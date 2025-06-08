В воскресенье, 8 июня, в Украине идет 1201-й день войны с Россией.

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Последние новости

13:46 Российские спецслужбы, по имеющимся данным, активизируют свои усилия по ликвидации высокопоставленных сотрудников СБУ после проведённой украинской спецслужбой операции «Паутина», пишет

обозреватель Марк Галеотти в статье для The Sunday Times.

Источник этой информации он не уточнил.

12:15 В Крыму объявлена воздушная тревога.

Часть местных пабликов пишут о полете ракет в направлении западного побережья полуострова. Другие - об атаке на газодобывающие установки.

12:04 Украина уже находится на том моменте, когда и женщины, и люди с 18 лет должны готовиться к мобилизации, считает волонтер Мария Берлинская.

По ее словам, сейчас ещё такой необходимости нет, но, по ее мнению, все взрослое население, без исключения должно быть готово к мобилизации.

Это заявление уже вызвало негативные комментарии.

"Я думаю, что начать нужно не с 18-летних девушек, а с госпожи Берлинской. Возможно, ей сначала нужно мобилизоваться, а уже потом рассказывать кого мобилизовывать", - заявил нардеп Алексей Гончаренко.

"Знаете, когда в стране полным полно пышущих здоровьем членов набсоветов, представителей грантовых организаций, завсегдатаев форумов, конференций, презентаций и панелей, заикаться о том, что "женщинам и восемнадцатилетним нужно готовиться к мобилизации", это значит прямо сказать - чтобы вот эти милые напомаженные бородачи могли и дальше составлять часть безопасно чувствующей себя тусовки. Ценой женщин и восемнадцатилетних", - написал нардеп Максим Бужанский.

И Бужанский, и Гончаренко выразили уверенность, что мобилизации женщин не будет.

11:50 Минобороны РФ заявляет, что российские войска перешли границу Донецкой области и "развивают наступление на территории Днепропетровской области".

Ранее о том, что россияне зашли на территорию Днепропетровской области заявляли ряд российских военных телеграм-каналов (см вторую карту).

Украина этого не подтверждает. На карте DeepState россияне в Днепропетровскую область не зашли, но фронт уже находится в непосредственной близости от ее границ.

11:16 Россияне сегодня вновь заявляют, что привезут на границу тела погибших украинских военных.

"Первая партия из 1 212 тел украинских военных доставлена в район обмена", - заявил генерал-лейтенант Зорин. На месте присутствуют российские и иностранные журналисты.

Отметим, что такое количество тел россияне назвали и вчера, обвиняя Киев в том, что он отказывается тела забирать.

Украина эти обвинения отвергает и заявляет, что россияне не согласовали дату обмена.

Сегодняшние заявления РФ по обмену телами Киев пока не комментировал.

10:09 Последствия удара двух ракет и "Шахедов" по Николаевской области.

Попали в склад с сельхозтехникой, заявляет ОВА.

09:40 Мужчины с бронью от мобилизации имеют право выезжать за границу - как по служебной необходимости, так и для отпуска.

Об этом сообщил представитель погранслужбы Андрей Демченко.

Но эта возможность доступна не для всех категорий забронированных.

"Выезд за границу с целью отпуска недоступен для мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они занимают определённые должности в органах государственной власти и подпадают под пункт 2.14 Правил пересечения государственной границы, утверждённых постановлением Кабмина №57. В случаях, когда государственный орган уведомил Госпогранслужбу о том, что конкретный сотрудник занимает такую должность, пересечение границы для него возможно исключительно в рамках служебной командировки", – пояснил Демченко.

Он добавил, что при отсутствии таких ограничений забронированные мужчины вправе выехать за границу в отпуск. При этом в документах от организации, предоставившей бронь, должно быть указано разрешение на пребывание за пределами страны в период отпуска.

Отметим, что сотрудники многих критически важных компаний и предприятий давно могут ездить за рубеж с одобрения начальства.

09:27 Сегодня ночью россияне атаковали Украину 49 ударными беспилотниками, противокорабельною ракетою "Оникс" и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Основные направления удара – Харьковская и Донецкая области.

Силами ПВО обезврежено 40 вражеских БПЛА на востоке, юге, севере и центре страны. 22 - сбиты огневыми средствами поражения, 18 - локационно подавленные РЭБ.

Зафиксировано попадание в 5 локациях.

09:24 Житель Никополя показал, как сейчас выглядит Каховское водохранилище, которое обмелело два года назад - после подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Местами на дне бывшего водоема выросли деревья выше человеческого роста. В других местах дно покрывается кустарником. При этом кое-где еще осталась вода.

08:35 Российские войска захватили Локню под Сумами, сообщает военный паблик Deep State.

Минобороны РФ заявляло о взятии этого села еще 24 мая.

Также войска РФ продвинулся в Яблоновке к югу от Константиновки. И в Кондрашовке к северу от Купянска.

08:00 На сегодняшня в стационарах больниц находятся 18 пострадавших в результате атаки РФ на Киев в ночь на 6 июня, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Шесть из них - в тяжелом состоянии.

Погибли три человека.

08:00 В Тульской области дроны попали по заводу "Азот", который производит удобрения. Удар подтвердили власти региона.