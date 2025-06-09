Анализируем итоги 1202-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Минобороны РФ вчера заявило о заходе российских войск на территорию Днепропетровской области. Российские паблики утверждают, что переход произошел западнее села Ореховое.

Генштаб ВСУ это опроверг, но, судя по картам украинских военных пабликов, бои ведутся уже прямо около границы. При этом РФ и продвинулась сразу на нескольких участках, от Успеновки до Котляровки.

Сегодня российское минобороны продолжило заявлять, что армия РФ "развивает наступление" в Днепропетровской области. А спикер Кремля Песков сказал, что это происходит в рамках создания "буферной зоны" за пределами Донбасса.

Зачастую стремление россиян зайти на Днепропетровщину объясняется информационно-политическими факторами – использовать захваченную территорию как козырь для переговоров или даже вообще ее аннексировать.

Собственно, намеки на это в духе "сегодня мы требуем четыре региона, а завтра потребуем шесть" идут и из самой России. "Тот, кто не хочет признавать реалии войны на переговорах, получит новые реалии на земле. Наши Вооружённые силы начали наступление в Днепропетровской области", - написал вчера Дмитрий Медведев.

Однако помимо очевидной политической у наступления россиян на Днепропетровскую область есть и чисто военная цель.

Мы уже писали, что наступление по этому направлению - один из самых опасных сценариев для ВСУ.

Днепр и Запорожье - крупнейшие промышленные центры страны и важнейшие логистические узлы для украинской армии. Прорыв к ним российских войск будет означать катастрофу для логистики ВСУ на всем южном фронте и на половине восточного. Кроме того, это города с большим числом населения и, если к ним подойдет линия фронта, то проблема с беженцами резко усугубится. Кроме того, если россияне захватят эти города, это создаст угрозу создания плацдармов на правом берегу Днепр с последующим наступлением российской армии в направлении Приднестровья с отрезанием Украины от моря.



Поэтому события на днепропетровском направлении важнее, чем на всех других участках фронта. Для сравнение можно взять славянско-краматорское направление. Бои за эти города (судя по тому, как идут бои за Часов Яр и Торецк) могут идти год и более с огромными потерями. И если даже россияне их захватят никаких стратегических преимуществ они не получат, так как никакие важные логистические линии ВСУ они не перережут, а упрутся в мощный укрепрайон ВСУ с опорой на Барвенково, где уже было в 2022 году остановлено наступление РФ.

О том, какую важность придает командование ВСУ днепропетровскому направлению свидетельствует и ситуация на фронте. Южный фронт в Запорожской области – единственный участок на всей линии боестолкновений, где у россиян не было крупных продвижений за последние полтора года. На других направлениях они бывают, когда армия РФ нащупывает слабое место в обороне и ВСУ требуется время для переброски резервов и стабилизации. В Запорожской области у РФ тоже есть некоторые продвижения, но они небольшие и ситуации, когда оборона на одном из участков рушится, тут не было. А это говорит о том, что сюда резервы выделяются постоянно, в необходимом объеме и высокой степени боеспособности.

Однако, в прошлом году появилась проблема восточнее. Изначально, здесь оборона ВСУ опиралась на хорошо подготовленные позиции к западу от Донецка - в Украинске, Горняке, Кураховке и в Курахово. Однако после захвата Очеретино около Авдеевки россияне смогли постепенно зайти в тыл данной линии обороны. После чего позиции эти были утрачены и у россиян появилась возможность широким фронтом от Покровска до Курахово начать наступление на Днепропетровскую и Запорожскую область с востока, обходя с севера укрепления ВСУ на южном фронте.

Для стабилизации ситуации в январе сюда были переброшены крупные резервы. Что, как мы уже писали, стало одной из причин потери Курского плацдарма ВСУ. Однако, как видим, важность днепропетровского направления для командования была столь велика, что ему отдали приоритет даже перед Курской областью.

Продвижение действительно удалось замедлить на несколько месяцев, но полностью оно не остановилось, а в мае вновь ускорилось. И теперь россияне уже подошли к границам Днепропетровской области.

И далее все зависит от того насколько хватит резервов ВСУ для сдерживания наступления, насколько хватит резервов у РФ для его продолжения и есть ли на пути к Днепру и Запорожью с востока мощные системы укреплений.

В Сумской области российские войска захватили Локню, сообщает Deep State. Минобороны РФ заявляло о взятии этого села еще 24 мая.

Таким образом российской армии удалось выйти на расстояние 20 километров до Сум. Это означает, что до города уже могут начать добивать FPV-дроны.

DeepState отмечает, что ситуация на направлении остаётся тяжелой: населенные пункты Кондратовка и Алексеевка полностью контролируются противником, который накапливает там пехоту и продолжает попытки продвинуться вглубь территории.

Следующей целью является поселок Хотынь, а также попытки закрепиться в Малой Корчаковке.

Сложная ситуация складывается и на участке Новониколаевка-Варачино-Яблоновка-Юнаковка, где российские военные пытаются занять населенные пункты и закрепиться, несмотря на значительные разрушения в Юнаковке. В районе Локни ВС РФ пытается продвигаться восточнее села в леса в направлении Садков, что создает серьезные сложности для его вытеснения.

"Основной ресурс противника — преобладающее количество пехоты, которую он концентрирует после вытеснения подразделений ССУ на Курщине. Огневую поддержку обеспечивают разнообразные дроны, однако техника применяется редко, а ставка делается на пехоту и беспилотники, которые наносят удары по логистике и позициям", - отмечает DeepState.

Боец Айдара Станислав Бунятов также пишет о тяжелом положении в Сумской области.

По его словам, россияне в первую очередь охотятся на экипажи БПЛА, а уже затем отправляет штурмовые группы с поддержкой FPV-дронов.

"Наша же тактика заключается в уничтожении пехоты с помощью БПЛА, но из-за того, что на "пилотов" постоянно ведется охота, они вынуждены оттягиваться. В результате вместо зоны поражения образуется буферная зона, которая благоприятна для продвижения врага. Наша пехота без поддержки БПЛА становится уязвимой и беззащитной перед большим количеством врага, поэтому тоже вынуждена отступать. Вывод: на вражеские экипажи БПЛА нельзя жалеть никаких огневых средств, иначе шаг за шагом враг дойдет до Сум", - пишет Бунятов.

В Черном море активизировалась война за газовые вышки.

Украинские телеграм-каналы пишут, что с утра россияне ударили ракетами Х-22 по газовым платформам (ВСУ позже уточнили, что из трех ракет как минимум одна нашла цель). Сегодня утром Воздушные силы ВСУ также заявляли о ракетной атаке над Черным морем.

Российские паблики еще в субботу сообщали, что их войска провели атаку на вышки - применяя морские дроны "Овод" и десант в районе вышек.

В ночь на воскресенье Украина, по данным российских пабликов, провела свою атаку с помощью морских дронов на подконтрольные россиянам газодобывающие платформы. Десант пытался высадиться на вышку "Крым-2", но, как утверждается, был атакован и отошел.

Газовые вышки в Черном море используются обеими сторонами для разведки и обеспечения логистики при разного рода операциях. Там устанавливается соответствующее оборудование - в том числе ретрансляторы сигнала для дронов.

При этом контроль за платформами, судя по всему, осуществляется дистанционно, без постоянного присутствия на них.

Налет на авиабазу в Дубно. Обстрелы

Сегодня ночью РФ нанесла массированный удар по военному аэродрому под Дубно в Ровенской области. Это подтвердило уже и украинское командование.

На аэродром летели крылатые ракеты, "Кинжалы" и "Шахеды". ВСУ заявляют о сбитии всех ракет. При этом сервис мониторинга пожаров от NASA зафиксировал пожар на месте аэродрома. Причем он продолжается и сейчас.

Украинские дроны под утро атаковли Чувашию (РФ) и поразили предприятие в Чебоксарах.

Власти региона сообщили о падении двух дронов на территории завода "ВНИИР", после чего производство было приостановлено до снятия угрозы безопасности.

Завод занимается производством электротехники. Украина заявила, что он делает антенны "Комета" для "Шахедов", которые снижают помехи, и КАБов.

Также Генштаб ВСУ заявляет о поражении двух российских самолетов на аэродроме Саваслейка в Нижегородской области. Заявлено, что поражены самолеты МиГ-31 и Су-30/34.

Российские военные телеграмм-каналы это опровергают, заявляя, что потерь самолетов нет. Губернатор пишет только о падении обломков БПЛА на придомовой территории.

Газета Bild утверждает, что российский Су-35 был сбит в Курской области на выходных украинским F-16.

Издание заявляет, что ВСУ была разыграна "засада" - сперва украинские истребители наносили удары по целям в Курской области, за ними вылетел российский Су-35. Но этого ожидал шведский разведывательный самолет Saab 340AEW Erieye, который передал данные F-16 и тот нанес точный удар. Российские пилоты катапультировались.

Газета ссылается на открытые источники и украинские военные телеграм-каналы.

Российские же военные паблики опровергают, что Су был сбит F-16. Но подтверждают, что самолёт был потерян. "Чем, как, откуда и почему сбили предельно ясно, выводы сделаны", - пишет российский военный телеграм-канал Fighterbomber.

Скандал с обменом телами

Сегодня произошел первый обмен пленными, о котором договорились на второй встрече в Стамбуле. Стороны обменялись ранеными, а также пленными младше 25 лет.

Количество неизвестно, но обмен будет продолжаться несколько дней.

При этом возник скандал с обменом телами.

В субботу Россия обвинила Украину в отказе забирать первую партию тел погибших украинских военных, о передаче которых договорились в Стамбуле (россияне обещали передать 6000 тел, сколько передаст Киев – неизвестно).



Украина в ответ обвинила Россию в манипуляциях и заявила, что обмен телами вчера и не был запланирован, а РФ решила их привести к границе в одностороннем порядке, не согласовав это с Киевом. Украинский координационный штаб заявляет, что обмен телами запланирован на следующую неделю.



В воскресенье россияне вновь заявили, что привезли тела для обмена. Но Украина их вновь не забрала. Глава ГУР Буданов пообещал, что обмен телами погибших планируется начать на текущей неделе. При этом, по его словам, "Украина испытывает информационное давление и попытки влияния на условия обмена. Решение о том, кого, когда и как обменивать, не может приниматься в одностороннем порядке".



Как на самом деле обская тот дела, действительно ли россияне в одностороннем порядке привезли тела на границу, не предупредив Киев (как утверждают украинские власти), либо дата и место были заранее согласованы – неизвестно. Но стоит сказать, что ситуация в целом для украинской власти неприятная и, очевидно, что россияне ее используют для нанесения информационного удара.



Во-первых, сам по себе факт того, что у РФ есть (по ее заявлению) 6000 тел погибших – цифра шокирующая, если исходить из официальной статистики потерь. Последний раз ее называл Зеленский еще в феврале – 46 тысяч погибших. 6000 – это более 13% от данного числа. И это усиливает сомнения в достоверности информации властей о потерях, особенно с учетом сообщения Красного креста, что в Украине подано 400 тысяч заявлений о пропавших без вести. Кроме того, регулярно в течение последнего года во время обмена телами Россия передает Украине многократно больше, чем Украина России. Это, безусловно, не является показателем соотношения потерь на фронте, но является индикатором того, кто владеет инициативой, кто отступает, а кто наступает и за кем остается поле боя. И это также не подводит украинское общество к духоподъемным выводам.



Во-вторых, и россияне, и некоторые оппозиционные Зеленскому украинские деятели уже активно проводят линию, что "власти специально не забирают тела погибших, чтоб не платить их родственникам по 15 млн гривен компенсации" (на выплаты 6000 погибших понадобится 90 млрд гривен, при том, что в бюджете и так, по признанию Минфина, дыра в несколько сот миллиардов гривен). Для усиления эффекта этого "месседжа" в РФ уже начали публиковать пофамильные списки погибших, тела которых она хочет передать Украине. В расчете, вероятно, на возмущение родственников погибших и пропавших без вести, чтоб те начали обвинять украинскую власть в нежелании возвращать тела и платить положенные компенсации за погибших.

Киев, безусловно, будет пытаться перебить эту линию. Зеленский уже заявил, что большинство тел не идентифицированы и потому неизвестно – украинские ли это военные или российские.



Но неизвестно, насколько это сработает. Потенциально, скандал с телами может усилить и без того заметное недоверие в обществе к официальным данным о потерях, а также привести к росту негатива по отношению к власти среди родственников пропавших без вести военных.

Чьи карты увидел Трамп после ударов по аэродромам

На днях Трамп сделал несколько заявлений по Украине, которые подтвердили прогноз "Страны" – атака на аэродромы РФ может привести не к тому, что в Вашингтоне увидят у Киева "карты на руках" (как надеялся Зеленский), а к тому, что преобладающей в Белом доме станет негативная реакция на украинские удары из-за опасений втягивания в войну США.

Когда у Трампа спросили: "меняют ли удары Украины по аэродромам в России ваше мнение о картах, которые есть у Зеленского?", ответ президента США был явно не тот, который бы хотели услышать в Киеве: "они дали Путину повод как следует их разбомбить. Это то, что мне в этом (в ударах по аэродромам – Ред.) не понравилось".

То есть Трамп, во-первых, прямо сказал, что негативно воспринял украинских удар.

Во-вторых, дал понять, что Путин имел право нанести ответный удар. Этим он как бы ответил на упреки со стороны Зеленского, который уже три дня подряд, намекая на Трампа, пишет, что те, кто не оказывает давление на Путина являются его соучастником. Трамп же, как видим, ответил в духе: "так вы ж сами Путину дали повод разбомбить вас".

Таким образом, аргумент, который постоянно использовал Киев для требований продолжения военной помощи и усиления давления на Москву ("Путин продолжает обстреливать Украину, он этим демонстрирует, что не хочет мира и потому нужно на него очень жестко надавить"), Трамп фактически дезавуировал.

Более того, в четверг он дал понять, что вообще не будет форсировать достижение мирных договоренностей.

"Иногда бывает, что двое детей яростно дерутся в парке, они ненавидят друг друга, не хотят останавливаться. Ты пытаешься их разнять – а они не дают себя остановить. И тогда, возможно, лучше дать им немного подраться, прежде чем разнимать", - сказал Трамп.

Правда, он все ж таки не исключил введение новых санкций против России, если увидит, что "Путин не готов к миру". Но добавил, что может ввести санкции и против Украины и что вообще еще никаких решений не принял. Что уже породило сомнения в том, действительно ли он допускает введение санкций против Москвы либо просто говорит это, чтоб подчеркнуть свою "равноудаленность" от обеих сторон конфликта, а на деле стремится продолжить диалог с РФ.

Да и западные СМИ пишут о проблематичности законопроекта о санкциях - что его, даже если примут, то в сильно смягченном варианте. И это займет большой срок.

То есть, за последние дни оказалась поломана повестка, которую до сих пор продвигал Киев - "Украина уже согласилась на перемирие, а Путин нет, он выдвигает нереальные условия, продолжает бомбить украинские города, поэтому нужно вводить против Москвы санкции и дать ВСУ больше оружия".

Причина слома повестки очевидна – удары по российской стратегической авиации, которые, как пишут западные СМИ породили у Трампа опасения, что таким образом Америку втягивают в войну. Сразу несколько изданий написали, что президент США считает Зеленского "плохим парнем, который подводит мир к ядерной войне".

В этой связи под угрозой оказалась главная задача, которую сейчас решают украинские власти – продолжение военной поддержки США. Ради убеждения американцев в этом в Вашингтон приехал Ермак. Он заявлял, что РФ выдвинула на переговорах нереальные требования, желая продолжать войну, а потому нужны против нее санкции, а Украине нужно продолжение военной поддержки.

Но пока нет никаких свидетельств, что его аргументы были восприняты. Косвенно это подтверждает и риторика Зеленского, который в последнее время делает все больше завуалированных упреков Трампу (например, жестко ответил ему про "детей" и обвинил едва ли не в "соучастии" после российских ударов по Украине после атаки на аваибазы). Также президент Украины заявляет, что Трамп "должен" ввести новые санкции против России - хотя, как говорит Зеленский, Трамп считает, что в войне побеждает Россия (сам Зеленский с этим не согласен).

При этом, безусловно, и дальше будет идти давление на Трампа с целью убедить его продолжить военную помощь, а также дать ход жестким санкциям против РФ. В частности, на полях саммита Большой семерки в Канаде планируется встреча Зеленского и Трампа. Наверняка продолжится соответствующая кампания в СМИ. Возможно, в Сенате сторонники жесткой линии попытаются предложить Трампу сделку – обменять голоса за важный для него законопроект о снижении налогов на согласие президента США дать отмашку на принятие законопроекта о 500% пошлинах против РФ.

Не исключены и другие действий для того, чтоб побудить Трампа продолжить Украине помощь оружием и усилить давление на Москву. Но, после ударов по российским аэродромам решить эти задачи будет уже многократно труднее. При том, что и ранее было непросто.