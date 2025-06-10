Анализируем итоги 1203-го дня войны в Украине.

Удар по Киеву

В ночь на вторник, 10 июня, Киев подвергся ракетному удару.

По информации властей Украины, РФ выпустила по столице семь ракет — две баллистические корейские KN и пять крылатых ракет "Искандер". ВСУ сообщали о сбитии всех семи ракет и прилетах 45 дронов в 11 местах.

В Киеве на рассвете поднялся большой столб дыма после удара, небо затянуто, для тушения пожара привлекался вертолет.

Глава Киевской городской администрации Алексей Ткаченко заявил о возгорании на складах в Оболонском районе, аналогичные данные подтвердил глава Оболонской РГА Фесик, отметив пожар в промышленной зоне. Также на Оболони пострадал жилой дом в ЖК "Навигатор". Там погибла женщина.

Пожары на Оболони бушевали до вечера.

Также под удар попад подвергся бизнес-центр "Артем" на улице Глубочицкой, 4, в районе метро Лукьяновская, где ранее располагался британский визовый центр. В трех километрах оттуда обломки упали на стадион "Спартак".

В центре Киев повреждения получил Софийский собор.

По словам мэра Кличко, в результате ночной атаки в Киеве пострадали четверо человек, все они были госпитализированы.

Также горели как минимум три промышленных предприятия, что следует из сообщения ГУР.

"Авиация ГУР была немедленно привлечена к ликвидации последствий. Благодаря слаженным действиям пожарных и авиационной поддержке удалось спасти три промышленных предприятия", - сообщает разведка.

В Борисполе после атаки произошел сильный пожар на промышленном объекте. В городе из-за этого отменили все массовые мероприятия.

Помимо столицы, налету беспилотников подверглась Одесса. В результате пострадали роддом, спортивный комплекс, административные здания и зоопарк, а также Одесская киностудия. По данным на утро, два человека погибли, девять получили ранения.

Минобороны РФ заявляет, что этой ночью било "по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве, пунктам управления и местам дислокации ВСУ, сосредоточениям вооружения и военной техники украинских формирований, а также по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горючего".

Заявлено, что "все назначенные объекты поражены".

Зеленский потребовал от международного сообщества конкретных действий в ответ на российские удары. Он призвал США, Европу и других партнеров усилить давление на Россию с целью принудить ее к миру.

Реакции пока не последовало. Также как и на предыдущие призывы после недавних обстрелов.

Ситуация на фронте

Армия РФ существенно продвинулась в Сумской области и перерезала основную логистику Юнаковки, захватив участок трассы западнее села, свидетельствует карта Deep State.

Также россияне продвинулись в соседней Яблоновке.

На Донбассе линия фронта еще больше приблизилась к Днепропетровской области. Такие изменения видны на карте Deep State.

При этом телеграм-канал фактически подтверждает отдельные проникновения российских войск через админграницу. "В последние дни появляется все больше кадров попыток противника зайти на Днепропетровщину", - пишет DS. Штурмы границы идут каждый день, "по ним наносится поражение как с мест выдвижения, так и во время штурмовых действий".

Россияне, напомним, утверждают, что вошли на территорию региона еще на выходных и создают там "буферную зону". Украинское командование это отрицает.

Что означают для ситуации на фронте эти бои, мы анализировали здесь.

Восточнее армия РФ взяла под контроль Алексеевку на западе Донецкой области, сообщил украинский военный с позывным "Мучной".

По его словам, сейчас россияне двигаются к окрестностям следующего села – Зеленый Кут. Отметим, что на этом участке фронта Зеленый Кут – предпоследний населенный пункт на данном направлении перед границей Днепропетровской области.

Вчера о полном захвате Алексеевки заявляли российские военные паблики. Украина официально это не подтверждала. Согласно карте Deep State, Алексеевка частично находится под контролем ВСУ, частично - в серой зоне.

Продвижение у РФ и в Запорожской области - около Малиновки, где недавно россияне начали наступление после долгого затишья.

Активизация на данном отрезке фронта свидетельствует о планах РФ создать клешню для охвата Гуляйполя с востока, считает телеграм-канал.

Новый обмен пленными и переговоры

Сегодня Украина и Россия провели еще один обмен пленными - во исполнение договоренностей в Стамбуле Если вчера был обмен тех, кто младше 25 лет, то сегодня стороны обменялись ранеными военными. Количество не указано.

То есть, обмены начались. Но пока еще нет возврата тел погибших, который сопровождается скандалом, детальнее о котором мы писали здесь.

После окончания обменов по идее откроется "окно" для третьего раунда переговоров Киева и Москвы. Однако пока неизвестно, какой может быть повестка встречи.

На предыдущих переговорах стороны обменялись проектами меморандумов с основными принципами, на которых может базироваться урегулирование.

Россия не комментировала украинских предложений. Украина же заявила, что российский проект ей не подходит. Глава МИД Андрей Сибига заявил, что условия России по прекращению огня и миру являются ультимативными и не могут серьезно обсуждаться.

"Они бросили на стол в Стамбуле список ультиматумов, непригодных для дипломатии. Это еще раз демонстрирует, что нужно усиливать давление на Россию и всех, кто помогает ей вести эту войну", - заявил Сибига.

По его словам, Москва так и не ответила на предложения Украины о прекращении огня, которые были переданы перед вторым раундом переговоров в Стамбуле.

Зеленский же сегодня дал понять, что готов обсуждать с Россией вопрос территорий, который Москва поднимает в своей версии меморандума. Но обсуждать это может только лично он с Путиным, добавил украинский президент.

"Наша делегация имеет полномочия обсуждать гуманитарные вопросы – судьбу военнопленных и похищенных детей – или перемирие. Однако у них нет полномочий обсуждать суверенитет и территориальную целостность Украины. Это наш конституционный вопрос. Вести диалог о территориях – это дело мое и Путина, который их похитил. Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим. Но мы уже сказали: де-юре мы не будем признавать оккупированные территории российскими", - сказал Зеленский.

При этом он сказал, что если Украина получит "надлежащие гарантии безопасности, что Путин не сможет продолжать войну, то у нас будет время принять решение по территориальным вопросам". "Дипломатическим путем, а не с помощью оружия. И это уже большой компромисс, потому что перед нами долгий путь", - сказал Зеленский.

Напомним, что Путин отказался встречаться с Зеленским после подрывов железнодорожных мостов, за которые Киев пока не брал на себя ответственности. Кроме того РФ требует признания за собой захваченных территорий, а также тех, которые Москва внесла в конституцию как "российские". Чего Зеленский, судя по цитате выше, делать отказывается.

При этом россияне признают, что их новые условия, озвученные в Стамбуле, стали жестче, чем то, что предлагалось весной 2022 года. Об этом заявил глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский

Условия в 2022-м, по словам Мединского, были такими:

– отказ Украины от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз на своей территории,

– признание равных прав для УПЦ и русского языка в Украине,

– признание Крыма российским,

– "оставить в покое два региона Донбасса".

Мединский утверждает, что весной 2022 года Украина после консультаций с тогдашним премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и представителями властей США заявила, что "иностранные партнеры против заключения договора" с Россией.

При этом, по утверждению Мединского, "те, кто считают себя акционерами Украины, не разрешают "менеджменту" достигнуть договорённостей, выгодных для Украины". "Мне предыдущий глава делегации Украины – smart guy, очень умный, гибкий переговорщик – сказал как-то: "Тебе, Владимир, легко говорить – у тебя один начальник. А у меня три", – заявил Мединский.

Напомним, ранее главой украинской делегации был лидер парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, который в прошлом году заявил, что Украина отказалась подписывать мирный договор с РФ, в том числе, после визита Джонсона, который заявил, что "мы ничего подписывать не будем".

Официально украинские власти такую трактовку отказа от подписания соглашений опровергают. По их версии, переговоры сорвались, потому что РФ выставила неприемлемые для Киева условия.

Как видим, Киев и сейчас называет российские условия неприемлемые. При этом от дальнейших переговоров пока не отказывается. Вероятно, потому, что на их продолжении настаивают США, о чем недавно снова заявил госсекретарь Рубио.

В то же время Украина активно пытается продавить американцев на новые санкции против России. Судя по всему, усилия будут сосредоточены на том, чтобы добиться каких-либо подвижек на предстоящей встрече Зеленского и Трампа на саммите G7 16 июня в Канаде.

При этом для Трампа один из наиболее вероятных сценариев продолжения войны в Украине – это тот, при котором президент США возложит вину на обе стороны – и на Москву, и на Киев. Заявив, что они не следуют его указаниям, Трамп отойдёт от дипломатического процесса и прекратит поставки американского оружия Украине. Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на источники в Белом доме.

При этом они говорят, что администрация Трампа не оставит Украину полностью и не прекратит предоставление Киеву спутниковой разведки.

Как пишет издание, политики в США – включая большинство республиканцев – понимают, что для Вашингтона слишком многое поставлено на карту в случае возможного краха Украины. А спутниковые данные - это "глаза и уши" Украины, а также дешёвый способ для Вашингтона "держать руку на пульсе".

Планы по отлову и взяткам

В соцсетях все чаще появляются видео с силовым противостоянием украинцев ТЦК и СП.

"Страна" поговорила с военкомами и узнала, как изменился процесс мобилизации за последнее время.

По словам сотрудников ТЦК, в каждом центре комплектации существует план мобилизации, а при невыполнении плана начальство переводят в "небезопасные" подразделения на передовой. При этом состояние здоровья мобилизованных практически всегда игнорируют. Однако помимо плана по числу мобилизованных в украинских ТЦК существует и черный план по сбору взяток и сдаче денег наверх. Карьера начальников ТЦК напрямую зависит от выполнения как минимум одного из этих двух планов.

"В нашей области раньше каждый районный ТЦК должен был отправлять на ВВК в среднем по 20-30 человек, в зависимости от района. Сейчас норма увеличена до 40-45 человек. Если норма не выполняется в течение двух-трех месяцев, начальство уезжает в боевые подразделения по команде сверху. Но если начальство при этом держит планку по сдаче взяток наверх, то, даже когда план мобилизации не выполняется, есть шанс удержаться на месте, хотя нервы трепать будут", – признался один из сотрудников ТЦК.

По словам военкома, бусифицированным и просто тем, кто каким-то образом попал к военкомам, зачастую предлагают заплатить "выпускную" таксу - причем даже тем, кто имеет легальную отсрочку.

"Брата отловили пограничники на границе, он собирался уйти в Молдову. Он заплатил штраф за попытку нелегального перехода. Но хотя ему еще 24 года и он не подлежит мобилизации, его отвезли в ТЦК. Там его продержали еще двое суток, требовали пять тысяч долларов, угрожая мобилизовать и послать в боевую часть. Хотя он предъявил паспорт и сразу сказал, что по возрасту не может быть мобилизован. Выпустили лишь после вмешательства адвоката и звонков родственников во все инстанции. Также пытались обилетить и его 23-летнего друга, который вместе с ним пытался перейти границу", – рассказала "Стране" одесситка Наталья.

"Тарифы "выходного" билета варьируются в зависимости от нескольких факторов: платежеспособности клиента, наличия у него платежеспособных родственников. Например, если тебя забрали на улице и привезли в ТЦК, просто выйти из него стоит от 5 тысяч долларов. При этом никаких гарантий нет - даже после уплаты взятки тебя могут бусифицировать на следующий день. Признание на ВВК негодным к службе стоит в разных регионах и в зависимости от схемы от 10 до 25 тысяч долларов. Есть и другие тарифы. За 5-7 тысяч долларов можно мобилизоваться в тыловую часть, в охрану мостов, складов", – рассказывает о взятках сотрудник одного из областных ТЦК.

Существуют и поборы со стороны рядовых исполнителей бусификаций.

"К мобильным призывным группам – так называются в ТЦК бусы с ловцами мужчин - придаются полицейские патрули и два–три помощника, как называют членов добровольных организаций содействия правоохранительным органам, которые сотрудничают с военкомами. От мобильной группы ТЦК можно откупиться на месте: это стоит одну-две тысячи долларов. Такую цифру озвучивают сразу в бусе. Если надо, подождут, пока деньги принесут родственники. Сразу доводят до человека, что если его довезут до ТЦК, то цифра увеличится в 2-3 раза. Деньги от отловленных делятся в такой пропорции: половина - сотрудникам ТЦК, четверть - полицейским, четверть – помощникам. Но план по отлову все равно нужно выполнить – в среднем группа должна привезти в центр пять человек в день", - рассказывает сотрудник одного из районных ТЦК.

Среди работников ТЦК существует неформальное разделение сотрудников на рабочих и вояк. Рабочие – это сотрудники военкомата из числа доверенных начальства, участвующие в системе вымогательств. Вояки – сотрудники ТЦК, переведенные из боевых частей после ранений или травм.

К воякам присматриваются некоторое время и в систему сразу не пускают. Система - это сбор денег с "тел", как называют на сленге ТЦК мобилизованных. Поначалу вояк подкармливают, давая им небольшие деньги просто так, за службу, и следят за их отношением к системе.

Большинство военных вливаются в систему довольно быстро и помогают обилечивать людей, так как зарплаты у рядовых сотрудников центров небольшие - 20-25 тысяч гривен.

По словам военкомов, в мае всем украинским ТЦК довели служебное распоряжение об изменениях методов мобилизации. Также созданы методические рекомендации по общению с призывниками и гражданским населением во время мобилизации. Согласно новым нормам, временные блокпосты на улицах и дорогах вне населенных пунктов признаны нерезультативными: мужчины узнают о размещении таких застав из социальных сетей и объезжают их другими маршрутами. Зато результативность мобильных призывных групп бусификаторов признана высокой.

Впрочем, начальство призывает мобильные группы не применять публично методы физического насилия из-за широкого негативного резонанса после публикации в сети соответствующих видео. Однако эти призывы зачастую игнорируют.

"Начальство явно живет в придуманном мире, в их представлении можно просто уговорить на улице человека проследовать для мобилизации в бус и добровольно поехать в ТЦК. При этом план мобилизации никто не отменял, никто не отменял и черный план по деньгам. Поэтому на практике действуем исходя из реальной ситуации. Если ситуация требует применить силу, то применяем", – сказал "Стране" один из военкомов.