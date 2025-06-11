Анализируем итоги 1204-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска продвинулись сразу на нескольких направлениях, сообщает военный паблик Deep State.

А именно - к югу от Константиновки, в районе села Яблоновка. Украинский боец с позывным "Мучной" пишет, что поля к югу от Яблоновки и соседнего с ней Александро-Калиново уже заняты россиянами. А логистика ВСУ севернее уничтожается дронами.

Тем не менее, заметно, что наступление РФ на этом участке, хотя и продолжается, но стало медленнее, чем было еще неделю-полторы назад. Судя по всему, ВСУ ввели резервы на это направление.

При этом российские паблики пишут, что их войска заняли село Коптево к западу от российского плацдарма под Константиновкой.

Также российские войска снова продвинулись у границы Днепропетровской области, в районе Богдановки и Троицкого.

При этом Deep State по-прежнему не показывает захода россиян в соседний регион, хотя граница "серой зоны" пролегает по административному кордону практически вплотную. О том, что есть заходы на Днепропетровщину, стали писать и укранские военные (сообщая при этом, что ВСУ уничтожают входящие туда российские силы).

Украинский офицер с позывным "Алекс" пишет, что россияне заходят через админграницу по 4-5 человек, но закрепиться им не удается из-за ударов FPV-дронов.

Другие украинские военные и волонтёры называют такие причины, почему армии РФ удалось выйти к границам Днепропетровской области:

- тотальное численное превосходство в пехоте,

- полное отсутствие минных заграждений (противопехотных и противотанковых),

- отсутствие адекватных укрытий,

- отсутствие нормальных фортификаций, проволочных заграждений, «зубов дракона» (из-за этого российские мотоциклисты и бронетехника заходят глубоко в тыл),

- отсутствие уничтожения российских экипажей БПЛА,

- дефицит FPV-дронов у ВСУ.

"Россияне заходят в Днепропетровскую область. Это было вопросом времени, никто стену на границе областей не строил эти три года", - пишет Марьяна Безуглая.

В минобороны РФ заявили сегодня, что их войска "продолжают наступательные действия широким фронтом по территории Днепропетровской области", и что к границе вышла новая бригада. Украинское командование ранее такие заявления РФ отрицало.

Российские военные паблики утверждают при этом, что армия РФ вошла в Днепропетровскую область еще в одной точке - со стороны Новоукраинки, в направлении села Дачное. Это в 8-9 километрах южнее от участка, где, как утверждают россияне, состоялся первый прорыв.

Но DS, как следует из карты выше, не подтверждает приближения россиян к Новоукраинке. На украинской карте весь приграничный участок под контролем ВСУ.

Южнее россияне продвинулись в районе Днепроэнергии - на подступах к тактически важному селу Комар. Также возросла "серая зона" севернее Отрадного, в направлении села Запорожье.

Продолжаются, по версии Deep State, также бои за Алексеевку (на карте выше) - тактически важное село на Новопавловском направлении. Российские паблики и отдельные украинские военные уже заявляли о его захвате Россией.

Оттуда сейчас идут видео, как местные жители, несмотря на боевые действия, занимаются сельхозработами.

Отдельное продвижение у РФ - на Северском направлении, в районе Белогоровки Луганской области.

К обстрелам.

Ударам сегодня подверглись Харьков и Одесская область. В Харькове от обстрела погибли три человека, 60 пострадали. Прилеты "Шахедов" были по предприятию и жилому сектору.

В Тамбовской области РФ дроны атаковали пороховой завод. О взрывах там писали местные паблики. Власти региона поражения предприятия не подтверждали (как пока и украинский Генштаб).

Начало обмена погибшими

Сегодня прошел обмен погибшими, который с минувшей недели сопровождается скандалами.

Украина получила от РФ 1212 тел. Информацию подтвердил украинский координационный штаб. РФ заявляет, что получила 27 тел (Украина этого не комментировала).

Пока неизвестно, продолжатся ли такие обмены. Глава российской переговорной группы Мединский заявил, что "работа продолжится все эти дни". Также, по его словам, завтра, 12 июня, начнутся обмены тяжелоранеными пленными с линии фронта.

Ранее в Стамбуле Россия выразила готовность вернуть Украине шесть тысяч тел. И затем на прошлой неделе привезла первую партию на границу. Но Киев отказался их принимать, обвинив Россию в "односторонних действиях".

Москва же обвиняла Украину в нежелании принимать тела своих погибших - чтобы не признавать таких крупных потерь, а также, чтобы не выплачивать 15-миллионной компенсации семьям.

Украина отвергала эти обвинения и заявляла, что вопрос в верификации тел, о чем уже говорил Зеленский. Российские представители в ответ начали публикацию пофамильных списков погибших, утверждая, что они уже идентифицированы. Пытаясь, видимо, таким образом апеллировать к родственникам людей, которые значатся в списках, чтобы те начали обращаться к властям Украины и требовать вернуть тела их мужей и сыновей.

Украинский координационный штаб на днях заявлял, что представители России даже напрямую звонят родственникам украинских военнопленных и "побуждают массово отправлять электронные обращения в государственные и международные структуры". Правда, касается ли это именно погибших или же пленных, не уточнялось.

"Страна" уже анализировала, что затягивание приема погибших, независимо от причин такого шага, ставило Украину в невыгодное положение. Тем более, что причины отказа на прошлой неделе Киев сформулировал не слишком внятно.

Но теперь главный вопрос - продолжится ли обмен, и примет Украина еще без малого 4800 тел, которые предлагает забрать Россия. Пока насчет этого конкретно ничего не сообщалось. С другой стороны, согласно принятой практике, заранее это не анонсируется.

Почему зашли в тупик переговоры о мире?

Как и прогнозировала ранее "Страна", фактический тупик в переговорах о завершении войны в Украине привел к эскалации.



Бои идут в Сумской области и на границе с Днепропетровской. Киев наносит удары по российским военным аэродромам. Подрываются железные дороги в приграничных регионах России. РФ активизировала удары по Украине, причем в России намекают, что это еще не вся "ответка" и будут предприняты и другие шаги.

На этом фоне быстро тают надежды на то, что переговоры в Стамбуле (если они вообще продолжатся) приведут к результату в виде заключения хотя бы перемирия. Особенно после того, как две страны представили полностью противоречащие друг другу условия завершения войны.

Каковы причины тупика, в котором оказался переговорный процесс?

После того как Украина, под давлением США, согласилась на перемирие, было три возможных сценария, которые могли бы привести к завершению боевых действий.

Первый – Россия также соглашается на безусловное перемирие.

Второй – Украина, США и Европа соглашаются выполнить российские условия перемирия.

Третий – Украина отказывается выполнять российские условия, но их соглашаются выполнить США (в своей части), что Россия посчитает достаточным и даст добро на прекращение огня по линии фронта.

Из всех этих сценариев более-менее реалистичным выглядел только третий. И он был заложен в "плане Трампа", который в апреле публиковали СМИ. В частности, США, если верить этим публикациям, были готовы признать Крым российским де-юре, другие захваченные территории – де-факто, снять санкции с РФ. Впрочем, официально содержание "плана Трампа" никем и никогда не было подтверждено. При этом известно, что США, страны Европы и Украина совместными усилиями выработали некий план из 22 пунктов, который Уиткофф должен был отвезти в Москву, но Путин отказался его принимать. Что было в этих пунктах – не говорилось.

И непонятно – осталось ли там снятие санкций или же признание Крыма российским (против чего резко выступал Киев).

Если там всего этого не было, а плюс к тому еще и появились нормы, которые неприемлемы Кремлю (например, о присутствии иностранных миротворцев или о передаче Запорожской АЭС, о чем писали СМИ и применительно к "плану Трампа"), то это и могло стать причиной отказа Путина 22 пункта принимать.

В таком случае шансы по схеме "согласие России на перемирие в ответ на встречные шаги со стороны Трампа" будут не нулевыми, если Вашингтон вернется к своим первоначальным предложениям с признанием Крыма и снятием санкций. Либо даже согласится на прекращение поставок оружия Киеву (которые и так скоро завершатся, когда закончатся пакеты, утвержденные при Байдене). Шансы эти еще более увеличатся, если снять санкции с РФ согласится ЕС и/или на саммите НАТО в июне будет принято официальное решение об остановке расширения альянса на постсоветском пространстве (переиграть его, с учетом необходимости консенсуса всех стран Альянса, будет уже трудно).

И то и другое, теоретически, возможно, если Трамп очень сильно надавит на европейцев. Хотя сопротивление этому будет крайне жестким и пока неясно готов ли президент США использовать некие особо сильные меры, чтоб принудить союзников к принятию таких решений.

Впрочем, вполне возможно, что Кремлю всего описанного выше все равно будет недостаточно и он продолжит настаивать, чтоб Украина выполнила выставленные в российском меморандуме условия.

Но это, на данный момент, нереально. По крайней мере, до тех пор, пока нет обвала обороны на фронте, а внутренняя ситуация в Украине относительно стабильна. Украинская власть сейчас не считает свое положение безнадежным ни в военном, ни в экономическом, ни в политическом плане (насколько такая оценка верна – отдельный вопрос). Теоретически, Зеленский мог бы (и то не факт) пойти на условия РФ, если б на него крайне жестко одновременно надавили бы и США, и ЕС, угрожая заблокировать любую помощь и прочими карами. Но в условиях внутреннего раскола Запада такой вариант совместного давления на Киев с целью заставить его выполнить требования Москвы выглядит фантастическим. Да и никакой готовности к этому не демонстрируют даже трамписты, не говоря уже о европейцах.

Точно также почти нереален и вариант, что Россия согласится на безусловное перемирие не получив ничего взамен или получив лишь то, что было предусмотрено уже отвергнутыми ею 22 пунктами. В Москве демонстрируют готовность продолжать войну, надеясь на перелом на фронте, а также на углубление политического кризиса в США и на Западе в целом, что может резко ослабить поддержку Украины и значительно усилить переговорные позиции РФ (насколько такая оценка верна, опять же, другой вопрос). Новые санкции, если они и будут введены, также вряд ли быстро скажутся на способности России вести войну. А других мер принуждения у Запада практически нет (за исключением прямого военного вмешательства или блокирование портов, на что в НАТО идти не готовы из-за опасения ядерной войны).

И позиция Киева, и позиция Москвы, безусловно, может измениться в случае резкого ухудшения для одной из сторон ситуации на фронте и внутренней дестабилизации в одной из стран. Но пока ни того, ни другого не наблюдается, хотя исключать ничего нельзя. Причем, может быть, даже уже и не в очень отдаленном будущем.

Итого, если схема "согласие РФ на перемирие по линии фронта в обмен на шаги со стороны США и, возможно, Европы" провалится, то это и будет означать окончательный срыв переговоров на данном этапе. После чего дальнейшие перспективы будут определены ходом боев на фронте и внутренней ситуацией в Украине, в РФ и на Западе.

Пока все выглядит так, что обе воюющие страны уже исходят из последнего варианта. И основная цель их переговорных движений не прийти к соглашению о прекращении огня, а повлиять на позицию Вашингтона. Задача Киева – добиться продолжения военной помощи и ужесточение давления на РФ. Задача Москвы – сорвать продление американской помощи Украине и введение новых санкций, продолжая поддерживать диалог с Трампом.

Какова позиция США?

Американская власть на данный момент в целом подтверждает курс на дистанцирование от войны в Украине.

Так, у Трампа продолжают минимизировать или вообще вычеркивать украинскую тему из всех международных форматов, где участвуют США.

Характерный пример - в заявлении предстоящего саммита НАТО отсутствует перспектива вступления Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Этот вопрос "занимал видное место на предыдущих саммитах", напоминает агентство.

Прошлогоднее обещание Киеву в размере 40 миллиардов долларов также отсутствует в новых итогах саммита альянса. Вычеркнуто и обещание долгосрочной помощи Украине в области безопасности, в отличие от прошлогоднего заявления.

Кроме того, там не упоминается, что Россия - агрессор в отношении Украины (хотя осталось, что РФ - угроза евроатлантической безопасности). Также нет упоминания о Китае, который ранее был обозначен странами НАТО как "решающий пособник" вторжения России в Украину.

"Одностраничная декларация саммита посвящена исключительно расходам на оборону… Страны НАТО возьмут на себя обязательство к 2032 году выделять не менее 3,5% ВВП на основные оборонные потребности, а также еще 1,5% на защиту инфраструктуры, защиту сетей и обеспечение гражданской готовности, достигнув порога в 5%, на котором настаивают США", - говорится в статье.

То есть, основная цель американцев на саммите НАТО - не мобилизовать союзников для помощи Киеву, как это было раньше, а снизить расходы США на оборону Альянса.

Второй мессидж, который исходит от американской власти - нужно избежать эскалации с Россией. Его ранее озвучивали считающиеся более "антироссийскими" Келлог и Рубио. А сегодня с особым посланием выступила глава нацразведки США Тулси Габбард.

Она раскритиковала тех, кто "раздувает напряженность между ядерными державами".

"Сегодня, как никогда прежде, мы стоим на пороге ядерного уничтожения, в то время как политическая элита и подстрекатели к войне безответственно раздувают страх и напряжённость между ядерными державами. Возможно, они уверены, что у них будет доступ к ядерным убежищам для себя и своих семей — убежищам, в которые обычные люди попасть не смогут. Поэтому именно нам, простым людям, нужно говорить и требовать прекращения этого безумия", - заявила она в ролике, который опубликован в Х.

Кто именно подстрекает к ядерной войне, Габбард не уточнила. Напомним, ранее она жестко критиковала Зеленского и поставки оружия Украине.

При этом недавно сторонники Трампа раскритиковали украинского президента за атаки по российским аэродромам, заявляя, что он пытается втянуть США в войну с Россией. Также американские СМИ писали, что тем же самым недоволен и Трамп.

Ролик Хаббард, впрочем, формально связан с ее недавним визитом в японский город Хиросима, на который американские пилоты в 1945 году сбросили атомную бомбу.

На примере чего глава нацразведки США предложила представить, какие последствия атомная война может вызвать сегодня.

"Бомба, сброшенная на Хиросиму, имела мощность всего 15 килотонн в тротиловом эквиваленте, в то время как современные ядерные боеголовки варьируются от 100 килотонн до более чем одной мегатонны. Одна такая ядерная бомба сегодня может уничтожить миллионы людей за считаные минуты. Она испарит всё в эпицентре взрыва — людей, здания, саму жизнь", - заявила Хаббард.

"Ударная волна разнесёт строения на многие километры вокруг, убивая и калеча бесчисленное количество людей. А затем придёт радиоактивное заражение — ядовитое облако, распространяющееся по воздуху, воде и почве, обрекая выживших на мучительную смерть или пожизненные страдания. За этим может последовать ядерная зима: дым и пепел заслонят солнце, погрузив мир во тьму и холод, погубив урожай и обрекая миллиарды на голод.

Кислотные дожди оставят на земле рубцы, уничтожая целые экосистемы. Это не выдумка, не фантастика. Это реальность того, что поставлено на карту, с чем мы сталкиваемся сегодня", - добавила глава разведки США.

То есть, стороники Трампа достаточно жестко отстаивают позицию невмешательства в европейские конфликты. И пока мало что указывает на то, что сам президент США с этой позицией не солидарен.

Более того, как мы уже говорили выше, Трамп упорно молчит по поводу возросших в последнее время обстрелов Украины. Хотя даже Госдеп сегодня высказался против них и призвал РФ "немедленно прекратить" удары.

"Удары России по городам Украины необходимо немедленно прекратить. Мы осуждаем эти удары и выражаем наши глубочайшие соболезнования жертвам и семьям всех пострадавших", - заявила спикер ведомства Тэмми Брюс после вчерашнего обстрела Киева и Одессы.