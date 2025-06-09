В понедельник, 9 июня, в Украине идет 1202-й день войны с Россией.

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13.27 Минобороны РФ подтверждает, что ночью ударило по военному аэродрому в районе Дубно Ровенской области.

13.03 Россия заговорила о создании буферной зоны в Днепропетровской области.

"Наступление РФ в Днепропетровской области идет в том числе в рамках создания буферной зоны в Украине", - заявил Песков.

То есть по такой логике РФ хочет захватить полностью Донецкую и Запорожскую области, а в Днепропетровской - только прифронтовые районы.

12.55 Сегодня ночью РФ запустила по Украине рекордное число дронов с начала полномасштабной войны - 479 "Шахедов" и дронов-имитаторов, пишут СМИ.

Предыдущий рекорд был 1 июня - 472 дрона.

Для сравнения, почти столько же "Шахедов" (521) РФ запустила по Украине за весь сентябрь 2023 года.

12.35 Армия РФ снова продвинулась у границы с Днепропетровской областью сразу на нескольких участках от Успеновки до Котляровки, свидетельствует карта Deep State.

Однако в районе Орехового, где до границы россиянам ближе всего, продвижения на этой карте не зафиксировано.

О заходе в Днепропетровскую область РФ заявила на выходных. Украинское командование это опровергало.

12.26 В курском Рыльске один погибший и пятеро раненых после ракетного удара по культурно-досуговому центру, сообщают местные власти.

Украинские паблики пишут, что там были военные.

11.48 В Запорожье КАБ прилетел в частный сектор, сообщает ОВА.

Виден разрушенный жилой дом.

11.36 В Черном море активизировалась война за газовые вышки, сообщают украинские и российские военные паблики.

Украинские телеграм-каналы пишут, что с утра россияне ударили ракетами Х-22 по газовым платформам (ВСУ позже уточнили, что из трех ракет как минимум одна нашла цель). Сегодня утром Воздушные силы ВСУ также заявляли о ракетной атаке над Черным морем.

Российские паблики еще в субботу сообщали, что их войска провели атаку на вышки, применяя морские дроны "Овод" и десант.

На публикуемом видео видны подрывы и пожар на платформах.

В ночь на воскресенье Украина, по данным российских пабликов, провела свою атаку с помощью морских дронов на подконтрольные россиянам газодобывающие платформы. Десант пытался высадиться на вышку "Крым-2", но, как утверждается, был атакован и отошел.

Газовые вышки в Черном море используются обеими сторонами для разведки и обеспечения логистики при разного рода операциях. Там устанавливается соответствующее оборудование, в том числе ретрансляторы сигнала для дронов. При этом контроль за платформами, судя по всему, осуществляется дистанционно, без постоянного присутствия на них.

11.30 Воздушные силы подтвердили, что основной удар РФ этой ночью пришелся по оперативному аэродрому.

"Массированный удар. Один из крупнейших в последнее время. Главный удар направлен на один из оперативных аэродромов", - рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных Сил Юрий Игнат.

11.20 Россияне массово перебрасывают войска с техникой из Крыма и Херсонской области в Сумскую, где ведут активное наступление, заявляет бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, через Мариуполь за выходные были переброшены не менее 10 новых САУ, комплекс ПВО и более 40 грузовиков с живой силой и боеприпасами.

"Это крупнейшая переброска за последние полгода в принципе и первая подобная за весь период войны", - комментирует Андрющенко.

10.54 ВСУ заявляют, что сбили почти все ракеты, которые летели по Украине с ночи.

Заявляется о сбитии всех четырех "Кинжалов", всех десяти крылатых ракет Х-101, двух противорадиолокационных ракет Х-31П и одной крылатой ракеты Х-35 из Крыма.

Три ракеты Х-22 были выпущены из воздушного пространства над Чёрным морем, две из них "не достигли целей".

То есть было сбито 17 ракет из 20, еще две "локационно потеряны".

Из 479 ударных беспилотников 277 сбиты, ещё 183 были подавлены средствами РЭБ или потеряны.

Зафиксировано десять прямых попаданий.

10.41 В Казани горит лакокрасочный цех, сообщают местные паблики.

Украинские же заявляют, что горит оружейный склад и гремят взрывы. О взрывах говорит также автор одного из видео.

10.04 Также Генштаб ВСУ заявляет о поражении двух российских самолетов на аэродроме Саваслейка в Нижегородской области.



Заявлено, что поражены самолеты МиГ-31 и Су-30/34.

Местный губернатор пишет только о падении обломков БПЛА на придомовой территории.

9.57 Генштаб ВСУ официально заявляет о поражении завода в Чебоксарах и последующем пожаре.

Заявлено, что там делали антенны для "Шахедов" и КАБ.

"Подтверждено поражение объекта как минимум двумя БПЛА и последующий масштабный пожар. Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Предприятие находится на территории Чувашской Республики, почти в 1000 км от украинской границы.

9.09 Взрывы в Ровенской области.

9.05 ВСУ сообщают о пуске ракет в сторону Ровенской области.

8.59 По всей Украине тревога из-за взлета МиГ-31К.

8.28 На Одессу идет ракетная атака с моря, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Под утро в городе уже звучали взрывы.

8.23 В районе авиабазы под Дубно Ровенской области сильный пожар. Это следует из данных сервиса NASA Firms.

Сегодня ночью Дубно массированно атаковали российские ракеты и беспилотники.

8.17 Кадры ракетной атаки на Дубно в Ровенской области.

Местные паблики пишут, что был атакован военный аэродром. Летели крылатые ракеты, "Кинжал" и "Шахеды".

7.53 Украинские дроны атаковали Чувашию (РФ) и поразили предприятие в Чебоксарах.

Власти региона сообщили о падении двух дронов на территории завода "ВНИИР", после чего производство было приостановлено до снятия угрозы безопасности.

Пострадавших нет. Завод занимается производством электротехники.

7.44 Ночью россияне нанесли ракетный удар по Ровенской области.

"Очень тяжелая ночь для Ровенщины. Наша область испытала мощный воздушный удар врага. По предварительной информации, одно гражданское лицо ранено", - сообщил губернатор Коваль.

Регион атаковали ракеты и "Шахеды". По данным ВСУ, крылатые ракеты летели в сторону Дубно.

О последствиях данных нет.