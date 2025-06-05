В четверг, 5 июня, в Украине идет 1198-й день войны с Россией.
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Последние новости
09:36 Еще кадры Херсона, который сегодня ночью подвергся мощным обстрелам.
В частности, серьезно разрушено здание ОВА.
09:30 Сегодня заканчивается срок прохождения повторной военно-врачебной комиссии для ограниченно пригодных к военной службе.
В Раде уже заявили, что на этот раз дедлайн продлевать не будут.
09:15 Момент прилета КАБа по Херсонской ОВА сегодня утром.
08:49 В Херсоне КАБ сегодня рано утром попал по зданию областной администрации. Фото выложили местные паблики.
08:22 В Одесской области после ночного прилёта разрушена амбулатория семейной медицины, центр творчества детей и молодежи, а также частично уничтожено здание лицея.
Об этом сообщает ГСЧС.
Местные паблики пишут, что это Белгород-Днестровский район.
08:15 В Прилуках Черниговской области пять человек погибли от попадания дрона по жилому сектору. Об этом сообщает ГСЧС.
Среди погибших - годовалый ребенок.
Еще шесть человек получили ранения разной степени тяжести.
В результате попаданий возникли масштабные пожары в жилом секторе. Уничтожены два жилых дома, два гаража, одно хозяйственное сооружение и автомобиль.
08:03 В одном из киевских ТЦК произошел бунт мобилизованных. Кадры появились в Сети.
Утверждается, что это произошло в распределителе на ДВРЗ. На видео мужчины сперва на повышенных тонах общаются с военкомовским руководством. Затем пытаются забаррикадировать дверь и призывают вооружаться палками, чтобы пробиться наружу.
После этого в казарму входит спецназ и полиция, которые начинают дубинками валить людей на землю (первое видео).
Это не первый скандал в распределителе на ДВРЗ. В начале мая оттуда появились фото мужчины, привязанного к батарее.
А в марте публиковались кадры, как другого мужчину привязали стяжкой к кровати и избивают (второе видео).
08:00 Из-за ночной атаки на Харьков пострадали 18 человек, среди них четверо детей, сообщает Нацполиция.
Дроны атаковали Слободской район Харькова.
Один беспилотник попал в 17-й этаж жилого дома. Другой – в стену пятиэтажки.
Среди пострадавших - четверо детей 13, 9 и 7 лет, подвергшихся острой реакции на стресс.
Также дроны атаковали Песочин и Васищево под Харьковом. В Васищево пострадало предприятие.