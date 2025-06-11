Вашингтон и Пекин согласовали условия торгового довговора, который теперь должны утвердить президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как пишет агентство, в ходе двухдневных переговоров в Лондоне стороны договорились, что Китай ускорит поставки редкоземельных металлов, а США ослабят некоторые из своих мер экспортного контроля. Это два самых острых вопроса двусторонних отношений, отмечает издание.

При этом стороны не решили вопрос огромного торгового профицита Китая с США и убежденность Вашингтона в том, что Пекин искусственно занижает цены на товары на своих рынках.

Вскоре после появления материала в СМИ Трамп в соцсети Truth Social рассказал о подробностях торговой сделки с Китаем.

По его словам, по условиям договора предлагается остановиться на тарифах в размере 55% для Китая и 10% - для США.

"Наша сделка с Китаем завершена. Ожидается окончательное утверждение с президентом Си и со мной. Китай заранее поставит все магниты и любые необходимые редкоземельные элементы. Мы предоставим Китаю то, о чём договорились, включая возможность для китайских студентов учиться в наших колледжах и университетах (что меня всегда устраивало!). Мы получаем в общей сложности 55% тарифов, Китай — 10%. Отношения отличные!" - написал президент США.

Напомним, 5 июня Трамп и Си обсудили по телефону торговые отношения Китая и США.

Незадолго до этого глава Белого дома обвинил Китай в нарушении договоренности о торговых отношениях. Такие же обвинения последовали со стороны Пекина.