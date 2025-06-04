Анализируем итоги 1197-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Наиболее динамичный участок фронта сейчас в Сумской области.

Там россияне захватили села Андреевка и Водолаги, сообщает военный паблик Deep State. Продвинувшись также между Беловодами и Локней.

Минобороны РФ заявило также о захвате Кондратовки. Украинские паблики потвердили только вход противника в село. И пишут о вероятной потере Алексеевки.

Deep State, комментируя продвижение РФ, пишет, что россияне подошли к Сумам на дистанцию ударов FPV-дронами на оптоволокне, и такие попытки уже были. Украинский военный паблик сообщает, что российские войска продвигаются благодаря превосходящему количеству пехоты. А также, добавим, превосходству в дронах, о чем в последнее время все больше пишут военные эксперты.

В Донецкой области Deep State фиксирует крупное продвижение РФ севернее Торецка - в районе Дылеевки.

Российское минобороны сегодня заявило о захвате села Редкодуб на Лиманском направлени (в направлении Изюма). Украина этого не подтверждала, но Deep State фиксировал крупное продвижение РФ в этом районе 1 июня.

То есть, продолжается тенденция на интенсивное продвижение российских войск, которое ускорилось в мае.

Сегодня ночью обстрелам подверглись Одесса и Харьков. В Харькове был прилет по двум предприятиям, а также по СТО и частным домам.

Кадровые перестановки в армии

На фоне тяжелой ситуации на фронте Зеленский провел перестановки в ВСУ.

Назначения последовали после резонансного заявления командующего Сухопутными войсками ВСУ Драпатого об отставке после очередного удара по полигону с жертвами среди украинских военных.

Драпатый при этом раскритиковал ситуацию внутри ВСУ, заявив, что армию погубит круговая порука и безответственность командиров. Уже тогда это звучало как, во-первых, прямой выпад против Сырского (о конфликте Драпатого с которым уже давно ходили слухи и недавно о них писала, например, Безуглая), а во-вторых, как демарш с вынесением вопроса о доверии к себе на уровень президента.

Зеленский принял двоякое решение. С одной стороны Драпатого с должности главкома Сухопутный войск все ж таки убрал. Но назначил его на другую должность - командующего Объединенными силами. Также Драпатый остается командующим группой войск "Хортица", которая, помимо прочего, держит оборону на Покровском направлении.



То есть, статус-кво по сути сохранился. И Драпатый остается по факту главной альтернативой Сырскому внутри ВСУ. По крайней мере именно так его презентуют многочисленные недоброжелатели главкома ВСУ в медиа-сфере, противопоставляя "совкового генерала" Сырского "новатору и командиру нового типа" Драпатому.



Впрочем, Сырский все ж таки смог добиться ухода двух командующих, с которыми, по данным различных источников, у него был конфликт.

Это командующий Десантно-штурмовыми войсками Игорь Скибюк (его Сырский, по данным Безуглой уже давно хотел уволить) и командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский (слухи о его отставке также ходили давно). Оба получили новые должности (замглавы Генштаба и закомандующего ОК "Восток" соответственно), однако прежнего веса уже иметь не будут.



Новым командующим ДШВ стал заместитель Сырского и бывший командир 95-й бригады Апостол. А Силами беспилотных систем будет командовать один из самых медийно раскрученных украинских военных Роберт Бровди, известный больше как "Мадьяр".

"Мадьяр" приобрел известность в январе-феврале 2023 года, во время боев за Бахмут. Он там командовал отрядом аэроразведки "Птицы Мадьяра". Позже этот отряд стал одним из самых известных подразделений ударных и разведывательных дронов.

"Мадьяр" - по паспорту Роберт Бровди - стал за это время одним из ключевых комментаторов темы дронов в укранском медийном поле. В частности, он занимался проектом "линия дронов", который предусматривает создание "мертвых зон" при обороне ключевых участков фронта, чтобы не допустить продвижения противника. Зеленский в мае сделал его героем Украины.

Недавно "Мадьяр" описал свою "формулу победы" ВСУ. Он призвал командование поставить системную задачу расчетам дронов по числу убитых солдат противника, сфокусировав именно на этом все усилия. Ссылаясь на информацию о потерях россиян, суммируемых с разных направлений в автоматизированной системе управления ВСУ "Дельта", он говорит, что ежемесячно они составляют убитыми и ранеными 18-22 тысяч человек, при том что ежемесячно армия РФ на фронте пополняется на 32-35 тысяч. По мнению "Мадьяра", ключевая задача для ВСУ – сделать так, чтобы потери россиян были больше 35 тысяч и действующая в Украине российская армия перестала бы пополняться, а начала бы истощаться.

Видимо, эти идеи понравились Зеленскому, который назначил Бровди главой СБС. Но справится ли он с этими задачами - отдельный вопрос.

Оценки его деятельности и его лично крайне неоднозначные.

"Сырский поставил своего бандита ("Мадьяра" - Ред.) на Силы беспилотных систем. Это далее означает работу "по понятиям". Мадьяр эффективный, но уже давно долларовый миллионер на сделках, поэтому будем иметь СБС в стиле "острых картузов": ты мне — я тебе или завались", - пишет Безуглая.

Прошлое "Мадьяра" также бурное. В армию он пришел уже после начала полномасштабной войны в 2022 году. А до того он был весьма известной личностью на Закарпатье. После окончания Ужгородского университета в 90-х занимался разного рода бизнесом, потом пошёл в строительство, сумел резко подняться и превратился в одного из крупнейших местных девелоперов.

"Бровди дружил с Андреем Стрижаком - сыном известного закарпатского судьи Андрея Стрижака, который в конце 2000-х, при Ющенко, возглавил Конституционный Суд. Со Стрижаком-младшим у Бровди был совместный бизнес. Официально они были учредителями компании "Маркет–БК" в сфере недвижимости, неофициально – гоняли машины из Европы. Но когда Стрижаки его кинули и все отобрали, пригодился другой влиятельный давний друг – Арсений Яценюк. Бровди даже возглавлял областную организацию "Фронта Змін" в Закарпатской области. Но когда Бровди в 2012 году назначили генеральным директором компании Хлеб Инвестбуд, а Яценюк остался без доли, они разругались", - рассказал "Стране" источник в правоохранительных органах Закарпатья.

При Януковиче, в начале 2013 года, Бровди назначили на высокую должность - заместителя председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Уже после Майдана его обвинили в схеме с китайским кредитом в 1,5 млрд долларов, на которые корпорация должна была закупить зерно и поставить китайской корпорации. Вместо этого при помощи швейцарской GrainTradingGroup зерно якобы с большим наваром продавалось не только в Китай, но и в Эфиопию, Сирию, Иран, Сингапур и Гонконг. А полученную прибыль выводили на подставные фирмы.

Бровди, однако, отметает обвинения в разворовывании госсредств.

Украинские атаки по России

Поступает все больше данных о реальном ущербе российским авиабазам стратегической авиации, который нанесла Украина 1 июня.

Как следует из спутниковых снимков Planet Labs за 4 июня, которые публикуют "Схемы" (проект радио "Свобода"), на иркутском аэродроме "Белая" повреждены семь самолётов - три Ту-95 и четыре Ту-22.

При этом "Радио Свобода", ссылаясь на анализ видео и спутниковых снимков заявляет об уничтожении 12 российских самолётов на всех атакованных аэродромах. Это, как утверждает "Свобода", 7 Ту-95 и 4 Ту-22. Также заявляется, что подбит один грузовой самолет Ан-12.

Остальные пять самолетов были поражены, судя по всему, на аэродроме "Оленья" под Мурманском. СБУ сегодня выложила оттуда новое видео.

Эта цифра - 12 бортов - гораздо меньше, чем официальные данные СБУ о 41-м поврежденном или уничтоженном самолете. Интересно при этом, что Генштаб вчера утром тоже дал цифру в 12 подтвержденных поражений. Но позже исправил свою сводку, вписав туда 41 борт.

Возвращаясь к видео, опубликованному СБУ - на нем видны ничем не закрытые российские бомбардировщики. Что уже вызвало возмущение в некоторых российских военных пабликах и призывами наказать за это российское военное руководство.

При этом эксперты пишут о том, что отсутствие укрытий для самолетов - это условие договора об ограничении ядерных вооружений между Россией и США. По этому договору обе страны обязаны держать стратегические бомбардировщики на открытом, заметном для спутников пространстве. Количество таких бортов записано в договор и должно быть открыто для мониторинга.

"Те бомбардировщики, которые были поражены, должны были быть на виду из-за обязательств по ядерному договору. Зеленский воспользовался этим", - написал в Х бывший советник Трампа по нацбезопасности, генерал Майкл Флинн.

"Очень дорогие стратегические бомбардировщики США могут быть уничтожены тем же способом любым человеком, имеющим доступ к недорогим беспилотникам, грузовикам для доставки, взрывчатке и немного технических знаний", - добавил он.

Зеленский же сегодня подтвердил, что одной из целью ударов Украины по российским аэродромам было показать Вашингтону, что у Киева в войне все ж таки «есть карты на руках» и он способен сопротивляться и наносить болезненные удары по РФ.

«Риторика о том, что украинцы проигрывают войну, у нас нет карт и т. д. - сейчас это звучит немного тише, я говорю это очень осторожно. Потому что наша команда сейчас в Соединенных Штатах - и настроение изменилось в политических кругах», - заявил Зеленский.

Подобную линию проводят и ряд западных медиа.

«С помощью атаки на российскую стратегическую авиацию Украина показывает Трампу, что она может использовать свой ум и упорство, чтобы продолжать борьбу - ее дело не проиграно. Киев также дал понять Трампу и своим европейским союзникам, что, хотя Украина может быть в меньшинстве и иметь меньше вооружения, но все еще способна нанести значительный ущерб российским вооруженным силам и не может быть проигнорирована в любых переговорах», - говорится в сегодняшней статье редколлегии The Washington Post.

Аналогичные заявления звучат и от группы поддержки Украины в американском Конгрессе. Их смысл – побуждение Трампа к продолжению помощи Киеву и к усилению давления на Россию, включая введение новых санкций.

В то же время, звучат и другие оценки. Так, экс-советник Трампа Стив Бэннон фактически обвинил Киев в попытке втянуть США в ядерную войну с РФ (атака на стратегические бомбардировщики согласно ядерной доктрине РФ является основанием для применения ядерного оружия).

"Нас втягивают в возможную третью мировую войну, которая затмевает первые две. В Белом доме сказали, что не были осведомлены о планах украинцев. Они просто взяли и атаковали ядерную триаду России. Страна, которую мы спонсируем и с которой заключаем сделки, теперь втягивает нас в свою войну. Они считают, что могут атаковать российскую территорию и втянуть нас в конфликт с Россией", - заявил Бэннон.

Хоть и не в таких резких выражениях, но выразил озабоченность возможной эскалацией после ударов по аэродромам и спецпредставитель Трампа Келлог.

"Уровень риска значительно повышается. Я имею в виду, после того, что произошло в эти выходные. Люди должны понять, что в сфере национальной безопасности, когда вы атакуете часть национальной системы выживания оппонента, уровень вашего риска повышается, потому что вы не знаете, как они ответят. Совершенно очевидно, что уровень риска будет повышаться, и я думаю, что именно этого мы пытаемся избежать. Мы пытаемся прийти к ситуации, когда уровни риска не будет повышен", - сказал Келлог в эфире Fox News.

В целом в Вашингтоне еще во времена Байдена одной из определяющих позиций в политике по отношению к войне в Украине была тема «не допустить начала прямого военного конфликта Америки с РФ из-за ядерных рисков». При этом уже тогда неофициально ряд американских чиновников в комментарии СМИ предполагали, что «Зеленский пытается втянуть нас в войну с Россией». Среди сторонников Трампа последняя точка зрения распространена еще более широко вместе с тезисами «не дадим втянуть Америку в Третью мировую войну», «это не наша война», «нам важнее восстановить отношения с Россией, а не спасать Украину с риском войны с РФ», «наш главный противник Китай и мы должны на нем сосредоточить силы, а потому нам нужно как можно скорее выйти из обязательств по войне в Украине» и т.д.

И удар по стратегическим бомбардировщикам РФ дает сторонникам этих тезисом новые аргументы для убеждения Трампа не продолжать помощь Украине и не вводить новые санкции против России, так как «Киев хочет нас втянуть в ядерную войну и риск становится запредельным» (вполне вероятно, что по различным каналам примерно такой же тезис доносит до Вашингтона и Москва, не вынося пока это в публичную плоскость).

Если Трамп встанет на эту точку зрения, то пойдут прахом огромные усилия, которые сейчас тратят украинские власти и европейцы для убеждения Вашингтона в необходимости поддержки Украины и усиления давления на РФ. И, в таком случае, нынешний удар по самолетам станет похож на прошлогоднюю операцию ВСУ в Курской области – тактически это было очень ярко, но стратегически пошло в минус, распылив украинские резервы, что привело к ускорению продвижения российских войск с последующей потерей и самого Курского плацдарма.

Какая линия победит в Штатах станет, вероятно, понятно уже в ближайшие недели. В том числе и по итогам визита Ермака.

Пока же Трамп берет паузу. Сегодня стало известно, что он попросил Сенат не рассматривать законопроект о 500% вторичных пошлинах в отношении РФ, сообщил глава комитета по делам вооруженных сил Роджер Уикер. "Я знаю, что он запросил, чтобы Джон Тьюн (лидер республиканского большинства в Сенате - Ред.) не выносил законопроект на рассмотрение на этой неделе", - сказал Уикер.

А представитель США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США не принимали решения о дальнейшей военной помощи Украине и не поддерживают ее членство в НАТО.

"США привержены переговорам. Никаких решений по поводу дальнейшей поддержки не было принято. Лучший способ обеспечить безопасность территории НАТО - выполнять планы по оборонным расходам. Вопрос вступления Украины в НАТО в настоящее время не подлежит обсуждению. Мы не единственный участник НАТО, который придерживается этого мнения», - сказал Уитакер.

Путин отказался от встречи с Зеленским, но не от переговоров с Украиной

Сегодня Зеленский заявил, что не относится серьезно к меморандуму РФ, назвав его "ультиматумом". Также он заявил, что не видит более смысла в переговорах в Стамбуле в нынешнем формате (на уровне делегаций) и предложил организовать встречу с Путиным. Заявив, что готов к ней в любой день, начиная с понедельника.

Ответ от Путина пришел в течение нескольких часов. Он сегодня провел совещание, на котором прокомментировал переговоры и предшествующие им события, упомянув, правда, только подрыв жд-путей в Курской и Брянской областях, где погибли гражданские. Он назвал это терактом, который провел Киев (Украина своей причастности к этому не подтверждала). Но ничего не сказал по поводу атак на военные аэродромы РФ в воскресенье. Хотя и заявил, что намерен провести в ближайшие дни заседание Совбеза РФ по украинским вопросам.

Но главный посыл Путина - был в его ответе на предложение Зеленского о личной встрече. Он в ней отказал.

"Они просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чём говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на терроризм? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которая будет использована для накачки режима западным оружием. Для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской или Курской областях", - заявил Путин сегодня на совещании.

При этом на том же совещании Лавров призвал "не поддаваться на эти провокационные действия, явно нацеленные на то, чтобы сорвать переговоры и продолжать получать вооружение из европейских стран".

То есть, в целом, картина вырисовывается такая - Зеленский против продолжения переговоров в Стамбуле на уровне делегаций, но за встречу с Путиным. Путин против встречи с Зеленским, но, судя по всему, за продолжение переговоров на уровне делегаций.

Означает ли это, что стамбульские переговоры на этом прекращены? Не факт. Согласия Киева продолжать ли переговоры на уровне делегаций или нет сейчас в первую очередь зависит от позиции Вашингтона. И если Трамп даст четко понять, что диалог должен быть продолжен, то украинские власти вряд ли ответят отказом.

Отдельный вопрос - чем вызвано стремление РФ продолжать переговоры в Стамбуле.

Одна из версий, которая могла бы это объяснить - наличие некой "дорожной карты", которую Москва могла уже согласовать с Вашингтоном. Этим может объяснятся и пауза в реакции на удары по аэродромам. Тем более что, как писалось выше, Кремль может использовать ситуацию с атаками самолеты в свою пользу, убедив Трампа прекратить поддержку Украины, а также для обоснования своего отказа от 30-дневного перемирия и встречи с Зеленским.

Тем временем, сегодня Мединский также сделал Путину доклад, как продвигаются переговоры и какие действия планируются.

Он подтвердил, что РФ готова начать очередной обмен пленными с Украиной на ближайших выходных, 7-9 июня. По его словам, обмен будет, скорее всего, "1200 на 1200".

Глава российской делегации сообщил, что Украина на переговорах в Стамбуле поддержала российское предложение объявить перемирие на отдельных участках фронта на 2-3 дня для сбора тел погибших, "но уже спустя 2-3 часа Зеленский отрёкся от этой договорённости, но мы готовы к ней вернуться".

Также Мединский сказал, что в Стамбуле более трех часов беседовал с главой украинской делегации Умеровым тет-а-тет. Украина заявляла, что на встрече был посредником глава МИД Турции.

Еще одна договоренность - обмен телами погибших - может быть выполнена уже в ближайшее время, сообщили в МИД РФ.

Напомним, после переговоров Украины и России в Стамбуле стороны заявили о договоренности по крупнейшему возврату тел погибших.

По версии главы украинской делегации Умерова, это будет обмен 6000 на 6000. По версии главы российской делегации Мединского - Москва передает Киеву "в одностороннем порядке" "6000 замороженных тел погибших украинских солдат и офицеров".

При этом Мединский усомнился, что Украина может передать аналогичное количество погибших россиян.

"Они (тела военных ВСУ - Ред.) хранились у нас. Все, что могли, идентифицировали, провели тесты ДНК, выяснили, кто они. Прямо, организованно, специальными составами на следующей неделе передадим. Я не знаю, что в нашу сторону, но, если есть какие-то тела наших, мы тоже примем", - сказал российский представитель.

То есть, исходя из его слов, это будет обмен, но РФ не ждет, что он будет паритеным.

Впрочем, Зеленский, комментируя обмен, усомнился, что все шесть тысяч тел, которые обещает передать РФ - это украинские потери.

"Как мне стало известно, опознанных, из этих 6000 – 15%, это очень важно все проверить, всех наших надо забрать обязательно. Впрочем, у нас уже был один раз момент, когда они передавали тела и там передавали, в том числе тела своих российских убитых солдат", - заявил украинский президент.

При этом в Раде уже заявили, что те тысячи тел, которые хочет передать РФ - это преимущественно погибшие в Курской области. Об этом сообщила нардеп София Федина.

Напомним, что именно там в марте ВСУ вынуждены были спешно отступать, чтобы избежать окружения. Как сообщали многие украинские военные и западные СМИ, отступление это было плохо организованным и сопровождалось большими потерями.

Также мы уже писали, что в целом соотношение при обменах тел уже давно установилось не в пользу Киева - Россия регулярно передает Украине сотни тел, а назад получает десятки. Это связано с тем, что россияне с конца 2023 года в основном наступают и своих погибших собирают сами.

Но возвращение беспрецедентного числа погибших означает для Украины еще одно - необходимость выплачивать компенсацию семьям убитых бойцов.

Сейчас за одного погибшего в ходе боевых действий его родным платят по 15 миллионов гривен (три сразу и остальное в течение трёх лет и трёх месяцев). Возврат шести тысяч тел погибших в бою военных будет означать для украинского бюджета 90 миллиардов гривен выплат. Для понимания масштаба - это почти 10% военного бюджета Украины на весь нынешний год. При том, что, как ранее сообщали депутаты, уже сейчас там образовался дефицит средств на армию в размере 200 млрд гривен.

Но, как видим, Зеленский уже сейчас говорит, что опознаны далеко не все - только 15% погибших. Если по итогу Киев остановится на этой цифре, а идентификация остальных тел затянется - то выплаты составят 13,5 миллиардов.

А процесс идентификации оставшихся тел может быть очень долгим.

Почему американцы подняли тему УПЦ?

Вчера глава Офиса президента заявил, что будет обсуждать с представителями Трампа, помимо прочего, "пропаганду россиян, связанную с вопросами церкви". Это можно трактовать как то, что у американцев появились вопросы по УПЦ, которую в Украине могут в скором времени запретить по принятому в прошлом году закону.

В каком именно ключе эти вопросы возникли?

Напомним, как раз сейчас украинские власти вплотную подходят к теме запрета УПЦ.

Но, как мы писали, одним из сдерживающих факторов является позиция США, так как в окружении Трампа немало людей, которые считают возможный запрет УПЦ нарушением прав человека и преследованием по религиозным мотивам. Кроме того, действия украинской власти против УПЦ давно вызывают критику у поддерживающей Трампа консервативной общественности (наиболее яркие выразители которой в ближнем круге Трампа - вице-президент Джей Ди Вэнс и журналист Такер Карлсон).

Судя по заявлению Ермака, он попытается убедить Вашингтон, что такая позиция является результатом "пропаганды россиян".

Но если это не получится и Белый дом четко выскажется против запрета УПЦ, то Киеву, возможно, придется по крайней мере на время остановить процедуру запрета.

Кроме того, требование отменить законы против УПЦ является одним из российских условий завершения войны, которые изложены в переданном в Стамбуле меморандуме. И который наверняка является одной из тем обсуждений американцев с Ермаком - раз он отправился туда на следующий день после получения документа украинской делегацией.

Теоретически, условия по церковно-языковым темам могут рассматриваться Вашингтоном как более приемлемые, чем другие российские требования. Особенно с учетом, того, что, как писалось выше, против давления на УПЦ выступает и часть окружения Трампа.

Но украинская власть, судя по той же цитате Ермака и по другим заявлениям представителей Киева, считает уступки в этой сфере неприемлемыми. И будет убеждать в том же и Белый дом.