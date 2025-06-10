Во вторник, 10 июня, в Украине идет 1202-й день войны с Россией.
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10.15 Момент прилета "Шахеда" в Киеве и пожар.
На первом видео уже виден дым, после чего наносится повторный удар.
10.09 Россия в разы увеличила точность северокорейских баллистических ракет KN-23 и поможет КНДР запустить свое производство "Шахедов", заявил глава ГУР Буданов в интервью The War Zone.
По его словам, в начале поставок эти ракеты "летали с отклонением в несколько километров, но сейчас они точно попадают в цель, точность их полета увеличилась в разы".
По "Шахедам" Буданов заявил, что производство в КНДР еще не запущено, а есть соглашение о начале его создания.
"Это, безусловно, приведет к изменениям в военном балансе в регионе между Северной и Южной Кореей", - отметил глава ГУР.
9.49 Новые кадры бизнес-центра на Лукьяновке, где ранее был визовый центр Британии, после ночного прилета.
9.37 Дроны вторую ночь подряд атаковали Татарстан, сообщают российские паблики.
Взрывы были слышны в Нижнекамске и Елабуге, закрывался аэропорт.
Мэр заявил, что пострадавших и разрушений нет.
Напомним, вчера были прилеты по предприятию в Казани.
9.32 Зеленский потребовал "действий Америки" после российского удара по Киеву.
"Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары было не молчание мира, а конкретные действия. Действия Америки, которая имеет силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, которая не имеет альтернативы тому, чтобы быть сильной. Действия других в мире, кто призывал к дипломатии и прекращению войны и кого Россия проигнорировала. Нужно жесткое давление ради мира", - написал президент Украины.
9.25 Момент прилета по многоэтажке в Киеве.
9.16 Украина заявляет о сбитии всех семи ракет, которые летели по Украине этой ночью. Основной целью был Киев.
Речь о двух баллистических корейских ракетах KN и пяти крылатых "Искандерах".
При этом сбито 213 из 322 "Шахедов", еще 64 подавлены РЭБ или упали в неизвестных локациях.
В 11 местах были прямые попадания, в 16 - падения обломков.
8.46 Киев с утра затянуло дымом после ночной атаки.
8.39 В Одессе уже двое погибших и девять раненых после ночной атаки.
8.20 Дом на Оболони в Киеве, который попал под обстрел этой ночью.
8.10 Еще фото масштабного пожара в Киеве этой ночью после воздушных ударов.
8.02 Офисное здание, горевшее после прилета в районе Лукьяновки в Киеве - бизнес-центр "Артем" на улице Глубочицкой, 4.
Ранее там располагался британский визовый центр, сообщает автор видео.
7.50 Утренние кадры из Одессы. После налёта беспилотников пострадали роддом, спорткомплекс, административные здания и зоопарк. Также горели автомобили.
7.47 Последствия ракетных ударов по Киеву в районе метро Лукьяновская (первое видео) и на Оболони.
Власти столицы перекрыли часть улиц, которые ведут в сторону Лукьяновки.
7.18 Сильный пожар в Киеве продолжается. Небо затянуто дымом. В тушении огня задействовали вертолёт.
Ранее в Киевской городской военной администрации заявляли о пожаре на складах в Оболонском районе столицы после ракетной атаки.
6.11 Мэр Киева Кличко: "четверо пострадавших в столице в результате ночной атаки на город. Всех медики госпитализировали".
5.35 Поврежденный во время атаки на Киев дом в ЖК "Навигатор".
5.09 Атаке подверглась и Одесса.
На данный момент известно об одном погибшем и четверых раненых.
4.59 Утро в Киеве после ракетной атаки.
4.58 Глава Киевской горадминистрации Ткаченко заявил о возгорании на складах на Оболони после атаки на столицу.
Также глава Оболонской РГА Фесик пишет о пожаре в промышленной зоне района.
Мэр Кличко сообщил о пожаре в многоэтажном доме в Соломенском районе, а КГВА заявила о повреждении жилых домов в Дарницком, Оболонском и Шевченковском районах.
4.52 Сообщают о сильном пожаре в Борисполе после атаки.
4.48 Киев подвергся ракетно-дроновой атаке. Над городом поднимается огромный столб дыма.