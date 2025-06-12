Вчера и сегодня многие западные СМИ со ссылкой на источники написали, что Израиль готовится нанести удар по ядерным объектам Ирана в ближайшие несколько дней.

А США начали вывозить своих дипломатов, а также семьи военных, со стран Ближнего Востока. Речь об Ираке (в частности, иракском Курдистане), Бахрейне и Кувейте. Хотя пока выезд ведется в добровольном порядке - то есть, об авральной эвакуации речи не идет.

В Центральном командовании США, которое курирует Ближний Восток, заявили о растущей напряженности в регионе, а глава Центрального командования Майкл Курилла отменил свое сегодняшнее выступление перед Сенатом.

Обострение ситуации эксперты и СМИ связывают, во-первых, с заявлением Ирана 2 июня о создании полного ядерного цикла. Во-вторых, с заявлением МАГАТЭ о том, что Тегеран накопил 400 кг высокообогащенного (60%) урана, что, теоретически, открывает ему путь к созданию ядерной бомбы (для одной боеголовки необходимо иметь 42 кило урана, хотя и обогащенного до уровня в 90%, на что ещё потребуется время). В-третьих, с пробуксовкой переговоров США и Ирана по ядерной программе.

Накануне президент США Трамп в подкасте газеты New York Post заявил, что стал "гораздо менее уверен в том, что сделка будет заключена".

"С ними что-то случилось, но я гораздо менее уверен в том, что сделка будет заключена… Кажется, они (иранцы - Ред.) тянут время, и я думаю, что это позор, но сейчас я менее уверен, чем был бы пару месяцев назад", - сказал Трамп.

Напомним, в рамках этой сделки США требовали, чтобы Иран прекратил обогащение урана в целом и отказался от владения установками. Тегеран этого делать не хочет и предлагает снизить уровень обогащения до "гражданского" под контролем экспертов в обмен на снятие санкций (то есть, по сути, вернуться к ядерной сделке времен Обамы 2015 года).

На данном этапе условия, предлагаемые Трампом, как считают в Иране, хуже, чем соглашение десятилетней давности, и сомневаются в успешности переговоров. Напомним, именно Трамп во время своего первого срока разорвал ядерную сделку с Ираном. Поэтому Тегеран хочет письменных гарантий, что этого не произойдет снова, но Трамп отказывается их давать.

На определенным этапе возникла идея привлечь Россию как посредника - она могла бы вывести к себе на хранение запасы высокообогащенного урана из Ирана. О возможности посредничества РФ на прошлой неделе заявлял и Трамп после разговора с Путиным. Но, в каком состоянии находится сейчас эта тема - неизвестно.

Еще накануне новых переговоров по сделке Израиль, как писали западные медиа, готовился нанести удар по ядерным объектам Ирана. В конце мая телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке сообщал, что Тель-Авив ведет подготовку такого удара и проводит учения по нему. Как раз тогда уже пошли заявления, что переговоры зашли в тупик. И сейчас снова возрастают слухи о готовящемся израильском ударе - на этот раз подкрепленные действиями США по вывозу семей военных и дипломатов.

Washington Post при этом пишет, что Израиль уведомил США о готовности нанести удар по ядерным объектам Ирана, что совпадает с данными американской разведки. Но "неясно, приняли ли израильские лидеры окончательное решение", добавляют источники CNN.

Телеканал сообщает, что в американском руководстве по этому поводу идут "большие разногласия", но Трамп, похоже, против войны. По данным источников CNN, он вчера звонил премьеру Израиля Нетаньяху и сказал ему "прекратить разговоры о нападении на Иран".

При этом Тегеран разработал план реагирования, который включает мгновенную контратаку на Израиль с применением сотен баллистических ракет, сообщает New York Times. Также накануне Тегеран заявил, что ударит по базам США в регионе, если американцы атакуют территорию Ирана.

В связи с этим есть две версии о том, что значат последние заявления.

Первая - Израиль действительно готовится нанести удар по Ирану. Аргументом в пользу этого выступает информация о том, что Тегеран вплотную приблизился к созданию ядерной бомбы, что Израиль воспринимает для себя как экзистенциальную угрозу, которую нужно ликвидировать любым путем.

Вторая - информация о подготовке удара это лишь элемент информационного давления на Тегеран, при этом США войну в реальности начинать не намерены, а без них у одного Израиля не хватит сил уничтожить ядерную программу Ирана (есть, кстати, версия, что не хватит их и у США, так как почти все объекты ядерной программы Ирана находятся глубоко под землей и не пострадают даже в случае ядерного удара). В пользу этой версии говорит и то, что, несмотря на грозные заявления, переговоры с Ираном США все ж таки продолжают. Очередной их раунд пройдёт 15 июня в Маскате.



О рисках для США большой войны с Ираном мы уже писали. В случае ее начала все американские базы в регионе и флот в Персидском заливе окажутся под ударом. Возможны большие потери. При этом есть сомнения, что у американцев сейчас вообще достаточно сил, чтобы военным путем к чему-либо принудить Тегеран, не говоря уже о его полном разгроме. Даже атака против хуситов, которую Трамп довольно быстро свернул, показала ограниченность военных ресурсов США в регионе. А война с Ираном - многократно более сложная задача. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и внутриполитический фактор - нарастающие протесты против Трампа. Если на этом фоне Вашингтон ввяжется в тяжелую войну за тридевять земель с большими потерями, то это может дать протестам сильнейший импульс.

Что касается влияния на войну в Украине, то любое обострение на Ближнем востоке может максимально отвлечь внимание и военные ресурсы США и минимизировать вероятность продолжения помощи Киеву (СМИ недавно уже писали, что часть оружия, предназначавшего для ВСУ американцы перенаправили на Ближний Восток). Кроме того, если Россия все ж таки будет задействована как посредник, то это станет ещё одним аргументом для Трампа продолжать диалог с Москвой и, как минимум, не ужесточать давление на РФ.