плацдарм на Курщине. В Украине уже пишут, что Сумская область не была готова к российскому наступлению, хотя курская операция дала возможность это сделать.

Нардеп Марьяна Безуглая говорит об ответственности главкома Сырского и призывает жителей прифронтовых районов области к эвакуации.

"Курскую операцию не использовали для подготовки Сумщины к обороне. Надеяться мало на что: там постоянно беспорядок и типичные тупые жестокие решения Сырского с микроменеджментом. Президент решения не принимает. Проблемы усугубляются. Фортификации подготовлены хуже всех из всех рискованных областей. Это вина как Генштаба ВСУ, так и ОВА", - пишет Безуглая.

Военный "Айдара" Станислав Бунятов сравнивает подготовку области к обороне с "тренировочным полигоном".

"Имея такой надежный тыл в Сумской области во время Курской операции, мы так и не смогли построить нормальную линию обороны, чтобы защитить его сейчас. То, что я сейчас вижу собственными глазами, — тренировочный полигон, не более того", - пишет боец.

К другим обстрелам. Сегодня ночью "Шахеды" атаковали два крупных склада - в Одессе и под Харьковом, а также предприятие в Чернигове.

В Харькове говорят, что стали более дальнобойными и российские КАБы. Теперь они могут бить на расстояние до 95 км и долетают до Харькова и населенных пунктов южнее города, сообщил начальник управления местной прокуратуры Спартак Борисенко.

Ранее они били на 60-80 км. Борисенко допускает, что "расстояние даже будет увеличиваться". Этого удалось добиться благодаря новым модулям планирования повышенной дальности, которые крепят на фугасные авиабомбы.

Первое их применение было зафиксировано в Харьковской области 31 мая, а до этого в мае такие бомбы сбрасывали по Сумской области.

Новая атака на Крымский мост

Украина сегодня провела третий по счету подрыв у Крымского моста. Причем, в отличие от других атак на мост, СБУ сразу сообщила, что это ее рук дело.

По данным службы, более тонны взрывчатки прикрепили к одной из подводных опор моста. Минирование происходило в течение нескольких месяцев. Утверждается, что подводные опоры повреждены, а мост находится в аварийном состоянии.

Несмотря на заявления об аварийном состоянии, мост с утра функционировал. Рано утром его перекрывали, поскольку, по данным российских пабликов, ПВО сбивала дрон. Но потом открыли движение, и на момент сообщения от СБУ машины двигались по мосту свободно.

Правда, после этого на мост началась атака уже надводных катеров, и его перекрыли снова. Об ущербе данных нет. Сейчас мост снова открыт.

Российские военные паблики приводят иную версию подрыва. Они пишут, что Крымский мост атаковал подводный дрон, а не взрывчатка была прикреплена к опоре, как заявляла СБУ.

По их версии, это могли быть БПЛА типа "Маричка" или "Толока", либо же неизвестный ранее дрон.

Военные телеграм-каналы РФ пишут, что опоры под водой были обнесены защитными сооружениями, а у моста возводили ряды боновых заграждений. Также они утверждают, что опора моста от удара дрона не пострадала - он пришелся на защитные заграждения.

В то же время высказывается беспокойство, что если таких дронов будет много, то в теории они смогут прорвать заграждения.

Нельзя не заметить, что новая атака на Крымский мост последовала за нападением на российские стратегические аэродромы. Обе акции совпали по времени с переговорами в Стамбуле, которые прошли вчера. И Киев предпринимает действия, чтобы показать, что, несмотря на ухудшение ситуации на фронте, его переговорные позиции не так уж слабы как кажется и он может наносить болезненные удары по РФ. И вполне возможно, что помимо атаки на аэродромы и Крымский мост последует попытка удара еще по каким-либо объектам.

Но тему переговоров и влияния на них украинских атак разберем детальнее чуть ниже.

Российский меморандум и визит Ермака в США

На переговорах в Стамбуле россияне представили свой меморандум по условиям завершения войны.

Мы уже приводили его суть.

В документе повторяются практически все озвученные Путиным ещё в июне 2024 года условия завершения войны, которые Киев неоднократно называл абсолютно неприемлемыми для Украины ("денацификация и демилитаризация" с ограничением численности ВСУ и с запретом националистических партий, международное признание аннексии украинских территорий, нейтральный и безъядерный статус, отмена всех санкций и т.д.).

Однако это условия большого мирного договора между двумя странами, который ещё неизвестно, будет ли подписан (сами россияне в своем меморандуме переносят его на время после выборов).

Но сейчас куда больший интерес представляют российские условия согласия на 30-дневное прекращения огня, которое должно предварять заключение мирного соглашения.

И вот здесь как раз и есть самый интересный момент меморандума РФ.

Ранее Москва выставляла главным условием для начала перемирия вывод всех украинских войск с территории четырех областей (Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской). И в опубликованном тексте меморандума данный момент также содержится. Но только как одна из опций.

Прописан и второй вариант согласия РФ на 30-дневное перемирие, для объявления которого Россия не будет требовать вывода ВСУ из четырех областей, но выставит вместо этого следующие условия:

1. Запрет на передислокацию ВСУ и иных военизированных формирований Украины за исключением перемещений в целях отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ;

2. Прекращение мобилизации и начало демобилизации;

3. Прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных;

4. Недопущение военного присутствия третьих стран на территории Украины, прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на стороне Украины;

5. Гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ;

6. Создание двустороннего Центра мониторинга и контроля режима прекращения огня;

7. Проведение взаимной амнистии "политзаключённых" и освобождение удерживаемых лиц;

8. Отмена военного положения в Украине;

9. Объявление даты проведения выборов Президента Украины и Верховной Рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения;

10. Подписание Соглашения об исполнении положений, содержащихся в Разделе I (описанные выше предложения РФ по мирному договору). Но это только после выборов.

В заключительной части (пункт 5) также содержится требование к ВСУ в течение 30 дней перемирия вывести войска с территории четырех областей.

Но повторимся, что принципиально важно, вторая опция российского согласия на 30-дневное прекращение огня не требует от Украины вывода войск из четырех областей. А будет ли она их выводить в течение 30-дневного срока и если не будет, то возобновит ли РФ боевые действия, - вопрос открытый. Перемирие по факту уже будет объявлено без вывода ВСУ из Херсоне и Запорожья.

Если же смотреть на условия по "второй опции" прекращения огня, то от Украины там требуется только не передислоцировать свои войска, взаимно с Россией освободить политзаключенных, создать совместный центр мониторинга за прекращением огня, отменить военное положение и мобилизацию, а также провести выборы в 100-дневный срок (выполнение остальных пунктов зависит от Запада и Трамп там может повлиять и на Европу в том числе).

Понятно, что украинские власти первоначально, скорее всего, эти условия также отвергнут, тем более что пункт о прекращении западной военной поддержки и запрет на размещение иностранных войск в Украине противоречит тому, что написано в меморандуме от Украины. Но абсолютно невыполнимыми российские условия по "второй опции" (в отличие от требования вывода ВСУ со всей территории четырех областей) не выглядят.

Но очень большую роль на данном этапе будет играть реакция Трампа на российские предложения - сочтет ли он их заведомо невыполнимыми или хотя бы частично приемлемыми.

И в этой связи особый интерес представляет полет Ермака в США.



О повестке этого визита вчера вечером написал сам Ермак сразу после обнародования российского меморандума: "Россияне делают все, чтобы не прекращать огонь и продолжать войну. Очень важны новые санкции сейчас".

Сегодня он это подтвердил.

"Планируем говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, усилении санкций против России, в частности законопроекте сенатора Грэма. Также обсудим Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое ранее подписали. А еще - о вопросе возвращения Россией депортированных украинских детей и поддержке этого процесса. Также обсудим пропаганду россиян, связанную с вопросами церкви", - пишет Ермак.

Тут примечательно, что в переговорах с американцами всплыла тема с УПЦ, которую в Украине могут вскорости запретить по недавно принятому закону. Это говорит о том, что США, несмотря на кажущуюся отстраненность, все-таки участвуют в обсуждении российских условий мира. Напомним, что в российском меморандуме прекращению давления на церковь уделяется большое внимание.

Но главные задачи у Ермака все же другие. Украинские власти попытаются убедить Белый дом в том, что Россия не настроена на прекращение огня, выдвигая совершенно нереализуемые условия с целью затянуть переговоры без какого-либо результата и лишь имитируя стремление к завершению войны, чтобы не злить президента США Дональда Трампа. А потому против РФ нужно ввести жесточайшие санкции и продолжить поставки оружия Украине. Чтобы добиться согласия Тампа на утверждение новых пакетов военной помощи Украине (сейчас подходят к концу пакеты, утвержденные еще при Байдене, а новые пока не принимались), Киев предлагает схему оформления этих поставок как взносов в упомянутый Ермаком Инвестиционный фонд, который создан в рамках сырьевой сделки. Неслучайно вместе с главой ОП в Вашингтон полетела и министр экономики Свириденко, которая курировала подписание сделки.

Также, как недавно выяснилось, правительство подписало уже и два ключевых документа, необходимых для работы фонда - Договор об ограниченном партнерстве и устав Фонда. Однако правительство в ответе на запрос депутатов отказалось их обнародовать, заявив, что они носят конфиденциальный характер (хотя, как мы уже писали, именно там и прописана основная схема работы Фонда).

Но главный сейчас вопрос, как отреагирует Трамп на все описанные выше тезисы Киева - по ужесточению санкций и продолжение поставок оружия.

Даст ли отмашку на принятие Конгрессом законопроекта о 500%-х вторичных пошлинах против российского экспорта (этот шаг связан с рисками, о которых мы писали отдельно), утвердит ли новые пакеты военной помощи либо предложит Владимиру Зеленскому и Ермаку подождать третьего раунда переговоров, посмотреть, как они пройдут, и в целом оценит как неплохую идею россиян отработать механизм прекращения огня на 2-3-дневном перемирии, посоветовав опробовать ее, начав с малого.

Также многое будет зависеть от того, как Вашингтон и лично Трамп оценят российские условия прекращения огня, в частности отмену мобилизации и военного положения, прекращение поставок оружия и проведение выборов. Сочтут американцы их заведомо невыполнимыми либо скажут Ермаку о том, что среди них есть, что обсудить.

На последний вариант, очевидно, и рассчитывает Москва, которая не намерена идти на безусловное прекращение огня (видимо, полагая, что может в ближайшие время добиться успехов на фронте и тем самым усилить свою переговорную позицию), но при этом не хочет полностью прервать диалог с Трампом, что может привести и к ужесточению санкций, и к продолжению военной поддержки Украины. Чтобы не допустить такого сценария, сохранить отношения с Трампом и (главная задача) минимизировать вероятность продолжения американской военной помощи Украине и даже, если получится, организовать давление Вашингтона на Киев с целью побудить принять часть российских условий, Кремль и старается маневрировать, участвовать в переговорах, выдвигать какие-то предложения в формате "маленьких шагов к большой цели".

В этой связи, Россия может попытаться использовать удар по российским аэродромам в своих интересах. Представив его как попытку Киева "втянуть Америку в третью мировую войну". Не исключено, что и возможный ответ РФ на атаку на аэродромы Кремль прорабатывает с учетом необходимости убедить Трампа в этом тезисе, чтобы тот никакой новой поддержки Киеву не оказывал и новые санкции против РФ не вводил. Кроме того, атакой на аэродромы Кремль может обосновать и жесткие условия, которые он выдвинул в меморандуме, если по этому поводу у Трампа возникнут вопросы.

Поэтому сейчас главная интрига по переговорам - чьи аргументы по итогу окажутся более убедительными для Трампа - Киева или Москвы.

Из Вашингтона поступает противоречивая информация. С одной стороны, американские чиновники заявили ABC News, что администрация Трампа и Украина считают некоторые условия РФ для перемирия, выдвинутые вчера в Стамбуле, "невозможными" и назвали это "явной попыткой Москвы сорвать содержательные переговоры".

Но, с другой стороны, в этой же публикации идет речь о том, что Трамп разочарован ходом переговоров и в последнее время "все больше отстраняется" от темы войны в Украине.

А среди траппистов уже начинает обсуждаться упомянутый выше тезис "Украина пытается втянуть Америку в войну".

"Нас втягивают в возможную третью мировую войну, которая затмит первые две. И это самым вопиющим образом происходит каждый день. В Белом доме сказали, что не были осведомлены о планах украинцев. Они просто взяли и атаковали ядерную триаду России, на такое даже генерал Кертис Лемей (генерал ВВС США, во время Второй мировой войны планировал и проводил массированные бомбардировки японских городов - Ред.) не решился бы. Они вывели из строя 40% их стратегических бомбардировщиков, 41 из 100. Атака была дерзкой, смелой и все такое, но так нельзя. Страна, которую мы спонсируем и с которой заключаем сделки, теперь втягивает нас в свою войну. Они считают, что могут атаковать российскую территорию и втягивать нас в конфликт с Россией. Нас втягивают в конфликт, который может дать метастазы", - сказал бывший советник Дональда Трампа Стивен Бэннон.