Во вторник, 10 июня, в Украине идет 1202-й день войны с Россией.

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Последние новости

10.15 Момент прилета "Шахеда" в Киеве и пожар.

На первом видео уже виден дым, после чего наносится повторный удар.

10.09 Россия в разы увеличила точность северокорейских баллистических ракет KN-23 и поможет КНДР запустить свое производство "Шахедов", заявил глава ГУР Буданов в интервью The War Zone.

По его словам, в начале поставок эти ракеты "летали с отклонением в несколько километров, но сейчас они точно попадают в цель, точность их полета увеличилась в разы".

По "Шахедам" Буданов заявил, что производство в КНДР еще не запущено, а есть соглашение о начале его создания.

"Это, безусловно, приведет к изменениям в военном балансе в регионе между Северной и Южной Кореей", - отметил глава ГУР.

9.49 Новые кадры бизнес-центра на Лукьяновке, где ранее был визовый центр Британии, после ночного прилета.

9.37 Дроны вторую ночь подряд атаковали Татарстан, сообщают российские паблики.

Взрывы были слышны в Нижнекамске и Елабуге, закрывался аэропорт.

Мэр заявил, что пострадавших и разрушений нет.

Напомним, вчера были прилеты по предприятию в Казани.

9.32 Зеленский потребовал "действий Америки" после российского удара по Киеву.

"Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары было не молчание мира, а конкретные действия. Действия Америки, которая имеет силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, которая не имеет альтернативы тому, чтобы быть сильной. Действия других в мире, кто призывал к дипломатии и прекращению войны и кого Россия проигнорировала. Нужно жесткое давление ради мира", - написал президент Украины.

9.25 Момент прилета по многоэтажке в Киеве.

9.16 Украина заявляет о сбитии всех семи ракет, которые летели по Украине этой ночью. Основной целью был Киев.

Речь о двух баллистических корейских ракетах KN и пяти крылатых "Искандерах".

При этом сбито 213 из 322 "Шахедов", еще 64 подавлены РЭБ или упали в неизвестных локациях.

В 11 местах были прямые попадания, в 16 - падения обломков.

8.46 Киев с утра затянуло дымом после ночной атаки.

8.39 В Одессе уже двое погибших и девять раненых после ночной атаки.

8.20 Дом на Оболони в Киеве, который попал под обстрел этой ночью.

8.10 Еще фото масштабного пожара в Киеве этой ночью после воздушных ударов.

8.02 Офисное здание, горевшее после прилета в районе Лукьяновки в Киеве - бизнес-центр "Артем" на улице Глубочицкой, 4.

Ранее там располагался британский визовый центр, сообщает автор видео.

7.50 Утренние кадры из Одессы. После налёта беспилотников пострадали роддом, спорткомплекс, административные здания и зоопарк. Также горели автомобили.

7.47 Последствия ракетных ударов по Киеву в районе метро Лукьяновская (первое видео) и на Оболони.

Власти столицы перекрыли часть улиц, которые ведут в сторону Лукьяновки.

7.18 Сильный пожар в Киеве продолжается. Небо затянуто дымом. В тушении огня задействовали вертолёт.

Ранее в Киевской городской военной администрации заявляли о пожаре на складах в Оболонском районе столицы после ракетной атаки.

6.11 Мэр Киева Кличко: "четверо пострадавших в столице в результате ночной атаки на город. Всех медики госпитализировали".

5.35 Поврежденный во время атаки на Киев дом в ЖК "Навигатор".

5.09 Атаке подверглась и Одесса.

На данный момент известно об одном погибшем и четверых раненых.

4.59 Утро в Киеве после ракетной атаки.

4.58 Глава Киевской горадминистрации Ткаченко заявил о возгорании на складах на Оболони после атаки на столицу.

Также глава Оболонской РГА Фесик пишет о пожаре в промышленной зоне района.

Мэр Кличко сообщил о пожаре в многоэтажном доме в Соломенском районе, а КГВА заявила о повреждении жилых домов в Дарницком, Оболонском и Шевченковском районах.

4.52 Сообщают о сильном пожаре в Борисполе после атаки.

4.48 Киев подвергся ракетно-дроновой атаке. Над городом поднимается огромный столб дыма.