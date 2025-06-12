В четверг, 12 июня, в Украине идет 1204-й день войны с Россией.

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Последние новости

11:37 Утренние кадры Харькова после ночной атаки.

11:21 Генштаб поручил ТЦК мобилизовать всех членов добровольческих формирований, сообщает издание Ukrainian Military Pages со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что эта директива Генштаба "выглядит особенно цинично на фоне новости об эксперименте Минобороны по привлечению добровольцев в группы ПВО".

Накануне Кабмин сообщил, что согласовал предложение Минобороны по запуску "экспериментального проекта" с привлечением к ПВО "членов военизированных формирований и добровольческих формирований территориальных общин Сил территориальной обороны ВСУ". Платить обещают по 100 тыс. грн в месяц.

На фоне этого Генштаб, по данным UMP, выдал директиву о мобилизации 100% добровольцев-членов добровольческих формирования, которые не имеют отсрочек или бронирования и подлежат мобилизации по возрасту и состоянию здоровья.

"При этом участие добровольцев в мобильных огневых группах, которые по сути и являются теми группами противовоздушной обороны, которые планируют создавать во время эксперимента, не принимается во внимание, как и пройденная специальная подготовка наводчиков или пулеметчиков", - пишет издание.

При этом призыв всех добровольцев ТЦК, согласно директиве, должен был завершиться еще до 30 мая, "но фактически были призваны единицы", поэтому срок был продлен.

10:37 В ночь на вторник атаке подверглась Пуща-Водица под Киевом. Об этом свидетельствуют кадры, публикуемые киевлянами в ТикТок.

О том, что дрон летел на Пущу-Водицу в ходе атаки писали мониторинговые паблики. Но о прилетах там официально не сообщалось.

09:55 В Херсоне остановлено движение троллейбусов из-за повреждения обстрелами энергетической инфраструктуры, сообщают местные власти.

Напомним, что вчера в области ввели графики отключений света из-за атаки на "важный энергетический объект".

09:47 В Харькове достали из-под завалов тело четвертой жертвы ночной атаки по предприятию в ночь на субботу, сообщает мэр Игорь Терехов.

09:06 Кадры из Константиновки Донецкой области. В городе масштабные разрушения в центральных районах и на жд-вокзале.

Константиновку регулярно бомбят КАБами, также до города уже долетают FPV-дроны.

08:58 Ночью россияне атаковали юг Одесской области, сообщает ГСЧС. Разрушены склады с камышом и оборудованием для его обработки.

08:55 В Киев прибыл министр обороны Германии Борис Писториус.

Напомним, накануне его однопартийцы из СДПГ потребовали прекратить поставки оружия Украине и добиваться мира путем переговоров.

08:03 Президент США Трамп заявил о "конце прогресса" между Украиной и Россией.

На вопрос, какие козыри есть у США, чтобы заставить обе стороны окончить войну, он ответил, что они теряют пять тысяч военных еженедельно.

"Возможно, ему (Путину - Ред.) безразлично, я начинаю думать, что ему безразлично. Он теряет многих солдат, как и Украина. Мы увидим, что будет дальше. Мы достигли определенного прогресса, и вдруг они бомбят то, что не должны были бомбить. И это конец прогресса", - сказал Трамп.

Он не пояснил, кого имеет в виду в последних двух предложениях.

07:42 В Харькове после ночной атаки 14 пострадавших, среди которых 2-летний мальчик, 12-летняя девочка, 16-летняя и 17-летняя девочка.

Зафиксировано 11 попаданий в Салтовском, Слободском и Шевченковском районах города. Под обстрел попали жилые районы, учебные заведения, детские сады и объекты инфраструктуры. Повреждены десятки автомобилей.

Один из "Шахедов" повредил лифтовую шахту многоэтажки, другой разрушил часть нежилого здания и остановку.