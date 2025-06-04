Американский миллиардер Илон Маск резко раскритиковал новый законопроект президента США Дональда Трампа о государственных расходах.

Соответствующее заявление было опубликовано на странице экс-главы департамента эффективности правительства США в своей соцсети Х.

"Извините, но я больше не могу этого выносить. Этот огромный, возмутительный, свинский законопроект о расходах Конгресса – отвратительная мерзость. Позор тем, кто за него голосовал – вы знаете, что поступили неправильно. Вы знаете это. Это значительно увеличит и без того гигантский дефицит бюджета до 2,5 триллионов долларов (!!!) и обременит граждан Америки непосильным долгом", – написал Маск.

В Белом доме прокомментировали его заявление, сообщив, что Трамп знает о позиции Маска по проекту бюджета.

Ранее, ближайший соратник лидера республиканцев Илон Маск впервые выступил с критикой Трампа, заявив, что "разочарован огромным законопроектом о расходах, который увеличивает дефицит бюджета... и подрывает работу, что ведёт команда департамента эффективности правительства".

Напомним, гендиректор JPMorgan предупредил, что США могут столкнуться с проблемами на рынке облигаций, если не решат вопрос с госдолгом.