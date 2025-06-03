Избранный президент Польши Кароль Навроцкий ответил на поздравление Владимира Зеленского с победой на выборах и заявил о необходимости решить "давно назревшие исторические вопросы".

Ответ он опубликовал в соцсети Х.

"Я с нетерпением жду продолжения партнерства между нашими странами, основанного на взаимном уважении и понимании. Я считаю, что для этого необходим не только конструктивный диалог, но и решение давно назревших исторических вопросов. Польша является самым сильным сторонником Украины в борьбе с российской агрессией, ни одна другая страна не понимает эту угрозу лучше нас, и я надеюсь, что мы продолжим работать вместе на общее благо для урегулирования нерешенных вопросов прошлого и построения безопасного будущего вместе", - написал Навроцкий.

Под давно назревшими и нерешенными вопросами прошлого он, скорее всего, понимает Волынскую резню 1943-1944 годов, которая в Польше считается геноцидом польского народа, проведенного силами ОУН-УПА.

Эту тему Навроцкий неоднократно поднимал в ходе предвыборной кампании.

"Сегодня я не вижу Украину ни в одной из структур - ни в Европейском союзе, ни в НАТО - до тех пор, пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы по поводу Волынской резни. Речь идет в том числе и об эксгумации ее жертв в Украине. То, что произошло на Волыни и в восточной части Малой Польши, – наша общая национальная травма. Травма, которая, к сожалению, не была понята ни украинским народом, ни президентом Украины Зеленским", - заявлял Навроцкий.

Подробнее о новом президенте Польши и что от него ждать Украине, мы писали отдельно.