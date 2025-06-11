В среду, 11 июня, в Украине идет 1203-й день войны с Россией.

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Последние новости

9.23 В Харькове уже трое погибших после ночной атаки, сообщает ОВА.

8.08 Российские войска продвинулись сразу на нескольких направлениях, сообщает военный паблик Deep State.

А именно - к югу от Константиновки (район Яблоновки), у границы Днепропетровской области (район Богдановки и Троицкого), южнее - в районе Днепроэнергии (на подступах к тактически важному селу Комар).

Также возросла серая зона севернее Отрадного, в направлении села Запорожье.

Отдельное продвижение - на Северском направлении, в районе Белогоровки.

7.44 Последствия ночных ударов по Одесской области. Пострадавших нет.

7.42 В Харькове два человека погибли и 60 пострадали в результате массированной атаки БПЛА.

Среди пострадавших - девять детей.

Повреждены многоэтажные дома, частный сектор, предприятия, городской транспорт и другие объекты.

В Слободском и Основянском районах города начались пожары.